Arrancó el BAFICI 2022: salas, invitados y películas destacadas de una nueva edición del festival porteño de cine independiente

Con 290 películas repartidas en las diferentes secciones y salas porteñas, (223 de ellas se podrán ver también online), con más de 450 funciones anunciadas y cerca de 60 actividades especiales en 15 sedes, con los principales puntos del festival ubicados en el centro de la ciudad, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) regresó con varias novedades.

Luego de años de varias restricciones por la pandemia y proyecciones únicamente online, la edición 23 del festival, que se extenderá hasta el 1 de mayo, cuenta con la presentación de películas en varias salas de cine porteñas, con el eje puesto en la avenida Corrientes.

En esta oportunidad, tanto para la exhibición de películas como para algunas actividades del evento, las salas elegidas son el Cine Lorca, el Cine Cosmos, el Cine Gaumont, el Multiplex Monumental Lavalle, la Alianza Francesa y la Sala Leopoldo Lugones.

Además, está previsto un circuito periférico comprendido por el Museo del Cine, la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Anfiteatro del Parque Centenario, los Espacios Arte en Barrios y el Buenos Aires Museo, donde ya comenzaron las proyecciones y diversas actividades.

Con la posibilidad de recibir visitantes del exterior, en esta ocasión una de las figuras destacadas, que participará de varias actividades, será el cineasta canadiense Bruce LaBruce, un personaje muy cercano al evento porteño (en 2005 el festival proyectó su película The Raspberry Reich y en 2011, L.A Zombie). Este año llegará su película The Affairs of Lidia, que tendrá su premiere mundial en el cine Multiplex Monumental, ubicado en el centro porteño.

Selección internacional y destacados nacionales

Hasta el 1 de mayo el festival ofrece películas de grandes directoras y directores independientes internacionales muy apreciados por el público local, como el surcoreano Hong Sang-soo, la francesa Claire Denis, el estadounidense Paul Schrader y los italianos Nani Moretti y Marco Bellocchio, entre otros.

Entre las películas argentinas destacadas se encuentra Pequeña flor de Santiago Mitre, basada en un libro del escritor argentino Iosi Havilio, con Daniel Hendler como protagonista. El largometraje fue el elegido para la apertura del gran encuentro cinéfilo y tendrá varias proyecciones.

Según detalló la agencia Télam, Pequeña flor “es un pensado aparato cinéfilo –nada más adecuado para la tradición del Bafici–, con un protagonista (Daniel Hendler) desenfocado por su propia historia, pero sobre todo por el lugar en donde le toca vivir, una ciudad de provincias en el denominado Macizo Central francés, con una hija recién nacida, una esposa (Vimala Pons) tan desorientada como él y, claro, un sofisticado y odioso vecino (Melvil Poupaud), el centro gravitacional de una historia que se repite como la ya mítica Día de la marmota pero en clave gore –con una sucesión de muertes que tienen una sola víctima–, tan absurda como fantástica y coherente con el universo que plantea la película”.

La edición 23 del Bafici vuelve de alguna manera a sus orígenes y cuenta con tres competencias: la internacional, la argentina y la llamada Vanguardia y Género. Las otras secciones temáticas son Artes y Oficios, Familias, Hacerse Grande, Lugares, Música, Nocturna, Pasiones, Películas sobre películas, Romances y Trayectorias.

Como en las entregas anteriores, en esta ocasión hay charlas presenciales y online con invitados internacionales y nacionales, el lanzamiento de cuatro libros y proyecciones aniversario, como un homenaje que se hará por los 25 años de la legendaria Happy Together, de Wong Kar-wai, que fue rodada en Argentina.

Entre las actividades previstas para las llamadas Noches Especiales se presentarán cuatro títulos argentinos inéditos que tendrán su premiere mundial en el Bafici: BJ: La vida y locuras de Bosco y Jojo, de Sergio Bonacci Lapalma; El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, de Alejandro Hartmann; Que todo se detenga, de Juan Baldana; y Telma, el cine y el soldado, de Brenda Taubin.

En el #DiaDeLaTierra dos elegidas de #BAFICI sobre la crisis climática.

En cuanto a los focos, es decir, la selección de varias producciones destacadas de una misma figura, en esta edición están dedicados a Pascale Bodet, directora, actriz y crítica francesa; Genadzi Buto, director, animador, artista y diseñador de Bielorrusia; y David Fisher, documentalista y gestor cultural israelí.

Entre los homenajes programados para ese año, están las proyecciones de La cifra impar, ópera prima de Manuel Antín, quien participó de la apertura del Bafici y fue ovacionado por el público; La aventura y El desierto rojo, dos clásicos de Michelangelo Antonioni, y Tras la pantalla, un retrato documental sobre el histórico distribuidor cinematográfico argentino Pascual Condito, fallecido recientemente.

Clases magistrales

El evento cuenta este año con una serie de clases magistrales, que en esta oportunidad tendrán lugar a partir del sábado 23 de abril en la sala B del Centro Cultural San Martín (Sarmiento y Paraná, CABA).

Según se anunció oficialmente, el compositor chileno Jorge Arriagada disertará sobre música y cine el sábado 23 a las 16.30; la directora tunecina Pascale Bodet se presentará el lunes 25 a las 16.30 para contar “qué es gracioso y qué no” a partir de las películas de Laurel & Hardy, y de sus propias historias.

El martes 26, a partir de las 19, tendrá lugar una de las clases magistrales más esperadas, la del canadiense Bruce LaBruce, que hablará de su provocadora filmografía.

Por su parte, el documentalista israelí David Fisher lo hará el miércoles 27 a las 16.30 para contar detalles de su próximo largometraje.

La programación completa del Bafici, los links para comprar o reservar entradas para actividades gratuitas y el catálogo se encuentran disponibles en este link.

