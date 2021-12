El soundtrack de Almodóvar, una banda que interpreta los hits de los melodramas más conocidos

Becky del Páramo aparece en el escenario con bucles rubios platinados, un vestido negro y guantes rojos que le llegan hasta los codos. Becky, la protagonista de Tacones lejanos, la película de Pedro Almodóvar, habla con acento español e invita al público a participar de un viaje fílmico y musical lleno de vaivenes emocionales, mucho melodrama, amor, odio, despecho y rencor.

A partir de esta escena, Melissa Aranibar creó El soundtrack de Almodóvar, una banda compuesta por Paz Villahoz, pianista, Maia Korosec, contrabajista, Sebastián Luna en la guitarra y Agustín Alfonso en la percusión. Melissa es cantante, nació en Perú y vive en Buenos Aires hace muchos años; vino cuando tenía veinte porque ganó una beca para estudiar comedia musical en la Fundación Julio Bocca. Cuando estaba en Lima, mandó un mail a la escuela y le dijeron que Ricky Pashkus, el entonces director de la Fundación, estaba haciendo audiciones en Perú. Melissa quedó seleccionada y se vino a vivir a Buenos Aires.

En diálogo con el Diario AR, Melissa explicó que El soundtrack de Almodóvar surgió de su necesidad de hacer algo propio: “Es la primera vez que encaraba un proyecto yo sola. Quería hacer algo que fuera mío, no me importaba si no eran mis canciones”. Su objetivo era armar algo que le permitiera tocar en cualquier lado, ya sea en Buenos Aires o en Lima. En Capital, la banda hizo shows en La Vieja Guarida, La Casa de Teresa y Casa Colombo.

La idea de cantar los temas de los films de Almodóvar se le ocurrió a Melissa mientras veía Tacones Lejanos. En el 2009, vivió con una amiga que era fanática de Almodóvar, al punto que “se sabía los diálogos de las películas y hablaba con jerga de Almodóvar. En lugar de decir ‘soy su fan’, decía ‘soy fans’, como decían en una película”.

Cuando Melissa vio la escena donde Becky del Páramo, con un vestido de lentejuelas fucsias, canta Un año de amor, la canción de Luz Casal, pensó “ah no, estos son unos temazos”. Casi diez años después, en el 2018, se juntó con músicos amigos en Lima e hicieron el primer recital.

El setlist incluye canciones de distintas películas, como “Quizás, quizás, quizás” de La mala educación, “Canción del alma”, de Hable con ella, “Puro Teatro”, de Mujeres al borde de un ataque de nervios y “El último trago”, de La flor de mi secreto. A lo largo del recital, Melissa habla sobre los amores imposibles, sobre la tristeza después de una ruptura, las despedidas y el resentimiento. Antes de cada tema, se proyecta una escena de la película, sumergiendo al público en el universo almodovariano habitado por divas decadentes, amores no correspondidos, historias familiares enrevesadas y personajes que se reencuentran después de muchos años y se dan una última oportunidad.

Melissa cuenta que también contempló la posibilidad de interpretar a la “chica Almodóvar peruana no descubierta”, como le sugirió una amiga actriz. Su pasión por la música se remonta a la infancia: “Desde muy chiquita sabía que quería ser cantante, pero no creía que realmente podía. Nunca me animé a cantar en público y decir ‘sí, yo canto’”.

Gran parte de su miedo tenía que ver con las expectativas: “Para mí cantar en ese momento era American Idol, y pensaba ‘si no puedo hacer todos esos firuletes y cantar como una negra, por el prototipo de canto afroamericano, no puedo ser cantante’. Aparte yo escuchaba soul y mis estándares estaban súper altos”.

En el recital, Melissa se convierte en Becky del Páramo, en Juan o Zahara, los personajes interpretados por Gael García Bernal en La mala educación; o Raimunda, Penélope Cruz en Volver. Melissa dice que lo que más le gusta de cantar es “apropiarse de una canción y relacionarse con ella de una manera que sientes que es tuya, que a ti te mueve”. Para lograr eso, intenta meterse en la historia, en lo que les pasa a los personajes, cantando las canciones de distintas maneras, con distintas intenciones.

“El hecho de estar al servicio de la historia le da un marco; las canciones están colmadas de drama y de extremos y eso me divierte mucho. Siento que mi parte de comedia musical volvió con este proyecto”. La artista agrega: “Si no estás en esa no estás. Para mí es desde ahí que hay que cantar estas canciones. Me re divierte y me re emociona también, hay una parte de mí que vibra mucho desde un lugar dramático, yo soy muy melanco en un punto”.

Ante a la pregunta acerca de cuál es su personaje preferido, Melissa contesta: “¿Sabes quién me encanta? Cuando la veo la quiero, es la compañera de Gael García Bernal en La mala educación, la que lo presenta y dice: ‘ella se define a sí misma como una mezcla de desierto, casualidad y cafetería’”, en referencia al personaje de Paca, interpretado por Javier Camara.

MGF