Arranca el Filba 2024: visitas internacionales, grandes nombres locales y miradas alrededor del silencio

Entrevistas públicas, talleres, lecturas de poesía, música en vivo y performances. Desde este jueves y a lo largo de cuatro días, en distintos puntos de la ciudad y con participantes locales e internacionales, se llevará adelante una nueva edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, más conocido como Filba.

La programación incluye a invitados internacionales como Jesse Ball, Kim Thúy, Nell Leyshon, Alejandra Costamagna, Benjamín Labatut y Luis Carlos Barragán y grandes nombres locales como Diana Bellessi, Liliana Heker, Pablo Katchadjian, Federico Jeanmaire, Luis Sagasti, Mariana Enriquez, Eduardo Stupia, María Sonia Cristoff, Alicia Genovese, Nora Lezano, María Gainza, Luciano Lamberti y Alejandra Kamiya, entre otros y otras.

Aunque este jueves 26 ya hay diversas actividades previstas en el festival para todo el día, el acto de apertura tendrá lugar en el Malba, a partir de las 19.30. De las palabras inaugurales estarán a cargo Diana Bellessi y Pablo Katchadjian y habrá transmisión en vivo a través del canal de YouTube del museo.

Entre las sedes elegidas, el Filba 2024 se desarrollará en el Malba, el bar Rodney de Chacarita, la librería Eterna Cadencia, el Cementerio Británico, el Teatro Orfeo y el Centro Cultural 25 de mayo.

En esta oportunidad, además de una nutrida agenda durante los cuatro días, el festival ofrecerá también actividades nocturnas, entre lecturas, una fiesta y un recital de poesía. También habrá noches de cine en pantalla grande.

Según adelantaron desde la organización, esta vez buena parte de la programación tendrá como eje rector al silencio.

“Del silencio lo único que sabemos es que se opone al sonido y, que en esa ausencia de ruido, dice, habla sin parar, y nos habla a nosotros. Conocemos a la perfección la delicadeza y la brutalidad con las que es capaz de actuar su verborragia. Pero si fuera el único lenguaje capaz de decir algo, ¿para qué se inventaron las palabras?”, se preguntan los organizadores del encuentro literario.

“Conociendo lo que el silencio es capaz de decir –y lo que dice es justamente lo que no se puede decir, lo que no se puede escuchar–, las palabras y con ellas la literatura se inventaron para rodearlo. La poesía, la ficción, el pensamiento, los sentimientos encuentran en las palabras una manera de filtrar el silencio. Que nos de su mensaje de absoluto, que nos haga sentir el tiempo, que nos de información de la oscuridad, pero sólo a través de las palabras: hasta ahí. Para que no llegue a nosotros puro, sino en nombre de la palabra silencio. La literatura comprende sin envidia su poder y su prestigio, y los lectores sabemos –tal vez es lo único que sabemos– que, cuando leemos, lo que se hace presente en las palabras que pasan como un río es el silencio del que vienen y el silencio al que van. En estos cuatro días, la invitación es escuchar la poesía de lo que expresa el silencio”, proponen desde la organización.

AL/MG

Con gran cantidad de actividades de entrada libre y gratuita, el Filba 2024 tendrá lugar del 26 al 29 de septiembre en Buenos Aires. Toda la programación se puede consultar en este enlace.