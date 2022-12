Toda la música en vivo de la semana: llega el último festival del año, Music Winds

Pasamos la primera semana de diciembre y llegamos a lo que será el último festival musical de 2022. El año del retorno de la música en vivo, tras el parate que impuso la pandemia, tuvo tres grandes festivales -Lollapalooza, Quilmes Rock y Primavera Sound- y suma este fin de semana una nueva edición del Music Wins. Las primeras dos ediciones que tuvo este evento (en 2014 y 2016) ya permitían hablar de un festival boutique, por su cartelera un poco más acotada que el de los grandes festivales y una selección de artistas que, lejos de querer dejar a todos contentos, se mantiene fiel a lo que se conoce como música indie.

Si bien la propuesta va creciendo en tamaño edición tras edición, el line up del festival no pierde su espíritu. Entre los internacionales este sábado se podrá ver a Devendra Banhart, Chet Faker, Metronomy y The Blaze. También hay en el cartel un lugar muy especial para Magnetic Fields, la banda de Stephen Merrit que tendrá su esperado debut en Argentina, donde existió hace algunos años una exitosa banda homenaje llamada Los Campos Magnéticos que hacía sus canciones traducidas al español con jerga y modismos porteños. Entre los créditos locales estarán Mi amigo Invencible, Zoe Gotuso, NAFTA, Axel Fiks, El Zar, Silvestre y la Naranja, Melanie Williams y muchos más. El festival también representa la vuelta de la música en vivo al Club Ciudad de Buenos Aires, un predio bastante cómodo y bien conectado, donde se vivieron en los últimos veinte años varios conciertos inolvidables.

A continuación, otros shows destacados de la semana.

SHOWS DESTACADOS

CATUPECU MACHU - VIERNES 9 - ESTADIO OBRAS

A partir del show que brindaron este año en el Quilmes Rock, donde fue homenajeado Gabriel Ruiz Díaz, los integrantes originales de Catupecu Machu se reorganizaron para darle una vida más al grupo. Con una nueva formación y energías renovadas llegan este viernes al mítico Estadio Obras.

PIMPINELA - SÁBADO 10 - MOVISTAR ARENA

Uno clásico de la música argentina, un dúo musical de características únicas, que ha resistido el paso del tiempo, las críticas y todo tipo de tormentas personales. Pimpinela desembarca en Movistar Arena con un show sinfónico, dirigido por Ángel Mahler.

KEVIN JOHANSEN + LINIERS - MARTES 13 - CAFÉ BERLÍN

Una dupla inoxidable que vuelve a los escenarios con más canciones y personajes ilustrados en vivo. Agotada la función del domingo 11, agregaron una nueva fecha el martes 13 en el siempre cálido y confortable Café Berlín del barrio de Devoto.

DIVIDIDOS - 9/10/16/17 DE DICIEMBRE - TEATRO FLORES

La aplanadora del rock cierra el año con una serie de conciertos en un ámbito ya conocido, donde juega de local y puede estar bien cerca de su público. Dos funciones este fin de semana y otras dos el que viene, antes de iniciar una gira por los 35 años del grupo que los llevará por grandes estadios de todo el país.