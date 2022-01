Para escuchar online: cinco conciertos íntimos de Tiny Desk

Tiny Desk Concerts es un ciclo de música en vivo creado en 2008 por el programa All Songs Considered de National Public Radio (NPR), el servicio de radio pública de Estados Unidos. Hay conciertos de artistas famosos y emergentes de distintas partes del mundo.

Cuando empezó el ciclo, los conciertos se realizaban en las oficinas de la radio en Washington D.C., a un costado del escritorio de Bob Boilen, músico y conductor del programa, por eso el nombre “Tiny Desk” (en español, "escritorio diminuto"). Además, Tiny Desk Unit era el nombre de una banda de Boilen de los años setenta. Desde el estallido de la pandemia de COVID-19, los conciertos son filmados en las casas y estudios de los propios artistas.

Nicki Nicole

Es una cantante de rap y compositora rosarina, nacida en el 2000, que se hizo conocida por su canción “Wapo Traketero” en 2019. Sacó dos álbumes, Recuerdos (2019) y Parte de mí (2021), participó del programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y este año tocará en el festival Coachella de Estados Unidos. Ganó el premio Carlos Gardel y dos Spotify Awards, además de recibir nominaciones para el Grammy Latino, el Martín Fierro Digital y los MTV Millennial Awards.

En el concierto de Tiny Desk, la cantante toca seis temas: “Colocao”, “Mala Vida”, “Wapo Traketero”, “Parte de Mí”, “Freestyle” y “Baby”. La acompañan los músicos Andrés Cortés, Ayelén Zucker, Camila Ibarra, Flor Iribarne, Jeremías Segall, Juan Giménez Kuj, Lautaro Greco, Alma Quiroga, Carla Regio y Jaqueline Oroc.

Laura Marling

De origen inglés, Marling es una cantante de folk nacida en 1990 influenciada por la música de Neil Young, Bob Dylan y Joni Mitchell. Su discografía está compuesta por seis álbumes, como I Speak Because I Can (2010), Once I Was An Eagle (2013) y el último, Songs For Our Daughter (2020). Los instrumentos más usados en su música son la guitarra, el bajo y el piano. En el 2011 ganó el Premio Brit a Mejor Artista Solista Femenina, y recibió nominaciones para el mismo premio en 2012 y 2014.

El concierto de NPR fue grabado en el living de la casa de Marling; la artista toca canciones de su último álbum como “Strange Girl”, “Held Down” y “Song For Our Daughter”, acompañada solamente por una guitarra acústica. El disco es un homenaje a una futura generación de mujeres y al libro My Daughter de Maya Angelou, una colección de ensayos dirigidos a una hija ficticia.

Jorge Drexler

El compositor uruguayo lanzó más de dieciséis álbumes y se dedica a tocar música folclórica, rock alternativo y pop. Su canción “Al otro lado del río”, de la película Diarios de motocicleta, ganó Mejor canción original en los Oscars de 2005. Drexler recibió reconocimientos en los Grammy Latinos y realizó colaboraciones con músicos como C. Tangana, Caetano Veloso, Calle 13 y Kevin Johansen.

En el concierto, Drexler y su banda tocan cuatro temas: “Movimiento”, “Silencio”, “Asilo” y “Telefonía”. Los otros músicos que participan del show son Javier Zarember, en la guitarra y coro, Martín Leitón, guitarra, bajo y coro, Carles Campón, en guitarra acústica, percusión, coro, Borja Barrueta, en la percusión, tambores y coro, y Martín Cella, en guitarra, coro y percusión.

Mon Laferte

Es una cantante, música y compositora chilena influenciada por distintos géneros y estilos, desde baladas, pop y rock hasta el heavy metal, vals, cumbia, reggae y ska. Es la artista chilena que recibió más nominaciones en una edición de los Latin Grammy —cinco en 2018—, y actuó en estadios y festivales de todo el mundo, como en el Luna Park, el Gran Rex, Madison Square Garden en Nueva York, en el Festival Viña del Mar, Lollapalooza y Coachella.

El concierto de NPR está ambientado en una iglesia colonial, donde Mon Laferte está vestida de novia en un casamiento, acompañada por una orquesta. El show incluye las canciones “Tu Falta de Querer'', “Por Qué Me Fui A Enamorar De Ti”, “Se Me Va A Quemar El Corazón” y “Placer Hollywood”. La orquesta está compuesta por pianistas, clarinetistas, flautistas, guitarristas, percusionistas y cantantes, como Carmen Ruíz, Daniel Quién, Ele Huex, Eli Moya e Irina Índigo.

Billie Eilish

La cantante y compositora de música pop alternativa más conocida del momento toca temas acompañada de su hermano, Finneas O’Connell, músico y productor. Billie Eilish nació en 2001 en Los Ángeles y se hizo famosa cuando publicó “Ocean Eyes” en SoundCloud, a los trece años. En el 2017 lanzó su primer EP, Don’t Smile At Me, producido por su hermano. La cantante se inspira en la música de Aurora, Lorde, Amy Winehouse, Avril Lavigne, Childish Gambino y Tyler, The Creator.

Desde el estudio de grabación de su casa, solo con piano y guitarra, Eilish toca “Everything I wanted”, de su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, y “my future”, de su último lanzamiento, Happier Than Ever.

