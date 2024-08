Llega a Buenos Aires “Traslados”, el documental de Nicolás Gil Lavedra sobre los vuelos de la muerte

Traslados, el documental sobre los vuelos de la muerte durante la última dictadura militar argentina, se estrenará en Buenos Aires el próximo 6 de septiembre.

Dirigido por Nicolás Gil Lavedra y basado en una idea original de Zoe Hochbaum, podrá verse por dos semanas en el Cine Arte Cacodelphia, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1150, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El documental recopila testimonios, material de archivo y escenas de ficción con lo que reconstruye todo lo que pasó en aquella época oscura.

En una entrevista a Redacción, los creadores explicaron por qué decidieron emprender este proyecto. “La dictadura fue algo que siempre me obsesionó. La primera idea la tuve cuando tenía 15 años. Si bien lo estudiaba en el colegio, también investigaba mucho por mi cuenta, y cuando encontré el terrorífico suceso de los vuelos de la muerte, me resultó imposible no hacer nada con eso. Así que empecé a ir a Comodoro Py, a entrevistar a jueces, a recopilar información y hasta llegué a armar un primer boceto. Ahora, casi diez años después, lo pude volver realidad gracias a Orca Films, mi productora. Y no dudé en llamar a Nicolás para la dirección y a Gustavo Gersberg para el guión, con quienes ya habíamos trabajado juntos”, dijo Hochbaum.

Gil Lavedra, por su parte, apuntó: “A mí el tema de Memoria, Verdad y Justicia siempre me conmovió, siento que es un tema necesario y en el que los directores tenemos que seguir trabajando, encontrando nuevas formas. Yo conocía las piezas aisladas de los vuelos de la muerte, pero la verdad es que no sabía un montón de cosas, como que había habido condenas y que hay un montón de juicios que todavía siguen en curso. Desde el principio creí que era un proyecto sumamente necesario”.

MM