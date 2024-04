Arrivederci “Milano”: Alfa Romeo tuvo que cambiar el nombre de su auto estrella, a menos de una semana de su lanzamiento

En una situación inédita para la industria, la marca italiana tuvo que cambiar el nombre de un modelo que acababa de lanzar –apenas hace 4 días– por “presiones políticas”. Alfa Romeo había bautizado “Milano” a su nuevo SUV, en el que están depositadas la mayor parte de sus expectativas para reconquistar una posición sólida en el mercado europeo. El problema es que, a pesar de llamarse como la segunda ciudad más importante de Italia, donde nació Alfa Romeo hace 114 años, el auto se produce en Polonia. Eso provocó la reacción del gobierno local, que argumentó que el fabricante “incumplía con la Ley”: “Un auto llamado Milano [Milán] no puede fabricarse en Polonia. Esto está prohibido por la legislación italiana, que en 2003 estipuló que no se deben dar indicaciones geográficas falaces que induzcan a un error de apreciación por parte del consumidor ”, argumentó el ministro Adolfo Urso, responsable de la marca “Made in Italy”.

Aunque creemos que el nombre Milano respeta la ley, y en vista de que hay temas mucho más relevantes que el nombre de un auto, decidimos cambiar el nombre de Milano a Junior Jean-Philippe Imparato — CEO de Alfa Romeo

Por supuesto es un planteo muy polémico, pero la dirección de Alfa Romeo decidió no meterse en la discusión, y aceptó cambiar el nombre del modelo antes de que el conflicto escale. “Aunque creemos que el nombre Milano respeta la ley, y en vista de que hay temas mucho más relevantes que el nombre de un auto, decidimos cambiar el nombre de Milano a Junior”, explicó con resignación Jean-Philippe Imparato, el CEO de Alfa Romeo.

Junior

El nuevo nombre no es ajeno a Alfa Romeo. Ya fue usado a mediados de la década de 1960 en uno de los modelos más icónicos de la marca: el legendario GT 1300 Junior. La denominación también fue asignada a versiones de otros modelos, como el Spider, y más recientemente en la versión de entrada de gama del popular MiTo.

Hay que decir que, a pesar del anclaje histórico del nuevo nombre, se lo siente con mucho menos “peso específico” que el anterior, incluso con mucha menos sonoridad italiana. “Milano” no es solo un apelativo con implicancias geográficas, sino que también da una idea de sofisticación y buen diseño; no por nada la ciudad italiana está considerada como una de las capitales de la moda europea. “Junior” suena mucho más genérico y definitivamente menos ambicioso.

No hay dudas de que el nuevo modelo de Alfa Romeo, que tiene sobre sus espaldas la titánica misión de salvar a la marca, empezó con muy mal pie.

