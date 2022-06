La UBA es por octavo año seguido la mejor universidad de Iberoamérica

La Universidad de Buenos Aires (UBA) alcanzó el puesto 67° en el QS Ranking Global, que prepara la consultora británica Quacquarelli Symonds, y volvió a establecerse como la institución mejor valorada de Iberoamérica por octavo año consecutivo. Además, subió dos posiciones en el listado con respecto a la última evaluación publicada.

Esta posición es la mejor desde que se publica este relevo que mide a 1.418 casas de estudios procedentes de 100 países diferentes. Por detrás, en Latinoamérica le siguieron la Universidad Nacional Autónoma de México (104), la Universidad de San Pablo (115) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (121).

“La UBA es la institución con mayor proyección internacional del país, según los criterios de reputación académica y empresarial de QS. A nivel mundial, ocupa el puesto 39 y el 37 en estos dos indicadores”, explica el informe.

En tanto, la Universidad Católica Argentina (UCA) quedó ubicada como la segunda mejor casa de estudios argentina (322º). Le siguieron la Universidad de Palermo (391º), la Universidad Austral (400º) y la Universidad de Belgrano (465º).

Por otra parte, el ranking mundial lo encabeza el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y completan el Top Ten las universidades de Oxford, Stanford, Cambridge, Harvard, el California Institute of Technology, el Imperial College London, la Swiss Federal Institute of Technology, University College London y la universidad de Chicago.

El rectorado de la UBA expresó en sus redes sociales su alegría por el logro: “Ayer se conoció una noticia que nos llena de orgullo: La UBA es la mejor universidad de Iberoamérica por 8° año consecutivo, según el Ranking QS Global 2022. El crecimiento de la UBA en los rankings internacionales es el resultado de una universidad que crece”.

De acuerdo a su rector (hasta el 24 de junio, fecha en la que se conocerá su sucesor a partir del 1° de julio), Alberto Barbieri, “esta distinción internacional demuestra el nivel de compromiso de las y los estudiantes, docentes, investigadores y no docentes que con su trabajo cotidiano mantienen la excelencia académica de esta universidad”.

Además, desde la casa de altos estudio enumeraron sus logros en los últimos tiempos:

Crecimos en Obras: En los últimos 8 años, la universidad encaró un proceso inédito de mejora de su infraestructura. Se trata de nuevos edificios de Facultades, centros de investigación y laboratorios para hacer más y mejor ciencia y enseñanza. En total, desde 2014 se hicieron más de 100 obras y se construyeron más de 70.000 m2.

Crecimos en Oferta académica: En este tiempo, además, la UBA acompañó las transformaciones de la sociedad y renovó su oferta académica. Entre otras cosas: Se modificaron 71 planes de estudios. Se crearon 8 carreras de grado. Se crearon 7 sedes del CBC.

Crecimos en reconocimiento internacional: Impulsamos una nueva inserción con el mundo que incluyó la articulación con más de 1.000 universidades a nivel global, la ampliación de los programas de movilidad y la conformación de alianzas académicas de primer nivel, como U7+.

Crecimos en Ciencia y Técnica: Desde 2014, la UBA potenció la investigación de manera exponencial Algunas de las inversiones son: Fondos para Maestrías y Doctorados en el Exterior. Becas de Formación en Investigaciones Estratégicas. Financiamiento para proyectos PIDAE.

Crecimos en igualdad de género: La UBA implementó distintas políticas de inclusión e igualdad como el protocolo contra violencias, el curso de género obligatorio, la paridad en los cargos de los 3 claustros y el cambio de género en diplomas.

El ranking QS, como mecanismo de evaluación comparativo de sistemas de educación superior de todo el planeta, es considerado uno de los más prestigiosos a nivel mundial, cuyo objetivo principal es colaborar para que los estudiantes tomen la mejor decisión a la hora de seleccionar el camino a seguir en sus estudios superiores. Además, busca proveer.

Las 5 carreras de la UBA que integran el Top 50 mundial

La Universidad de Buenos Aires (UBA) se posicionó en abril de este año en el top 50 del Ranking Mundial de Universidades por Temática QS 2022. Cinco de las disciplinas evaluadas de la UBA se ubicaron en el top 50 del mundo y 12, en el top 100, mientras que 14 reflejaron mejoras respecto al año anterior y otras 12 mantuvieron su lugar.

En el top 50 se ubicaron:

Lenguas Modernas (25°) Antropología (32°) Ingeniería en Petróleo (36°) Sociología (39°) Derecho (40°)

En el Top 100 se sumaron: Agricultura; Arquitectura; Arte y Diseño; Ingeniería Química; Geografía; Historia; y Política y Estudios Internacionales.

Además, las UBA se encuentra en el primer lugar como la universidad con más categorías incluidas en el ranking (34), seguida por la Universidad Nacional de La Plata con 14; la Universidad Nacional de Córdoba, con 9; Universidad Nacional de Rosario con 6; la Universidad Torcuato di Tella con 4 y las universidades Austral y Nacional del Litoral con 3.

Con información de agencias.

