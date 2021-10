“Sirenas Rock”, un documental para recuperar la historia del rock nacional femenino

“Según la mitología las sirenas eran seres muy peligrosos porque su canto era tan bello que hacían que los marineros no pudieran resistirse a su encanto. Linda manera de estigmatizar la voz femenina desde que el mundo es mundo”, narra una voz en off y da cuenta del por qué de la elección del título “Sirenas rock” para contar la historia de las mujeres que protagonizaron y protagonizan el rock nacional.

Sin dudas, una de las mayores referentes de ese género musical, que aún sigue en los escenarios, es Hilda Lizarazu, que nació un 12 de octubre de 1963. Fotógrafa, cantante y compositora fue parte de la banda “Los Twist” y acompañó a Charly García, convirtiéndose en una de las voces femeninas más importantes de Argentina. Por esto, inaugura la serie de cuatro capítulos de Canal Encuentro junto a Mavi Díaz –creadora de “Viudas e Hijas del Rock and Roll, la primera banda de rock de mujeres del país- y Sofía Viola.

"Yo no sabía que podía hacer canciones. Cantaba bien, pero no para ubicarme dentro de un movimiento de rock argentino, yo no le daba ese pensamiento de que luego eso iba a ocurrir, que iba a ser un referente. Lo hacía por impulso", revela Lizarazu mientras se ven archivos de ella en los '90, y recuerda cómo fue su nacimiento y crecimiento dentro del la escena musical.

En un cruce de épocas y generaciones, el documental busca dar cuenta del rol y la historia de las mujeres que fueron parte del rock nacional. Para eso, entrevista a sus protagonistas, recupera sus repertorios y analiza los cambios en el género musical desde hace 50 años hasta la actualidad.

Otras de las referentes que aparecen en el programa son Carola Kemper, Lula Bertoldi, Andrea Álvarez, María Rosa Yorio, las ex Rouge Adriana Sica, Susy Rapella y Patsy Crawley, las ex Blacanblus Débora Dixon, Dall y Viviana Scaliza, Barbi Recanati, Mariana Bianchini, y Sofía y Clara Trucco.

Originalmente, se emitía una vez por semana en la TV Pública. Ahora, se puede ver a través de la plataforma de Canal Encuentro –en donde se puede descargar cada capítulo para ver offline- o en YouTube. Los cuatro capítulos son “Las chicas no solo quieren divertirse”, “Orquesta de señoritas”, “Un disco propio” y “Se va a caer”.

