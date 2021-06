En Marruecos, un podcast busca una nueva masculinidad inclusiva

Masculinidad tóxica versus masculinidad positiva, o cómo repensar la masculinidad en una sociedad patriarcal como la de Marruecos. Este es el ambicioso objetivo del podcast “Machi Rojola”, lanzado por el colectivo marroquí Elille en noviembre de 2020. Un proyecto que, según sus creadores, no pretende demonizar a los hombres sino poner de relieve los efectos nocivos y socialmente destructivos de ciertos ideales tradicionales sobre el comportamiento masculino, tales como la dominación violenta, la misoginia, la autosuficiencia, la competencia…

El colectivo Elille surgió durante el confinamiento, cuando la crisis sanitaria y social agudizó los factores de discriminación e intensificó la vulnerabilidad de las mujeres y las minorías. Reúne a una decena de hombres y mujeres que buscan reconsiderar el lugar de los hombres en nuestra sociedad, pero también dar voz a grupos minoritarios (comunidad LGTB+, personas mayores, personas con movilidad reducida, etc.). El podcast es solo la primera acción del grupo, que anuncia el lanzamiento en julio de 2021 de una plataforma para el intercambio y difusión de contenidos académicos y culturales a través de podcasts, textos, fotografías y videos.

“Si las circunstancias excepcionales vinculadas al Covid-19 han agravado los mecanismos de violencia contra las mujeres y los grupos minoritarios, consideramos que la situación es anterior a la crisis. Las diferentes formas de violencia están profundamente arraigadas en nuestras sociedades patriarcales y los hombres son, en gran parte, responsables de la situación. Por eso nos parece importante que también sean parte de la solución”, dice Soufiane Hennani, cofundador del colectivo e impulsor de la serie de podcasts. El objetivo planteado es sensibilizar a los hombres (que aún no lo estén) sobre la igualdad para todas y todos a través de un debate constructivo, y mediante la promoción de nuevas masculinidades.

¿El hombre del mañana es feminista?

"Machi Rojola" es una expresión popular que significa "no es masculinidad" (y que se sobreentiende como "no eres un hombre"), comúnmente utilizada para señalar la falta de valor, honor, fuerza... todos atributos supuestamente masculinos. En esta plataforma alternativa, "nos estamos reapropiando de la expresión para reivindicar una masculinidad plural e inclusiva en lugar de una masculinidad exclusiva y tóxica", dice este joven de 30 años, recién doctorado en oncología y biología molecular. “La biología es mi área de especialización, pero mi interés por los Derechos Humanos es mi compromiso como ciudadano y humanista, que empecé primero con Amnistía Internacional y después con el colectivo Elille, que significa ‘noche’ en árabe, aunque también es una contracción o un juego de palabras en francés entre los pronombres ‘elle-il’”, explica Soufiane.

¿La masculinidad es necesariamente tóxica? ¿Cómo pueden tener más representación las mujeres en el arte y alejarnos del tradicional monopolio masculino? ¿El hombre del es mañana feminista? ¿Qué lugar ocupa la masculinidad en el islam? ¿Qué lugar existe para las múltiples identidades sexuales y de género en nuestras sociedades? Estas y otras preguntas son respondidas por ponentes como la ensayista Asma Lamrabet, el escritor Abdellah Taïa, la investigadora interseccional Françoise Vergès, el actor Fayçal Azizi o el director Hicham El Asry. Las intervenciones están acompañadas por testimonios de personas involucradas, así como de ciudadanos comunes.

¿La masculinidad es necesariamente tóxica? ¿El hombre del es mañana feminista? ¿Qué lugar ocupa la masculinidad en el islam? ¿Qué lugar existe para las múltiples identidades sexuales y de género en nuestras sociedades?

60.000 escuchas y mucha ilusión

La primera temporada del podcast, que consta de ocho episodios de 45 minutos cada uno, se emitió en redes sociales y en las principales plataformas digitales como Spotify, Anchor, Soundcloud… Grabada íntegramente en dariya (árabe marroquí), la serie ha acumulado unas 60.000 reproducciones y ha despertado gran entusiasmo entre los jóvenes desde su lanzamiento. "El apoyo de los jóvenes fue uno de los puntos más positivos del proyecto", dice Soufiane. De hecho, la gran mayoría de los oyentes (+80%) son personas de entre 18 y 35 años. En cuanto al desglose por género: el 54% del público se define como "mujer", el 40% como "hombre", mientras que el 13% no da una definición o se define como "no binario".

Audaz e innovadora, esta iniciativa ha tenido sobre todo el mérito de iniciar un nuevo debate sobre la masculinidad entre los jóvenes e incluso dentro de las familias. “Las intervenciones de Fatna El Bouih [activista y ex detenida política] y Asma Lamrabet [ensayista y feminista musulmana] me conmovieron mucho y me permitieron tener conversaciones interesantes con mi padre y mi hermano sobre la actitud del profeta hacia las mujeres y el papel de cada uno dentro de la familia”, comenta Hajar, de 21 años, en la página de Facebook de Machi Rojola.

El proyecto tuvo una amplia cobertura en la prensa nacional e internacional, que se mostró sumamente favorable. En Marruecos, aparecieron varias veces en la televisión nacional en horario de prime time, llegando a unos 3 millones de espectadores. La iniciativa también se presentó en las principales emisoras de radio públicas y privadas y se publicó en la mayoría de los medios impresos y digitales. A nivel internacional, varios medios se han hecho eco del podcast, pero lo más importante, según Soufiane Hennani, es la multitud de debates en institutos, colegios y universidades a los que ha sido invitado en ciudades como Casablanca, Rabat o Tánger, así como los webinarios y otras conferencias online en las que ha participado.

“Ya sea con los estudiantes del Liceo Regnault de Tánger, los jóvenes expresidiarios de la asociación Relais-prison de Casablanca, los estudiantes de la Universidad Internacional de Rabat o la de Al Akhawayn en Ifrane: las preocupaciones son las mismas. He observado en la mayoría de los jóvenes un cuestionamiento constante, un deseo de emancipación y un afán por redistribuir las cartas dentro de las sociedades conservadoras. Las cuestiones de igualdad de género, religión, diversidad en los espacios públicos e incluso el respeto por las tradiciones se abordan con mucho más sentido común que entre sus mayores. Una actitud que da mucha esperanza”, concluye Soufiane Hennani.