Noticias del mundo y reflexiones de Alexandra Kohan, los dos nuevos newsletters de elDiarioAR

La familia de newsletters de elDiarioAR sigue creciendo. A partir de julio sumamos dos nuevas opciones para que nuestros lectores se mantengan informados sobre los temas que le interesan de la manera más cómoda.

El martes 20 debuta "Atención flotante", el correo mensual de nuestra columnista Alexandra Kohan que se propone formular preguntas donde solo había respuestas. En vez de publicarse en la web este artículo llegará directo al correo de nuestros lectores. "Son lecturas posibles a partir de cosas, nimiedades que están dando vueltas en el aire y que en apariencia no tienen ninguna importancia. Detenerse y subrayar algo que no había advertido antes. Formular preguntas donde sólo hay respuestas. No tengo todo pensado", advierte la autora.

El jueves será el turno de "El mundo es azul como una naranja", un resumen semanal de política internacional a cargo de nuestro responsable del área de Mundo, Alfredo Grieco y Bavio. Serán diez puntos geográficos para pensar nuestro presente cada vez. Vías de acceso a una realidad que excede por mucho las fronteras de la Argentina.

Para recibir cualquiera de nuestros newsletters deben registrarse aquí con el mail en el que lo quieren recibir. En caso de que ya estén suscriptos, les aparecerá un mensaje mencionando que ya están en la base de datos de elDiarioAR y les ofrecerá un link para actualizar sus preferencias, es decir para elegir el newsletter que se quiere recibir.

Recibir los newsletters es gratis. Si te interesa apoyar a elDiarioAR, navegar sin publicidad y recibir la revista trimestal, podes asociarte aquí.