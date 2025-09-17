La teoría más loca de los fans de Mario Bros que sobrevivió durante casi dos décadas

El pasado 13 de septiembre se cumplieron 40 años del primer ‘Super Mario Bros’, la serie de videojuegos de plataformas que desarrolló Nintendo sobre un personaje que había comenzado como un secundario de Donkey Kong y que fue obra de Shigeru Miyamoto, que había comenzado en la empresa como becario.

El famoso fontanero de Nintendo se convirtió en su gran estrella y en un icono de la cultura pop, trascendiendo generaciones, con una historia que había versionado a su manera clásicos como ‘Popeye’ o ‘La Bella y la Bestia’.

El origen de una de las teorías más disparatadas de Mario Bros

La aparición de más de 200 juegos de Mario Bros a lo largo de sus cuatro décadas de historia ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, que a finales de los 90 vio nacer a una de las teorías más locas en internet relativa a único de sus videojuegos más populares, Super Mario 64.

Desde su lanzamiento entre 1996 y 1997 alrededor del mundo para la consola Nintendo 64 se convirtió en una de las insignias de la franquicia, todo un objeto de culto que pasó los doce millones de copias vendidas.

En Super Mario 64, Mario Bros era el gran protagonista del juego, pero una extraña teoría hizo que Luigi, sin aparecer, se convirtiera en uno de los iconos, y todo por el hecho de que los aficionados aseguraron que se podía desbloquear a este como personaje jugable.

Exactamente fue el descubrimiento de una frase ‘L is real’ inscrita en una de las fuentes del castillo de la Princesa Peach, que algunos aseguran leer a pesar de lo borroso que aparece una frase que sería exactamente un ‘L is real 2041’. De esta forma, según los fans de Super Mario 64 para desbloquear a Luigi como un personaje jugable había que hacerse con 2401 estrellas o monedas, dependiendo de la versión que se tuviera.

Dos décadas después, la teoría se resuelve

Esta teoría sobre Luigi en Super Mario 64 con la mítica ‘L is real 2041’ sobrevivió décadas hasta que se produjo la masiva filtración de códigos fuente de Nintendo en 2020 y entre estos archivos se descubrió que había un archivo con la idea de un modo que permitía dos jugadores.

De hecho, así se descubrió que Luigi formó parte del código del juego, algo que se conoció justamente 24 años y 1 mes después, lo que conecta directamente con el grabado. A pesar de ello, los creadores del videojuego señalaron que esta era una textura común que se reutilizaba entre los programadores como una broma, y como una idea inicial que no se llegó a dar y que, por tanto, no se podía desbloquear.