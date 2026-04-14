Intendentes de todo el país marcharon a Economía por fondos y obras paralizadas

Intendentes de todo el país marcharon este martes al Ministerio de Economía para reclamar por la caída de fondos, la paralización de obras públicas y la falta de respuestas del Gobierno nacional. La protesta fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Matanza y titular de la entidad, Fernando Espinoza.

La movilización confluyó en las escalinatas del Palacio de Hacienda, donde los jefes comunales remarcaron que el objetivo es garantizar “una mejor calidad prestacional, lo básico en este momento duro del país”. Allí entregaron un petitorio dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que denuncian una “asfixia financiera” sobre más de 500 municipios.

El documento reclama la liberación de fondos retenidos, el pago de transferencias pendientes, la reactivación de obras públicas y una actualización en la distribución de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Según plantearon, Nación habría recaudado billones de pesos por ese tributo sin destinarlos a infraestructura vial ni a aliviar el precio de los combustibles.

La convocatoria reunió a intendentes de diferentes fuerzas políticas, con fuerte presencia del peronismo bonaerense, pero también con participación de sectores del radicalismo. Entre los presentes estuvieron además funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires, mientras que el gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con Espinoza en la sede de la FAM.

En paralelo, organizaciones vinculadas al sector de discapacidad se sumaron a la jornada de protesta frente a Economía, con reclamos propios vinculados a la falta de financiamiento y prestaciones, lo que amplificó el clima de conflictividad en el centro porteño.

Los jefes comunales también pusieron el foco en la creciente demanda social y las dificultades para sostener servicios básicos, desde la asistencia alimentaria hasta el pago de salarios y aguinaldos. En ese contexto, no descartaron avanzar con acciones judiciales si no obtienen respuestas.

La protesta se enmarca en una tensión creciente entre los gobiernos locales y la administración nacional, en medio de un escenario de ajuste fiscal, recesión y caída de ingresos. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de reducir el gasto, los intendentes advierten que el recorte impacta directamente en las comunidades y compromete el funcionamiento de los municipios.

CRM