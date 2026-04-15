Argentina toca fondo en ciencia y tecnología: la inversión caerá a su nivel más bajo en más de 50 años

La inversión pública en ciencia y tecnología en Argentina se encamina a marcar un nuevo mínimo histórico en 2026. Según un reciente informe del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado por el Grupo EPC-CIICTI, el presupuesto destinado a la Función Ciencia y Técnica (FCyT) de la Administración Pública Nacional representará apenas el 0.140 % del Producto Bruto Interno (PBI), el nivel más bajo desde que existen registros, iniciados en 1972.

El análisis advierte que, al cierre del primer trimestre de 2026, el financiamiento del sector acumula una caída del 50.8 % respecto a 2023. Esta tendencia consolida un retroceso sostenido que, lejos de revertirse, profundiza el deterioro del sistema científico argentino.

El informe también subraya el creciente incumplimiento de la Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología —actualmente suspendida—, que establecía metas progresivas de inversión. En 2024, el gasto en ciencia representó poco más de la mitad de lo estipulado por la norma; para 2026, el presupuesto ejecutado apenas supera el 25 % del piso previsto, lo que evidencia una brecha cada vez mayor.

El impacto de estos recortes se refleja con especial crudeza en los principales organismos del sistema. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), eje central de la investigación en el país, proyecta una nueva caída del 18.2 % durante 2026. Esta reducción se suma a los descensos registrados en 2024 (17.7 %) y 2025 (14.2 %), lo que implica una reducción total del 42.2 % en tres años.

Una situación aún más crítica atraviesa la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), responsable del desarrollo del Plan Espacial Nacional y actor clave en proyectos internacionales como la misión ATENEA-ARTEMIS de la NASA. Para 2026, el organismo enfrentará un recorte adicional del 53.7 %.

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