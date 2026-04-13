Karina Milei volvió a mostrarse con Adorni y sumó a Lugones en medio de tensiones por el PAMI

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este lunes una recorrida por la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, en un gesto de respaldo político en un contexto de cuestionamientos que involucran a ambos funcionarios.

En ese predio funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) dedicado a la salud humana en América Latina, una infraestructura que supuestamente posiciona a la Argentina en un lugar destacado a nivel regional en materia de investigación y respuesta ante amenazas sanitarias.

La visita se produjo mientras Adorni atraviesa una serie de polémicas vinculadas a la compra de propiedades y viajes al exterior, que derivaron en una investigación en la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo, Lugones enfrenta un conflicto en el ámbito del Ministerio de Salud por demoras en pagos vinculados a prestaciones del PAMI, lo que generó tensiones con distintos sectores.

El nuevo laboratorio, que se integrará a la red global de centros de máxima seguridad biológica, está pensado como un nodo estratégico para la detección y el estudio de enfermedades emergentes de alto riesgo, además de reforzar la capacidad de respuesta sanitaria tanto a nivel nacional como regional.

La puesta en marcha del BSL-4 incluye además instancias de formación a cargo de especialistas de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el marco de una cooperación bilateral que apunta a fortalecer la seguridad científica.

Durante la actividad también participaron el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la titular de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.

Con información de la agencia NA