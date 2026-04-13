Milei, Caputo y hasta el presidente de la Corte rinden examen ante las empresas de capital norteamericano

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, son los principales oradores del AmCham Summit 2026 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina que se desarrolla este martes desde las 8 en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno le otorgó principal relevancia al evento y confirmó que el cierre estará del jefe de Estado, a las 18. Por la mañana tendrá su participación el titular del Palacio de Hacienda, quien postergó su viaje a Estados Unidos para estar presente. Caputo se unirá el miércoles a la delegación que desde este lunes participa de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial.

Además de Milei y el ministro Caputo expondrá el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. También habrá intervenciones de otros ministros nacionales, de gobernadores y de legisladores del Congreso.

El Summit de AmCham se desarrolla bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y concentra a las principales empresas en el país de capital norteamericano. AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina, según un comunicado.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Díaz destacó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y añadió: “Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

Los temas que se tratarán en los diversos paneles incluyen la estabilidad macroeconómica, el lugar de la Argentina en el escenario global, la infraestructura para la productividad y la institucionalidad como pilar de crecimiento.

Entre los oradores del sector público se encuentran: Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA) y los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco).

El ámbito legislativo estará representado por Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado), Eduardo Vischi (UCR), Gabriel Bornoroni (LLA) y Lisandro Nieri (UCR). También dará examen el ministro del Interior, Diego Santilli, así como habrá secretarios de diversas áreas como Daniel González (Energía y Minería) y Sergio Iraeta (Agricultura).

El sector empresarial contará con la participación de líderes de firmas como Chevron, Citibank, J.P. Morgan, Pan American Energy, Cargill, 3M, Pfizer y Dow, entre otras.

MC