La voz de Edith Piaf, recreada con inteligencia artificial para narrar su propia biopic

Sesenta años después de su muerte, la voz de Édith Piaf será recreada utilizando Inteligencia Artificial (IA) para narrar su biopic.

Según informa Variety, Warner Music Group (WMG) se asoció con el patrimonio de Piaf para producir el largometraje. La IA fue entrenada para reproducir la voz de Piaf, luego de ser alimentada con cientos de clips de voz, y WMG promete que la recreación resultante “realzará aún más la autenticidad y el impacto emocional de su historia”.

La animación se utilizará para dar “un enfoque moderno” a la historia de la cantante de “La Vie en Rose”, “mientras que la inclusión de imágenes de archivo, actuaciones en el escenario y en televisión, imágenes personales y entrevistas televisivas ofrecerán al público una visión auténtica de los momentos más significativos de la vida de Piaf”. También se utilizarán las actuaciones originales de la cantante francesa, sin que se anuncie que la tecnología de IA vaya a emplearse para desarrollar nueva música.

La película se encuentra en una fase de prueba de concepto, y WMG se asoció con la productora Seriously Happy para desarrollarla.

Julie Veille, directora de los documentales franceses sobre Diana Ross, Sting y Stevie Wonder, fue quien la concibió. “Al crear la película, nos preguntábamos constantemente: 'Si Édith siguiera con nosotros, ¿qué mensajes querría transmitir a las generaciones más jóvenes?”, dijo en un comunicado. “Su historia es una muestra de increíble resistencia, de superación de luchas y de desafío a las normas sociales para alcanzar la grandeza, y es tan relevante ahora como lo fue entonces. Nuestro objetivo es utilizar los últimos avances en animación y tecnología para llevar esta historia atemporal a públicos de todas las edades”.

Las albaceas testamentarias de Piaf, Catherine Glavas y Christie Laume, declararon: “Fue una experiencia especial y conmovedora poder escuchar de nuevo la voz de Édith; la tecnología nos hizo sentir como si estuviéramos de nuevo en la habitación con ella. La animación es preciosa y a través de esta película podremos mostrar el lado real de Édith: su personalidad alegre, su humor y su espíritu inquebrantable”.

No es la primera vez que un artista muerto vuelve inesperadamente como narrador: en 2022, la voz de Andy Warhol fue recreada mediante IA para el documental de Netflix The Andy Warhol Diaries. Las entradas de su diario fueron leídas por el actor Bill Irwin y luego transformadas en la voz de Warhol mediante el programa de software de IA Resemble, lo que dio como resultado una versión para el siglo XXI de la versión robótica de sí mismo que Warhol hizo en 1982.

El actor Edward Herrmann se convirtió en un célebre narrador de audiolibros, además de haber tenido papeles en cine y televisión como Annie y Gilmore Girls. Luego de su muerte en 2014, la IA se utilizó para recrear su voz y permitirle narrar audiolibros recién publicados. Su hijo elogió la tecnología de la empresa londinense DeepZen como “una forma increíble de continuar su legado”.

La práctica resultó controvertida cuando se utilizó en el documental de 2021 Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain, sobre el fallecido chef y documentalista Anthony Bourdain, que murió en 2018. El director Morgan Neville utilizó un software entrenado en la voz de Bourdain para recrear un correo electrónico que Bourdain había enviado a un amigo, con un simulacro de Bourdain reflexionando: “Mi vida es una mierda ahora. Tú tienes éxito y yo también, y me pregunto: ¿Eres feliz?”.

Morgan dijo que el público no se daría cuenta necesariamente del truco: “Si ves la película, probablemente no sepas cuáles son las otras líneas que dijo la IA, y no lo vas a saber”. Entre los críticos se encontraba la ex mujer de Bourdain, Ottavia, que escribió: “Desde luego NO fui yo quien dijo que a Tony le habría molado”.

En la música, la voz de John Lennon fue aislada recientemente mediante un software de IA para ayudar a los Beatles sobrevivientes a grabar Now and Then, su última canción juntos. Paul McCartney recalcó que el software no se utilizó para crear una nueva interpretación de Lennon: “Nada ha sido creado artificial o sintéticamente”, dijo. “Todo es real y todos tocamos en él. Limpiamos algunas grabaciones existentes”.

Pero la IA se utiliza cada vez más para generar creaciones totalmente nuevas de cantantes, cuyas voces se emplean para entrenar un software de IA que luego crea una réplica exacta —y los propios artistas suelen oponerse a ello.

En abril, Drake dijo que “esto es el colmo”, después de que una versión de IA de él interpretando una canción “artificial” fuera utilizada por el rapero Ice Spice. Ese mismo mes, Universal Music Group también se quejó de “contenidos infractores creados con IA generativa” y retiró de los servicios de streaming una canción en la que aparecían versiones convincentes de Drake y The Weeknd creadas por IA.

