Velan a Morena, Brenda y Lara, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela

Los velatorios de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, continúan en el partido bonaerense de La Matanza, donde familiares y vecinos dan el último adiós.

La ceremonia de despedida a las dos primeras víctimas comenzó a las 14 en una casa velatoria emplazada en la ruta nacional N°4, de la localidad de San Justo, y se extenderá hasta las 18:00.

Seres queridos, amigos y allegados participan del sepelio, donde se vive un clima de dolor y tristeza por los brutales crímenes cometidos en una vivienda de la zona sur del conurbano.

A su vez, el velorio de Lara se realiza en la cochería Dauria también desde las 14:00 y se estima que durará hasta las 20:00.

Federico, el primo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, expresó que fue “un día desastroso” para las familias que les dieron el último adiós a las víctimas y afirmó: “Es muy difícil esto”.

“Me van a ver en la puerta del Congreso”, agregó Antonio, el abuelo de las dos jóvenes de 20 años en diálogo con la prensa: “¿Tan vacíos nos dejan los políticos?”.

El hombre remarcó que “confía en la Justicia” a fin de llegar a la verdad de los crímenes.

Hasta el momento, dos mujeres y dos hombres se encuentran detenidos en el caso, mientras se espera que el fiscal Gastón Duplaá defina sus situaciones procesales.

El líder narco señalado como quien ideó los brutales crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela sería “Pequeño J”, un joven que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.

Actualmente el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que serían integrantes de dicha banda narco, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos fueron transmitidas en directo a través de Instagram, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

Con información de la agencia NA