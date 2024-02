Las ventas de autos se desplomaron en enero, con la mayor caída interanual desde 2019 y el menor volumen de los últimos 20 años

ACARA, la Asociación de Concesionarias de la República Argentina, dio a conocer las cifras de patentamientos en enero, que totalizaron 33.727 unidades, entre automóviles y vehículos comerciales ligeros. La cifra es la más baja para un arranque de año desde 2004, y representa una caída interanual –con respecto a enero de 2023– de un 33%. Es el mayor descenso desde el -53% de 2019, aunque en ese entonces fue desde un enero absolutamente récord en 2018, cuando se vendieron 118.924 vehículos. En términos de volumen, hay que remontarse hasta 2004 para encontrar un enero con menos ventas: en aquel momento, apenas empezando a salir de la crisis de 2001, se patentaron un poco menos de 32.000 unidades.

Enero siempre es un mes clave para el sector, porque concentra ventas que se van postergando desde fines del año anterior, para ser patentadas como modelo más nuevo. Un descenso de ventas era esperado para este inicio de año, pero la cifra del desplome fue realmente alta y abre un panorama muy poco auspicioso, ya que esta caída podría proyectarse al resto del año. Es cierto que las indefiniciones con respecto al impuesto interno –también llamado “impuesto al lujo”– demoraron muchas decisiones de compra a la espera de que algunos modelos bajen de precio en caso de dejar de estar alcanzados (cosa que no sucedió). Pero de haber sido esa la principal razón, las ventas de pickups y utilitarios se hubiesen mantenido constantes, ya que son productos exentos del impuesto. Es evidente entonces que la causa de fondo fue el tremendo aumento de precios de la mayoría de los modelos, luego del 118% de aumento del dólar oficial en diciembre, combinado con un poder adquisitivo muy dañado, y unas pésimas expectativas por parte de casi todos los agentes económicos. Un dato: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, tuvo la mayor caída desde que se tiene registro (en 2002), a partir de la asunción de Javier Milei.

Nada de esto debería sorprender: el plan ultraortodoxo de Milei es combatir la inflación usando como ancla una disminución del poder adquisitivo, a modo de contener las alzas de precios por una fuerte caída en la demanda. Y el mercado automotor no es la excepción a esta recesión inducida. Resta ver si el plan da resultado en algún momento, los precios se equilibran, y el mercado empieza a recuperarse para retomar –aunque sea– volúmenes más parecidos a los del año pasado. Febrero será clave, no solo porque ya no estará la excusa del tema impositivo, sino porque muchos analistas lo indican como el mes que permite hacer las proyecciones más certeras para el resto del año.

Los más vendidos

En este contexto tan poco alentador, el Fiat Cronos de producción nacional –el modelo más vendido en Argentina en los últimos 3 años–, volvió a picar en punta, con 4.750 unidades patentadas (-41% respecto de enero de 2023), seguido por el Peugeot 208, con 3.473 ventas (-10,3%) y la pickup Volkswagen Amarok, que colocó 2.179 unidades (-26,8%). Entre las marcas, Fiat dio la nota colocándose en el primer lugar de ventas (5.199), seguida por VW (4.615) y Toyota (4.425). Esta última viene siendo la marca favorita de los argentinos desde 2022.

