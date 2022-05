Johnny Depp, al recibir el Premio Donostia más polémico: “Nadie está a salvo de la cultura de la cancelación”

“Nadie está a salvo de la cultura de la cancelación”. Estas han sido las palabras del actor Johnny Depp en el acto de presentación del Premio Donostia, entregado en septiembre de 2021 por el Festival de San Sebastián el miércoles por la noche. La justificación de Depp no respondía a ninguna pregunta, pues se prohibió expresamente a los periodistas que mencionasen la polémica frente al actor. El moderador de la sala saltaba de turno pasando al siguiente ante cualquier amago de incumplir la orden del festival.

El periodista de La Sexta, Alberto Cueto, lo sufrió directamente cuando le preguntó qué les diría a las cineastas españolas que piden que no se le entregue el premio y cómo le afectaba todo esto a su carrera ahora en Hollywood. No pudo terminar de plantear la cuestión. “El moderador dice que no, que no se hace la pregunta, solo sobre su carrera cinematográfica. CENSURA”, criticó Cueto en redes. “El festival de San Sebastián censurando preguntas en la rueda de prensa de Johnny Depp. Impresentable. Primero nos piden que no le preguntemos por su vida personal y luego le retiran el micrófono a Alberto Cueto. ¿No querían polémica? ¡Pues dos tazas!”, tuiteó el periodista de Catalunya radio, Marc Garriga.

Revuelo en la rueda de prensa de Johnny Depp en @sansebastianfes



No se aceptan preguntas sobre las protestas por su premio Donostia. Y si se hacen, el turno pasa directamente al siguiente. Papelón del moderador — Jose M. Romero (@JoseMRomero) September 22, 2021

“Nadie está a salvo, pero si estás armado con la verdad es todo lo que necesitas”, defendió no obstante Depp. El actor considera que se trata de una situación “muy complicada”, fruto de una serie de “movimientos” que han aparecido “con la mejor de las intenciones, pero que después se han ido de las manos hasta tal punto que nadie está a salvo”.

“Es algo que no me afecta solo a mí”, añadió en la rueda de prensa. “Afecta a mucha gente, hombres, mujeres, siempre que haya alguien dispuesto a decir una sola frase. Llega un punto en que se piensa que es normal, pero no lo es”.

Críticas desde las asociaciones de cineastas

Depp recibió el Premio Donostia por ser considerado “uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea”. Ocurría un año después de su visita al Zinemaldia para presentar Bebiendo con Shane MacGowan como productor, que ya entonces obtuvo el Premio Especial del Jurado.

La decisión del festival de premiar a Depp ha sido criticada desde el mismo momento de su anuncio: el actor ha estado inmerso en una batalla judicial tras haber sido acusado de malos tratos.

El director del festival, José Luis Rebordinos, defendió su decisión argumentando que el actor estadounidense no está acusado judicialmente ni condenado por maltrato y defendiendo la presunción de inocencia. También afirmó que “la función de un festival de cine no es juzgar las conductas de los miembros de la industria cinematográfica”. Mientras que Asociaciones como CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas de los Medios Audiovisuales) hicieron público su rechazo al galardón: “Lo consideramos un error desde el punto de vista ético y lo decimos como cineastas, como mujeres y como ciudadanas de un país al que el Festival de Cine de San Sebastián representa en numerosos foros internacionales”, afirmaban en un comunicado.

También CIMA, junto a otras siete asociaciones feministas de cineastas del Estado español, ha realizado un comunicado en redes sociales en la que explica sus razones para no aplaudir el premio: “Tomar la decisión de excluir a alguien de la posible lista de premios honoríficos por estar en proceso o sentenciado por violencia machista no implica no reconocer su valía artística. Implica responsabilidad”, defienden.

🟣¿Por qué hoy no aplaudimos en @sansebastianfes? No es fácil ni es simple. Hablamos de la situación en su complejidad. Firmamos el hilo siete asociaciones feministas de cineastas del Estado español. #portodaslasvictimas #Stopviolenciamachista #69SSIFF pic.twitter.com/HPyG5gp0JA — CIMA Mujeres Cine (@CIMAcineastas) September 22, 2021

Con información de elDiario.es y la agencia EFE

PP