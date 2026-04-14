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Más de lo que anticipó Caputo

La inflación de marzo fue del 3,4% y acumula diez meses consecutivos en suba

  • El INDEC publicó el dato correspondiente al tercer mes del año. El IPC nacional superó la marca de los tres puntos que había anticipado el ministro Caputo.

La inflación de enero fue de 3,4% según el INDEC
La inflación de enero fue de 3,4% según el INDEC Marcelo Capece/NA

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14 de abril de 2026 16:11 h

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La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y superó el techo de los 3 puntos que había anticipado el ministro Luis Caputo. El índice revela una suba de diez meses consecutivos y acumula ya 9,4% en el primer trimestre del año y en términos interanuales alcanza el 32,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El IPC nacional pasó de 1,5% mensual en mayo de 2025 a 3,4% en marzo de 2026. El dato de marzo no solo supera el 2,9% de enero y febrero sino que marca el décimo mes consecutivo de aceleración desde el piso de 1,5% que tocó en mayo de 2025. En ese lapso, la inflación no tuvo ni un solo mes de pausa: fue subiendo escalón por escalón hasta triplicar aquel valor mínimo: 1,6% en junio, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre y 2,9% en los dos primeros meses de 2026, hasta llegar al 3,4% de marzo.

Los principales motores del mes fueron la Educación, con un salto del 12,1% por el inicio del ciclo lectivo, y las carnes, que en el GBA treparon hasta 8,4% en el caso de la carne picada y 8% en la paleta. El Transporte también aportó con una suba del 4,1% impulsada por combustibles y transporte público. Por categorías, los precios Regulados lideraron con un incremento del 5,1%, seguidos por el IPC núcleo con 3,2%. Para no quedar por debajo de la línea de pobreza, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo más de $1.434.000.

La inflación, diez meses seguidos de suba.
La inflación, diez meses seguidos de suba.

Educación y Transporte, los mayores impulsores

La división de mayor aumento en el mes fue Educación, con una suba del 12,1% a nivel nacional —que alcanzó el 22,7% en la región Noreste y el 18,1% en el Noroeste—, como ocurre todos los años al inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte con un alza del 4,1%, impulsada principalmente por los combustibles —que subieron 7% en GBA—, el transporte público y los pasajes aéreos.

Los precios regulados, los que más subieron por categoría

Por categorías, los precios Regulados —que incluyen tarifas de servicios públicos, transporte y educación— registraron el mayor incremento con un 5,1%, seguidos por el IPC núcleo con 3,2% y los precios Estacionales con apenas un 1,0%. Estos últimos se vieron traccionados al alza por el turismo y el cambio de temporada en indumentaria, pero esos aumentos fueron compensados por las bajas en verduras y frutas.

La carne fue el rubro que más impactó en los alimentos

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,4% a nivel nacional y fue la que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en todas las regiones. Dentro de ese rubro, las Carnes y derivados fueron lo más destacado: subieron 6,9% en el GBA y hasta 7,9% en el Noroeste. Los cortes vacunos tuvieron aumentos contundentes en el Gran Buenos Aires: el asado subió 5,5%, la carne picada 8,4%, la paleta 8% y los cortes como cuadril y nalga un 7,7% cada uno. El pollo también se encareció un 7,5%.

Las regiones con mayor inflación fueron el Noreste y el Noroeste

Por zonas geográficas, las regiones Noreste (4,1%) y Noroeste (4,0%) lideraron las subas, por encima del promedio nacional. El GBA y la región Nacional quedaron en 3,4%, la Pampeana en 3,3%, Cuyo en 3,2% y la Patagonia fue la de menor inflación del mes con 2,5%. En el Noreste, la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles trepó 9,7%, muy por encima del resto del país.

La canasta básica y los umbrales de indigencia y pobreza

En paralelo, el INDEC publicó la valorización de las canastas básicas para el Gran Buenos Aires. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, subió 2,2% en marzo y acumuló 11,6% en el año, con una variación interanual del 32,8%. Su valor para un adulto equivalente ascendió a $212.949. La Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza, aumentó 2,6% en el mes y acumula 9,6% en 2026, con una suba interanual del 30,4%; su valor para un adulto equivalente llegó a $464.228.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre

Para un hogar tipo de cuatro integrantes —un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años—, la línea de indigencia se ubicó en $658.011 y la de pobreza en $1.434.464. Un hogar de cinco miembros —pareja de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años— necesitó $692.083 para no ser indigente y $1.508.740 para no caer en la pobreza. En tanto, un hogar de tres personas —mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $523.853 para la CBA y $1.142.000 para la CBT.

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