Tres stand up disponibles en Netflix para acercarse al humor desde la ironía

El stand up es un género del humor paródico que se concentra en la auto-burla. Es decir, los "standaperos" se convierten en sus propios puntos de descarga de burlas, preguntas y relatos de vida cotidiana haciendo eje en lo ridículo.

A continuación tres recomendaciones de stand up, poco clásicos, que en algunos casos incluso se cuestionan el propio género, disponibles para ver en Netflix.

Nanette

Este stand up se estrenó en 2008 y es llevado a cabo por Hannah Gadsby, una actriz y comediante australiana. Muchos espectadores la pueden llegar a conocer debido a su actuación en la serie Please Like Me, también disponible en Netflix.

Hannah se hizo mundialmente reconocida tras obtener el triunfo de la final nacional de la competencia Raw Comedy para nuevos comediantes en 2006.

En Nannete comienza cuestionando el género de stand up, mostrando los artificios del mismo. La comediante hace reír a su público y les explica cómo lo hizo, revelando sus trucos de magia. Ella se burla y dice tener poder sobre su audiencia porque hace con ella lo que quiere: los lleva a un estado de tensión de clímax y cuando la gente está por explotar de incomodidad rompe la tensión con un chiste.

Todo queda explicado, volviéndose su humor un metahumor. Esto se debe a que Hannah confiesa, arriba del escenario, que va a abandonar la comedia, que tiene que alejarse del humor.

La explicación del por qué toma esta decisión tiene que ver en parte con su historia, siendo lesbiana en un pueblito, violentada por sujetos específicos y también por una sociedad entera. Durante el show entero, Hannah relata sus historias más trágicas y su experiencia identitaria haciendo reflexionar, cuestionar, entristecer y antes de que caiga la primera lágrima explotar de risa.

Estupidez compleja

Guionado por Malena Pichot, comienza con una canción irónica: instrumentos de viento, un piano de cola, una atmósfera de alta clase, mientras se pregunta: Y ahora pienso de qué me sirvió estudiar, si con vagina no llegás a donde querías llegar. Después de la actuación, comienza el stand up, más clásico.

Hay varios temas que a la guionista la obsesionan y sobre los cuales hace humor: las sectas, los casamientos y el machismo estructural.

El stand up ya tiene algunos años, habiéndose estrenado en 2018 ya cambiaron algunas cuestiones socials, se burla del nuevo rol de las masculinidades con el boom del feminismo. El humor siempre busca incomodar a alguien, y Malena Pichot lo sabe.

A su vez, toma un tema, en aquél momento en disputa: el aborto. Si bien La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada, hay chistes que siguen vigentes, relacionados con el discurso "provida" de quienes se oponían a que el aborto fuera ley.

Inside

Este material cómico fue guionado, musicalizado, filmado y puesto en escena por Robert Pickering Burnham, ​más conocido como Bo Burnham. Se trata de un material disponible en Netflix producido en plena cuarentena del 2020 y estrenado en 2021.

Bo Burnham es un cómico estadounidense, quien ya había publicado un especial llamado Make Happy, que es un musical-stand up un poco más clásico. En cambio Inside, si bien toma rasgos del género como la ironía, volverse foco de burlas y reírse de otros con inteligencia, la situación pandémica moldeó este stand up a un producto más audiovisual, en consecuencia a la ausencia de escenario y público.

Filmado dentro de su casa, el producto logra transmitirle al espectador la sensación de encierro, pero no desde los términos técnicos, ya que con muy poco, logró mucha intimidas y profesionalidad.

En este material audiovisual Bo Burnhman muestra el mundo moderno mediante comedia: el uso de las redes sociales, el rol de los varones cis heterosexuales, los "facetimes" con las madres, entre otras temáticas.

MGF