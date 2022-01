ABC Bafici: clases magistrales de grandes cineastas para ver gratis online

ABC Bafici es un programa disponible en la plataforma Vivamos Cultura, orientado a la formación de cineastas; las charlas abarcan distintas instancias del proceso, desde la preproducción, el rodaje y la postproducción. Las clases están disponibles durante dos semanas y todos los jueves se emite una nueva. Actualmente, se pueden ver las de Camila José Donoso, Peter Bogdanovich, Penelope Spheeris y Bruni Burres.

Transficciones: El cine como modo de vida

Es una clase magistral de Camila José Donoso, directora y guionista chilena de los films Naomi Campbel (2013), Casa Roshell (2017) y Nona, si me mojan, yo los quemo (2019), además del cortometraje El camino gris (2008). Sus films, marcados por la experimentación estética, tratan temas de actualidad y fueron estrenados en festivales europeos, como el de Rotterdam, Cinéma Du Réel y Berlinale. En la charla, la cineasta habla sobre sus métodos de creación y su cuestionamiento hacia las formas dominantes del cine.

Peter Bogdanovich: El maestro y sus maestros

Es un director, actor, productor y crítico de cine estadounidense conocido por películas como The Thing Called Love (1993), Mask (1985) y She’s Funny That Way (2014). Como actor, participó del film The Other Side of the Wind (2018), de Orson Welles, y en la serie Los Sopranos, de HBO. Representante del Nuevo Hollywood, el cineasta además es historiador de cine y autor de varios libros. Su clase magistral está centrada en la etapa de rodaje de las películas y en cómo resolver los problemas que pueden surgir.

Bruni Burres: Cine de lo real y derechos humanos

Burres es una productora, educadora y mentora de proyectos estadounidense con más de veinticinco años de experiencia. Trabaja como consultora senior en el Programa de Documentales del Instituto Sundance y es tutora de programas como Ambulante, Close-Up y Chiledoc. Fue directora del Festival de Cine Human Rights Watch entre 1991 y 2008. Además, produjo el documental La Toma (2011), sobre la toma del palacio de Justicia en Colombia en 1985, y fue co-guionista y productora de Allende, mi abuelo Allende (2015), de Marcia Tambutti Allende, entre otras películas. El tema de la clase son los cruces entre arte, cultura y derechos humanos en el cine.

Penelope Spheeris: La punk-rocker

Nacida en Nueva Orleans en 1945, Spheeris es una directora, guionista y productora conocida como la “antropóloga del rock” o la “chica rebelde”. Dirigió la saga The Decline of Western Civilization (1981), El mundo según Wayne (1992), Black Sheep (1996), y produjo películas de Albert Brooks. Su filmografía va desde documentales hasta películas de ficción que abordan temas vinculados a la escena punk-rock de Estados Unidos.

