La UBA lanza una jornada de clases públicas, servicios gratuitos y protestas por fondos y sueldos

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este miércoles 15 de abril una jornada de visibilización de 24 horas para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del sector, en un contexto de creciente conflicto con el Gobierno nacional y tras un reciente fallo judicial que ordena avanzar en esa dirección.

La actividad comenzará a las 8 de la mañana y se desarrollará de manera simultánea en distintas facultades, con epicentro en la Plaza Houssay (Córdoba al 2100) y en la Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA (Junín 954). Allí se concentrarán buena parte de las iniciativas abiertas al público, en una apuesta por combinar la protesta con acciones de extensión universitaria.

Según informaron desde la comunidad académica, la jornada incluirá clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres y consultorios de asesoramiento legal y económico comunitarios y gratuitos. También se ofrecerán servicios de salud sin costo —en odontología, oftalmología, clínica médica y atención veterinaria— a través del programa “UBA en Acción”, una de las principales herramientas de vinculación territorial de la universidad.

La consigna “El presupuesto baja, nuestro compromiso sube” sintetiza el eje político de la jornada: visibilizar, según remarcaron sus organizadores, “la responsabilidad con la que trabajadores y trabajadoras docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes apuestan día a día por el futuro y la educación pública”, en medio de lo que describen como una “asfixiante situación de atraso salarial y desfinanciamiento” impulsada por el Gobierno nacional.

El reclamo se enmarca en la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero aún no aplicada plenamente por el Poder Ejecutivo. En ese contexto, la Justicia ordenó avanzar con su cumplimiento, un punto que las universidades toman como respaldo para profundizar las medidas de fuerza.

La jornada de la UBA se inscribe, además, en un plan de lucha más amplio impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó a acciones de protesta en universidades de todo el país. En los últimos días, el conflicto escaló con paros docentes, asambleas y actividades de visibilización, ante la falta de respuestas oficiales.

Rectores, gremios y federaciones estudiantiles coinciden en advertir que el actual nivel de financiamiento pone en riesgo el funcionamiento básico del sistema universitario, con dificultades para afrontar gastos corrientes y una marcada pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En ese escenario, la jornada de 24 horas apunta a amplificar el conflicto en el espacio público y a reforzar la presión para que el Gobierno avance con la ejecución de la ley.