El ciudadano y Todos los hombres del presidente, elegidas las mejores películas sobre periodismo

El portal Periodistas en el cine (www.periodistasenelcine.com) propone el recorrido más exhaustivo en español sobre la representación del periodismo en la pantalla grande, con una base de datos interactiva que permite explorar entre más de 3.200 títulos desde la era muda hasta la actualidad. Es un proyecto de los periodistas Federico Poore y Manuel Barrientos, que crearon el sitio a partir de trabajos previos, investigación propia y datos de las filmotecas nacionales.

Con el objetivo de ofrecer un ranking de las mejores 200 películas sobre el oficio periodístico y el mundo de los medios de comunicación, ahora realizaron una encuesta en la que participaron 463 periodistas, cineastas, actores y actrices y académicos de más de 20 países.

El primer puesto fue para El ciudadano, el clásico inoxidable que Orson Welles dirigió y protagonizó con apenas veinticuatro años. La vida y obra de Charles Foster Kane y su imperio mediático obtuvo 315 votos.

“Hay películas sobre el periodismo y películas en donde hay periodistas. Prefiero las primeras porque trabajan sobre el problema de la información y de la comunicación (o de la construcción de un polo de poder, como en el caso de Welles). En esta categoría de films, es Citizen Kane y después el resto”, dijo Rodrigo Moreno, director de Los delincuentes.

En segundo lugar quedó Todos los hombres del presidente, thriller de Alan J. Pakula que cosechó 242 votos.

“Esta película refleja que seguir una historia es mucho más caos que claridad. Más atar cabos y tener que hacer silencio para que otro asienta sin decir ‘sí’ que tener todo cierto desde el principio. Es cansancio y rutina, como la vida. Y cada tanto, un momento donde las cosas cierran”, dijo la periodista Natalia Zuazo, consultora en comunicación de la UNESCO y autora del Manual de periodismo y tecnología.

Completa el podio Spotlight: en primera plana, film de Tom McCarthy que en 2016 ganó el Oscar a la Mejor Película con la historia real del grupo de periodistas del Boston Globe que destapó el escándalo de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica. Con 206 votos, figuró entre las favoritas.

“Verla en este 2024 deprime porque ya no se fomentan grupos de investigación como el del filme, con el tiempo y medios para investigar así”, dijo Ernesto Ise, editor jefe del diario Perfil.

The Post, otro film reciente en el que el periodismo aparece como guardián de la democracia, obtuvo el cuarto puesto con 150 votos.

“La película combina la emoción del trabajo periodístico de investigación y una mirada bastante realista de lo que sucede en una redacción con el retrato de las contradictorias fuerzas de poder que se mueven detrás de cada nota”, dijo Natalia Trzenko, crítica de cine del diario La Nación.

Muy cerca, con 146 votos, quedó La dolce vita, en la que Marcello Mastroianni intepreta a un periodista que forma parte y al mismo tiempo se distancia de la manada de reporteros que busca primicias banales y escándalos de celebridades en las noches de Roma.

“Esta película me dejó en un terreno muy resbaloso. Pone en escena un sino dramático que teje felicidad y desamparo, tanto si elegís la libertad de vivir un presente perpetuo como si te aferrás al disciplinamiento de las religiones y las instituciones”, dijo Clara Kriger, directora del Área Cine y Audiovisuales del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA.

En sexto lugar aparece Network: poder que mata, el recordado film de Sidney Lumet sobre una cadena de televisión que explota para su propio beneficio los desvaríos de un presentador de noticias. La película cosechó 132 votos.

“De presentador a profeta, Peter Finch es el auténtico ‘te rompo el rating’, hasta que sus epifanías se entrometen con el cruel orden natural. No hay países, no hay estados, tan sólo un sistema de dominio de dólares, petrodólares y electrodólares. Pobre Finch, piensa como piensa porque es un hombre viejo. Nosotros también”, dijo Diego Vawe, podcaster y columnista en AM 1010 Onda Latina.

Más cerca en el tiempo, Zodíaco ocupa la séptima posición con 115 preferencias. La película de David Fincher narra con elegancia visual y una envidiable precisión narrativa el riesgo físico (y mental) que corren los periodistas obsesionados con un tema.

“La obsesión con el trabajo, con encontrar ese dato que falta o la palabra exacta para una descripción, es ineludible para un buen periodista. David Fincher, un director de cine obsesivo, famoso por cuidar el más mínimo detalle, aunque le cueste infinidad de tomas, resulta el medium perfecto para canalizar en Zodíaco esa persistencia en la búsqueda de la verdad que caracteriza a los periodistas en serio. Y, por supuesto, el lado oscuro que toda obsesión conlleva”, explicó María Fernanda Mugica, periodista del diario La Nación y coautora de Amar como en el cine.

También de la primera década de este siglo, Buenas noches y buena suerte cosechó 105 votos. Es una mirada sobre el conflicto entre Edward R. Murrow y el macartismo reinante, dirigida y protagonizada por George Clooney.

“A pesar de los cambios radicales experimentados por la televisión y por el periodismo, el mensaje que transmite la película Buenas noches y buena suerte sigue siendo pertinente: es posible —y necesario— hacer un periodismo responsable y valiente incluso en las circunstancias más difíciles. El hecho de que trate hechos reales subraya la fuerza de este mensaje”, dijo Montserrat Mera Fernández, profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

En novena posición aparece Frost/Nixon, sobre la recordada serie de entrevistas que el periodista David Frost le hizo al presidente norteamericano, una película de Peter Morgan que obtuvo 103 menciones.

“La película describe tres características del trabajo periodístico. La primera: al hacer una entrevista es necesario ubicarse de igual a igual con personas muy diferentes y en posiciones muy distantes. Segunda: una entrevista requiere de una detallada investigación previa porque las repreguntas siempre son más importantes que las preguntas. Y tercero: una gran entrevista requiere audacia y puede marcar el camino hacia el éxito o el ocaso del periodista o del entrevistado”, explicó Sebastián Di Domenica, autor del libro Periodistas que preguntan por qué.

Cerrando el top 10 aparece Ciudad de Dios, film brasileño sobre un joven que vive en la favela del título y que encuentra la oportunidad de obtener buenas fotografías al quedar en medio de una guerra de pandillas. Obtuvo 102 votos.

“Cidade de Deus habla del punto de vista. La mirada de 360 grados de Buscapé, aspirante a fotógrafo periodístico, acosado por la policía y por los traficantes, es una metáfora de la tarea cotidiana de un periodista, que trabaja entre los intereses económicos y la línea editorial de quien paga su trabajo”, dijo Roselí Figaro, académica de la Universidad de São Paulo y coordinadora del Centro de Investigación en Comunicación y Trabajo (CPCT).

Completan las primeras veinte Casi famosos, de Cameron Crowe; El ocaso de una vida, de Billy Wilder; El informante, de Michael Mann; Z, de Costa-Gavras; Blow-Up, de Michelangelo Antonioni; Desaparecido, también de Costa-Gavras; El año que vivimos en peligro, de Peter Weir; Primera plana, nuevamente de Billy Wilder; Mentiras que matan, de Barry Levinson; y un empate en el vigéstimo puesto entre El diario, de Ron Howard, y Ayuno de amor, de Howard Hawks.

El listado completo, con reseñas críticas de cada uno de los films, puede consultarse en www.periodistasenelcine.com. El portal incluye una base de datos con más de 3.200 películas donde el periodismo juega algún tipo de rol y un buscador interactivo que permite filtrar por género, país, director, actores o temáticas. Para cada película, además, el sitio indica en qué plataformas de streaming están disponibles.

El listado completo de mejores películas sobre periodismo de Periodistas en el cine

1. Citizen Kane (1941)

315 votos

2. All the President’s Men (1976)

242 votos

3. Spotlight (2015)

206 votos

4. The Post (2017)

150 votos

6. Network (1976)

132 votos

7. Zodiac (2007)

115 votos

8. Good Night, and Good Luck (2005)

105 votos

9. Frost/Nixon (2008)

103 votos

10. Cidade de Deus (2002)

102 votos

11. Almost Famous (2000)

98 votos

12. Sunset Boulevard (1950)

95 votos

13. The Insider (1999)

95 votos

14. Z (1969)

94 votos

15. Blow Up (1966)

82 votos

16. Missing (1982)

80 votos

17. The Year of Living Dangerously (1982)

73 votos

18. The Front Page (1974)

72 votos

19. Wag the Dog (1997)

70 votos

20. His Girl Friday (1940)

68 votos

21. The Paper (1994)

68 votos

22. Salvador (1986)

65 votos

23. Groundhog Day (1993)

65 votos

24. Ace in the Hole (1951)

64 votos

25. The Pelican Brief (1993)

60 votos

26. L.A. Confidential (1997)

55 votos

27. Broadcast News (1987)

53 votos

28. The Man Who Shot Liberty Valance (1962)

53 votos

29. It Happened One Night (1934)

49 votos

30. Aprile (1998)

49 votos

31. Una giornata particolare (1997)

48 votos

32. Solos en la madrugada (1978)

48 votos

33. Nightcrawler (2014)

47 votos

34. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

45 votos

35. Reds (1981)

44 votos

36. The Killing Fields (1984)

43 votos

37. The Devil Wears Prada (2006)

43 votos

38. Borat (2006)

43 votos

39. Natural Born Killers (1994)

40 votos

40. The French Dispatch (2021)

40 votos

41. Sostiene Pereira (1995)

39 votos

42. Pajarito Gómez (1965)

38 votos

43. The Cameraman (1928)

37 votos

44. À bout de souffle (1960)

37 votos

45. In Cold Blood (1967)

37 votos

46. Foreign Correspondent (1940)

36 votos

47. All About Eve (1950)

36 votos

48. Scoop (2006)

35 votos

49. Laura (1994)

34 votos

50. State of Play (2009)

33 votos

51. Professione: reporter (1975)

31 votos

52. To Die For (1995)

30 votos

53. Terra em Transe (1967)

27 votos

54. Bombshell (2019)

27 votos

55. El mismo amor, la misma lluvia (2000)

27 votos

56. Under Fire (1983)

27 votos

57. Los tallos amargos (1956)

26 votos

58. Superman (1978)

25 votos

59. Kika (1993)

25 votos

60. Mad City (1997)

25 votos

61. Mr. Smith Goes to Washington (1939)

24 votos

62. Velvet Goldmine (1998)

24 votos

63. Sweet Smell of Success (1957)

23 votos

64. Shock Corridor (1962)

23 votos

65. Alice in den Städten (1974)

22 votos

66. The Front Page (1931)

21 votos

67. The Parallax View (1974)

21 votos

68. El amor es una mujer gorda (1987)

20 votos

69. Welcome to Sarajevo (1997)

20 votos

70. True Crime (1999)

20 votos

71. Capote (2005)

20 votos

72. The Philadelphia Story (1940)

19 votos

73. Roman Holiday (1953)

19 votos

74. Spider-Man (2002)

19 votos

75. Shûbun (1950)

18 votos

76. Philomena (2013)

18 votos

77. Holy Spider (2022)

18 votos

78. Shattered Glass (2003)

17 votos

79. The Power of the Press (1928)

16 votos

80. Meet John Doe (1941)

16 votos

81. Deadline - U.S.A. (1952)

15 votos

82. All the King's Men (1949)

14 votos

83. A Face in the Crowd (1957)

14 votos

84. Park Row (1952)

13 votos

85. Tout va bien (1972)

13 votos

86. Absence of Malice (1981)

13 votos

87. Tomorrow Never Dies (1997)

13 votos

88. Tinta roja (2000)

13 votos

89. [Rec] (2007)

13 votos

90. The Ides of March (2011)

13 votos

91. Betibú (2014)

13 votos

92. Historia de lo oculto (2020)

13 votos

93. Les vampires (1915)

12 votos

94. The China Syndrome (1979)

12 votos

95. She Said (2022)

12 votos

96. Woman of the Year (1942)

11 votos

97. Territorio comanche (1997)

11 votos

98. La dictadura perfecta (2014)

11 votos

99. Chicago (1927)

10 votos

100. Lifeboat (1944)

10 votos

101. Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982)

10 votos

102. Kill the Messenger (2014)

10 votos

103. Beyond a Reasonable Doubt (1956)

9 votos

104. La colonia penal (1970)

9 votos

105. Official Secrets (2019)

9 votos

106. Boston Strangler (2023)

9 votos

107. Sommarlek (1951)

8 votos

108. The Harder They Fall (1956)

8 votos

109. Río, Zona Norte (1957)

8 votos

110. The Intruder (1962)

8 votos

111. La ley de la frontera (1995)

8 votos

112. Infamous (2006)

8 votos

113. The Night Stalker (1972)

7 votos

114. Deux hommes dans Manhattan (1959)

7 votos

115. 13 Going on 30 (2004)

7 votos

116. Making a Living (1914)

6 votos

117. Ceniza al viento (1942)

6 votos

118. Reportaje (1953)

6 votos

119. Medium Cool (1969)

6 votos

120. Christine (2016)

6 votos

121. Bagarre entre journalistes (1899)

5 votos

122. Funny Face (1957)

5 votos

123 Sbatti il mostro in prima pagina (1972)

5 votos

124. L'arbre, le maire et la médiathèque (1993)

5 votos

125. Marley & Me (2008)

5 votos

126. Morning Glory (2010)

5 votos

127. France (2021)

5 votos

128. Fantômas (1913-1914)

4 votos

129. Five Star Final (1931)

4 votos

130. Mystery of the Wax Museum (1933)

4 votos

131. Nothing Sacred (1937)

4 votos

132. Gentleman's Agreement (1947)

4 votos

133. O Pagador de Promessas (1962)

4 votos

134. Boca de Ouro (1963)

4 votos

135. Czlowiek z zelaza (1981)

4 votos

136. Up Close & Personal (1996)

4 votos

137. The Rum Diary (2011)

4 votos

138. The Terror Live (2013)

4 votos

139. Shinbun kisha (2019)

4 votos

140. Scoop (2024)

4 votos

141. Nancy Drew... Reporter (1939)

3 votos

142. Story of G.I. Joe (1945)

3 votos

143. The Fountainhead (1949)

3 votos

144. Scandal Sheet (1952)

3 votos

145. While the City Sleeps (1956)

3 votos

146. The Tarnished Angels (1957)

3 votos

147. Vivre pour vivre (1967)

3 votos

148. One Man (1977)

3 votos

149. Special Bulletin (1983)

3 votos

150. Close-Up (1990)

3 votos

151. Michael (1996)

3 votos

152. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

3 votos

153. Veronica Guerin (2003)

3 votos

154. Whiskey Tango Foxtrot (2016)

3 votos

155. Dance, Fools, Dance (1931)

2 votos

156. Love is News (1937)

2 votos

157. Smart Blonde (1937)

2 votos

158. Comrade X (1940)

2 votos

159. Los dos rivales (1944)

2 votos

160. Call Northside 777 (1948)

2 votos

161. Edición Extra (1949)

2 votos

162. The Sound of Fury (1950)

2 votos

163. Teacher's Pet (1958)

2 votos

164. Defence of the Realm (1986)

2 votos

165. The Hudsucker Proxy (1994)

2 votos

166. Before the Rain (1994)

2 votos

167. One Fine Day (1997)

2 votos

168. How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

2 votos

169. Spider-Man 2 (2004)

2 votos

170. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

2 votos

171. A fost sau n-a fost? (2006)

2 votos

172. The Ghost Writer (2010)

2 votos

173. Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

2 votos

174. El crítico (2013)

2 votos

175. La bataille de Solférino (2013)

2 votos

176. Taeksi Woonjunsa (2017)

2 votos

177. A Private War (2018)

2 votos

178. Richard Jewell (2019)

2 votos

179. Garras de Oro (1926)

1 voto

180. Platinum Blonde (1931)

1 voto

181. Each Dawn I Die (1939)

1 voto

182. They Got Me Covered (1943)

1 voto

183. It Happened Tomorrow (1944)

1 voto

184. El crimen de la calle de Bordadores (1946)

1 voto

185. The Underworld Story (1950)

1 voto

186. Captura recomendada (1950)

1 voto

187. Hombres a precio (1950)

1 voto

188. Rear Window (1954)

1 voto

189. Lonelyhearts (1958)

1 voto

190. The Day the Earth Caught Fire (1961)

1 voto

191. L'oeil du malin (1962)

1 voto

192. The Fortune Cookie (1966)

1 voto

193. Il caso Mattei (1972)

1 voto

194. Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1975)

1 voto

195. Dvadtsat dney bez voyny (1977)

1 voto

196. Capricorn One (1977)

1 voto

197. Bez znieczulenia (1978)

1 voto

198. La discoteca del amor (1980)

1 voto

199. Die Fälschung (1981)

1 voto

200. Sentimental (1981)

1 voto

201. Fletch (1985)

1 voto

202. La era del ñandú (1986)

1 voto

203. Imagen latente (1987)

1 voto

204. Masques (1987)

1 voto

205. A Cry in the Dark (1988)

1 voto

206. Acto de violencia en una joven periodista (1988)

1 voto

207. C'est arrivé près de chez vous (1992)

1 voto

208. Hero (1992)

1 voto

209. The Public Eye (1992)

1 voto

210. Of Love and Shadows (1994)

1 voto

211. The People vs. Larry Flynt (1996)

1 voto

212. Scream (1996)

1 voto

213. The Truman Show (1998)

1 voto

214. 15 Minutes (2001)

1 voto

215. Someone Like You (2001)

1 voto

216. The Shipping News (2001)

1 voto

217. No Man's Land (2001)

1 voto

218. Campo de sangre (2001)

1 voto

219. The Life of David Gale (2003)

1 voto

220. Where The Truth Lies (2005)

1 voto

221. GAL (2006)

1 voto

222. La antena (2007)

1 voto

223. Ratatouille (2007)

1 voto

224. Nothing but the Truth (2008)

1 voto

225. 27 Dresses (2008)

1 voto

226. Män som hatar kvinnor (2009)

1 voto

227. The Adventures of Tintin (2011)

1 voto

228. The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

1 voto

229. The Fifth Estate (2013)

1 voto

230. Diana (2013)

1 voto

231. Teukjong: Ryangchensalingi (2015)

1 voto

232. Idealisten (2015)

1 voto

233. Truth (2015)

1 voto

234. Fai bei sogni (2016)

1 voto

235. Un día más con vida (2018)

1 voto

236. Citizen Jake (2018)

1 voto

237. Contra a Parede (2018)

1 voto

238. Minamata (2020)

1 voto

239. Ouistreham (2021)

1 voto

240. De Veroordeling (2021)

1 voto

241. Confess, Fletch (2022)

1 voto

242. Not Okay (2022)

1 voto

243. Último recurso (2023)

1 voto

244. Civil War (2024)

1 voto

Listado de participantes

A. S. Hamrah (Harper's Magazine), Adelina Dragotta (Hablamos Cine), Adolfo Blanco Lucas (productor, A Contracorriente Films), Adrian De Paulo (Diario Popular), Adrián Lakerman (Luzu, Gelatina), Adrián Paenza (UBA), Adriana Meyer (Página/12), Agustín Mango (Buenos Aires Herald), Agustín Nogués (UNC), Agustina Larrea (elDiarioAR), Agustina lassi (UNLaM), Agustina López (TN), Agustina Villagra (Los jóvenes viejos), Alan Longy (AM 750), Alberto Blanco (FIC-Udelar - Uruguay), Alberto Rivera (BUAP - México), Alejandra Conti (IUNA), Alejandra Nicolosi (UNQ), Alejandra Pinto López (cinechile.cl), Alejandro Andrino García (Instituto de Cine de Madrid - España), Alejandro Horowicz (AM 530), Alejandro Kaufman (UBA, UNQ), Alejandro Tevez (Agenda de Cine), Alejandro Turner (Warner Bros Discovery), Alejandro Vagnenkos (director, Escuela trashumante), Alejo Zagalsky (TN, Futurock), Alexander Buendía (Universidad del Cauca - Colombia), Alexandra María Sandulescu Budea (URJC - España), Alfonso Gumucio (Escuela Andina de Cinematografía - Bolivia), Alfredo Dillon (Infobae), Alicia Gil-Torres (Universidad de Valladolid - España), Álvaro Bretal (Taipei), Ana Barrientos Veiga (UBA), Ana Broitman (UBA), Ana Laura Lusnich (UBA, Conicet), Analia Graffigna (AM 750, Radio del Plata), Andrea Cuarterolo (UBA, Conicet), Andrea G. Bermejo (Cinemanía - España), Andrés D'Alessandro (Adepa), Andrés Fevrier (Cinematófilos), Andrés Flores (Telesur), Andrés Nazarala (La Segunda, Chile), Andy Tow (UBA), Ángel Berlanga (Página/12, Anccom), Ángel Urdaneta (Perfil), Astrid Riehn (La Nación), Augusto Tartúfoli (América TV), Bárbara Komarovsky (UBA, UTDT), Barbara Sarasola-Day (directora, Sangre blanca), Bárbara Schijman (Página/12), Bariskan Unal (Anadolu Agency, Turquía), Basilio Cantalapiedra (Universidad de Burgos - España), Belén Marinone (Infobae), Belén Papa Orfano (Clarín), Benjamín Naishtat (director, Puan), Brian Majlin (Universidad ORT - Uruguay), Bruno Massare (Agencia TSS, UNSAM), Candelaria Pantaleon (UBA), Carlos Alberto Prado (FM La Tribu), Carlos Cappelletti (UNAJ), Carlos Fara (Fara Veggetti), Carlos Morelli (Cine +), Carlos Pagés (Colectivo Rutemberg / Cine Club Musidora), Carlos Ulanovsky (El Destape), Carola Brandariz (Clarín), Carolina Martínez Elebi (DHyTecno, UBA), Carolina Ortega (Prosuma), Carolina Trejo (FCEI, Chile), Cecilia Fumagalli (Caras y Caretas / TEA), Cecilia Labate (UBA, UCES, USAL, TEA), Chad Painter (University of Dayton - Estados Unidos), Chani Guyot (RED/ACCIÓN), Cielo Salviolo (Red TAL), Clara Beatriz Kriger (UBA), Clara Gonzalez Bunster (TEA), Clara Uranga (CELS, SiPreBA), Clarisa Veiga (Anccom), Claudio Gómez (Perfil), Clemente Cancela (Urbana Play, Gelatina), Cristian Ponce (director, Historia de lo oculto), Cristina Civale (escritora, Una historia familiar), Cristina Fridman (actriz, Teatro por la Identidad), Crítico Cítrico (Krakozhia Podcast), Damián Carlo (Escuela de cinematografía de Eliseo Subiela), Damián Huergo (COOLT), Daniel Galvalizi (Gara), Daniel Molina (UBA), Daniel Reyes (Una Mirada), Daniela Kozak (autora, La mirada cinéfila), Daniela Pereyra (UBA), David Caldevilla Domínguez (Universidad Complutense de Madrid, España), David Finkelstein (University of Bedfordshire - Reino Unido), David Mottura (Letra P), David Oubiña (UBA), Diego Batlle (Otros Cines), Diego Brodersen (Página/12), Diego De Angelis (Revista Ñ, La Izquierda Diario), Diego Ival (TVP), Diego Lerer (Micropsia), Diego Mancusi (Rolling Stone, La Nación), Diego Marconetti (La Voz del Interior), Diego Rojas (Infobae), Diego Rosemberg (Anccom), Diego Rottman (Periodismo.com), Diego Vawe (AM 1010), Sarah Lonsdale (City, University of London - Reino Unido), Donato Totaro (Offscreen), Eduardo Pinto (director, El desarmadero), Eduardo Blaustein (Universidad Autónoma de Barcelona - España), Eduardo Santa Cruz (Universidad de Chile), Federico Eibuszyc (productor, El movimiento), Emanuel Arias (DAC), Emanuel Respighi (Página/12), Emilia Delfino (elDiarioAR), Emilia Erbetta (Radio Ambulante), Emiliano Rodríguez (Noticias Argentinas), Emmanuel Patrone (UBA), Eric Muzart (Universidad Nacional de Villa María, APAC), Ernesto Ardito (director, Raymundo), Ernesto Ise (Perfil), Esteban Podetti (humorista y dibujante, Moriremos como ratas), Esteban Rafele (Radio Con Vos, Cenital), Esteban Sahores (UBA), Esteban Schmidt (Un correo de Esteban Schmidt), Ethan Lascity (Southern Methodist University - Estados Unidos), Eugenia Mitchelstein (Universidad de San Andrés), Eugenia Silvera Basallo (UBA, UNA), Ezequiel Boetti (Página/12, Otros Cines), Ezequiel Burgo (Clarín), Ezequiel Radusky (PCI), Ezequiel Rivero (UNQ, Conicet), Ezequiel Torres (Argra), Ezequiel Vega (Festival Internacional de Cine de Mar del Plata), Fabio Albornoz (Ociópatas), Facundo Cruz (Cenital), Facundo Iglesia (Revista Crisis), Facundo Pedrini (Crónica TV), Federico Ambrosis (FESAALP), Federico Amigo (Tiempo Argentino), Federico Bianchini (TVP), Federico Corbiere (UBA), Federico Ibanez (UNLP, UTDT), Federico Poore (UBA), Federico Spataro (UNLP, Universidad Austral), Felicitas Paganti (UCA), Felipe Celesia (Télam), Felipe Deslarmes (UNLP, TEA), Fermín Koop (Dialogue Earth), Fernando Ariel Garcia (La Nación), Fernando Bercovich (Cenital), Fernando Dumas (director, La caza), Fernando G. Varea (Espacio Cine), Fernando Irigaray (UNR), Fernando Krakowiak (Página/12, EconoJournal), Fernando Lospice (UNLP), Fiorella Sargenti (Hoy Trasnoche), Florencia Pulla (El Cronista), Francisco Aldaya (Bloomberg Línea), Francisco Hervé (productor, La ciudad perdida), Francisco Javier Cristófol Rodríguez (Universidad Loyola Andalucía - España), Francisco Jueguen (La Nación), Gabriel Calisto (AM Con Vos), Gabriel Kaplún (Universidad de la República - Uruguay), Gabriel Pressello (UBA), Gabriel Stringhini (Noticias San Pedro), Gabriel Tuñez (elDiarioAR), Gabriel Ziblat (MDZ, LN+), Gabriela Comte (UNTREF), Gaston Roitberg (La Nación), Gato Martínez Cantó (productor, Los índalos), Gerardo Halpern (UBA), Gonzalo Aguilar (UBA), Gonzalo León (La Agenda BA), Graciela Soto (UNSAM), Guido Braslavsky (Clarín), Guido Fernández Parmo (Universidad de Morón), Guillermo Mastrini (UBA), Guillermo Wulff (UBA, Anccom), Gustavo Arballo (UN La Pampa), Gustavo Jorge Castagna (A Sala Llena), Gustavo Nielsen (La Agenda BA), Gustavo Postiglione (director, El asadito), Gustavo Sierra (Gallo), Hans Stange (Primer Plano), Héctor M. Guyot (La Nación), Hernán Di Bello (TEA), Hernan Ferreirós (La Nación), Hernan Findling (Academa de Cine de Argentina), Hernán Guerschuny (director, Doble discurso), Hernán Pablo Schell (A Sala Llena), Hernán Panessi (El Planteo), Horacio Paone (Argra), Howard Good (autor, Journalism Ethics Goes to the Movies), Hugo F. Sánchez (Télam), Ignacio Corral (Filo News), Ignacio Dunand (El Destape), Ignacio Esains (Cronotripper), Ignacio Ferreiro (Chequeado), Ignacio Masllorens (El Rayo Verde), Ignacio Miri (Clarín), Ignacio Portes (Brazilian Report), Ignacio Zuleta (Clarín, Zuleta Sin Techo), Ingrid Sarchman (UBA), Iñaki Lazkano (Universidad del País Vasco UPV/EHU - España), Irina Sternik (Lado B News), Isabel Gatti (Net One), Ismael González (Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano), Iván Bustinduy (Taipei), Ivan Schargrodsky (Cenital), Jacob Sugarman (Buenos Aires Herald), Jaime Lourenço (Universidade Autónoma de Lisboa - Portugal), James Grainger (Buenos Aires Times), Javier Borelli (Cenital, Crónica TV), Javier Cossalter (UBA, Conicet), Javier Montero (Universidad Complutense de Madrid - España), Javier Ozollo (Universidad Nacional de Cuyo), Javier Porta Fouz (director del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires - BAFICI), Javier Serrano (Universidad de Navarra - España), Jimena Anganuzzi (actriz, La chica nueva), Joan Gómez Alemany (Revista Sul Ponticello), Joaquín Falcone (UBA), Joe Saltzman (autor, Heroes and Scoundrels: The Image of the Journalist in Popular Culture), Joel Calata (Male Fashion Trends), Jonathan Heguier (El Destape), Jorge Bernardez (AM La Red), Jorge Casanueva Sánchez (Espinof), Jorge Halperín (Radio Nacional), José Angel Di Mauro (Parlamentario, Diario Popular), José Luis De Lorenzo (A Sala Llena), José Luis Gutiérrez (Radio Metro, CNN Radio), Joseba Bonaut Iriarte (Universidad de Zaragoza - España), Juan Antonio Moreno Rodríguez (Revista Fila Siete), Juan Brodersen (Clarín, Dark News), Juan Carrá (autor, Lloran mientras mueren), Juan Enrique Gonzálvez Vallés (Universidad Complutense de Madrid - España), Juan Francisco Gacitúa (Captura recomendada), Juan Garff (La Nación, DPA), Juan Ignacio Gomez (Radio Panorama), Juan José Domínguez (elDiarioAR), Juan Lorges (autor, Después del fin), Juan Luis González (Revista Noticias), Juan Manuel Corbacho Valencia (Universidad de Vigo - España), Juan Manuel Fábregas (Cocalecas), Juan Pablo Cinelli (Tiempo Argentino), Juan Pablo Csipka (Página/12), Juan Pablo Mansilla (Línea Documental), Juan Pablo Russo (Escribiendo Cine), Juan Pablo Salomón (Santiago del Estero Film Fest), Juan Segundo Alamos (FUC), Juan Villegas (director, Los suicidas), Juana Libedinsky (La Nación), Judith Gomez Machado (TEA), Julia Barrientos Veiga (UBA), Julia Izumi (Tiempo Argentino), Julia Solomonoff (directora, Hermanas), Julian Dieguez (UBA), Julieta Sans (directora, Guido Models), Julio Boffano (autor, Conocerme me hizo libre), Karina Niebla (elDiarioAR, Radio Continental), Laura Cukierman (UBA), Laura Rocha (Periodistas por el Planeta), Laura Spiner (productora, Mañana Tarde Noche), Leandro Listorti (Museo del Cine), Leonardo M. D'Espósito (La Nación, BAE, Revista Noticias), Leonardo Mangialavori (INCAA), Lila Luchessi (UBA), Liliana Franco (Ámbito Financiero), Lola Cordero (Canal 9, CNN Radio, Radio POP), Lorena Retegui (UNQ), Lucas Arrimada (Kope Brasil), Lucas Bo (El Destape), Lucas Lufrano (UNQ), Lucas Ricoy (IP Noticias), Lucas Rodriguez (Krakozhia Podcast), Lucas Tiraboschi (Periodismo.com), Luciana Bertoia (Página/12), Luciano di Vito (TVP, Popvivant Radio), Luciano Banchero (Posta), Luciano Monteagudo (Página/12), Luis Calvano (UADE), Luis Guzmán (productor, Primate), Luis Lozano (UBA), Luisa Valmaggia (La RZ Radio), Malena Rey (Cenital, Caja Negra), Manuel Barrientos (UBA), Marcelo Borrego (Periodistas Viajeros), Marcelo Falak (Letra P), March Mazzei (Clarín), Marcia Carmo (BBC Brasil), Marcos Adrián Pérez Llahí (UBA), Marcos Carnevale (director, Granizo), Margarita Velasco (Fórum XXI), María Belén Borelli (Infobae), María Eugenia Contursi (UBA), Maria Eugenia Ludueña (Agencia Presentes), María Fernanda Mugica (La Nación), Maria Fernanda Rossi (Portal del Beagle), María Fernández (Girls at Films, Los Lunes Seriéfilos, Spoiler Time), María Fiorentino (SAGAI), María José Grillo (Revista HOLA), María Pia López (UBA, UNGS), María Sol Samite (UBA), Mariana Braslavsky (Instituto Vocacional de Arte), Mariana García (elDiarioAR), Mariana Iglesias (Clarín), Mariano Biagiola (Escuchame una cosita), Mariano Canal (Revista Crisis), Mariano Llinás (director, Historias extraordinarias), Mariano Morita (Un tiro en la noche), Mariano Veliz (UBA), Mariela Lopez (América TV, CNN Radio), Marina Moguillansky (Conicet, UNSAM), Mario Carlón (UBA), Martín Becerra (UNQ, UBA, Conicet), Martín Bustamante (France 24), Martin Caparrós (El País), Martin Crespo (Warner Bros. Discovery), Martin Lefebvre (Concordia University - Canadá), Martín Martínez Puga (FIC-UDELAR), Martín Turnes (director, El agrónomo), Martina Dentella (Cuatro Palabras), Matías Avramow (La Nación), Matías Cerezo (UNTREF), Matías Colombatti (RE FM 107.3), Matías Di Santi (Chequeado), Matías Orta (A Sala Llena), Matías Szulanski (director, Último recurso), Matías Tercic (Infobae), Maximiliano Rofrano (ETER), Maximiliano Legnani (Radio Con Vos, IP Noticias), Maximiliano Rodríguez (Radio Universidad, Express Santiago), Máximo Eseverri (UBA), Maxine De Wulf Helskens (Ghent University, Bélgica), Mercedes Orden (La tierra quema), Mex Faliero (Fun Cinema), Micaela Urdinez (La Nación), Miguel Ángel Huerta Floriano (Universidad Pontificia de Salamanca - España), Miguel Peirotti (Municipalidad de San Antonio de Arredondo), Miguel Reyes (Clínica Psicoanalítica - Chile), Milagros Porta (Taipei), Montse Mera (Universidad Complutense de Madrid - España), Rodrigo Moreno (director, Los delincuentes), Nacho Dobrée (Grupo Cine Cipolletti), Nacho Girón (CNN, Urbana Play), Natalia Aruguete (Conicet), Natalia Laube (Página/12), Natalia Martínez (UGR), Natalia Trzenko (La Nación), Natalia Zuazo (autora, Guerras de internet), Natalio Cosoy (France 24), Natalio Pagés (ENERC, UBA), Néstor Gabriel Leone (UBA, TEA), Nicolas Artusi (La Nación), Nicolás Eisler (La Política Online, Tiempo Argentino), Nicolás Lucca (Canal de la Ciudad, Radio Rivadavia), Nicolas Poore (UBA), Nicolás Socci (Cuatro Bastardos), Nicolás Tereschuk (UBA), Nicolás Zukerfeld (Revista de Cine), Nora Anchart (La Columna Vertebral), Nora Sanchez (CNEA), Norma Celestina Domínguez (Swissinfo), Oliver Galak (UNR, UTDT), Olivia Sohr (Chequeado), Oscar E. Bosetti (UBA), Oscar Ranzani (Página/12), Osvaldo Aguirre (La Capital, Infobae), Pablo Alabarces (UBA, Conicet), Pablo Argañaras (UCSE), Pablo Avelluto (ex ministro de Cultura de la Nación), Pablo Blanco (Clarín), Pablo Conde (Festival Internacional de Cine de Mar del Plata), Pablo De Vita (La Nación, Radio Cultura, Museo del Cine), Pablo Díaz Marenghi (Clarín, Revista Ñ), Pablo Hecker (Radio Rivadavia, FM Millenium), Pablo M. Fernandez (UBA), Pablo Mariano Russo (170 Escalones), Pablo Morosi (UNLP, UNQ), Pablo O. Scholz (Clarín), Pablo Perantuono (La Agenda BA), Pablo Planovsky (La Nación), Pablo Rodriguez (USAL, TEA), Pablo Stancanelli (UBA), Pablo Waisberg (Revista Crisis), Paola Eunice Rivera Salas (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - México), Pat Ferrucci (University of Colorado-Boulder - Estados Unidos), Patricia Chaina (Página/12), Patricia Daniele (Perfil), Patricia Fernández (Amadora), Patricia Gascón Vera (Universidad de Zaragoza - España), Patricio Escobar (Artó cinebufón), Patricio Imbrogno (USAL), Paula Felix Didier (Museo del Cine), Paula Requeijo Rey (Universidad Complutense de Madrid - España), Paula Vazquez Prieto (La Nación, Página/12), Paula Zyngierman (productora, Silvia Prieto), Paulo Pécora (DAC), Paz Tibiletti (LATFEM), Pedro Novaes (director, Alaska), Pedro Russi (Universidad de la República - Uruguay), Philip Kitzberger (UTDT, Conicet), Philip Lee (WACC - Reino Unido), Randy Meeks (Espinof), Remi Lehmann (HLN - Países Bajos), Richard R. Ness (autor, Encyclopedia of Journalists on Film), Ricardo Braverman (Universidad Blas Pascal), Roberto Parrottino (Tiempo Argentino, Cenital), Roberto Persano (DOCA), Rodrigo Alvarez (TN, Tecno Newsroom), Rodrigo Gómez Peña (Korova), Rolando Martínez Mendoza (UBA, UNA), Rosario Pompizzi (La Nación), Roseli Figaro (Universidade de São Paulo - Brasil), Roxana García (Cinema Marketing), Ruth Fernández (Esic University - España), Santiago Buonasena (director, De boca en boca), Santiago del Carril (Debtwire), Santiago García (Leer Cine), Santiago Marino (UNQ, Conicet), Santiago Rey (En estos días), Santiago Rodríguez (UTDT), Santiago Palavecino (productor, Hija única), Sebastian Ackerman (Página/12), Sebastián Campanario (La Nación), Sebastián D. Penelli (Ámbito Financiero), Sebastián De Toma (El Cronista), Sebastián Di Domenica (UNDAV), Sebastián Fest (El Mundo - España), Sebastián González Itier (Universidad de los Andes - Chile), Sebastián Lacunza (elDiarioAR), Sebastián Nadilo (AsianFilmFestivals), Sebastián Tabany (director, Giro de ases), Sebastián Tafuro (Infobae), Sebastián Vivarelli (UBA), Sergio Olguín (autor, La fragilidad de los cuerpos), Sergio Ranieri (Agencia Solo Comunicación), Sergio Wolf (Universidad del Cine), Silvana Aiudi (Panamá Revista), Silvia Itkin (autora, Nunca terminamos de conocernos), Silvia Mercado (El Cronista), Silvia Naishtat (Clarín), Silvina Sotera (APN), Simón Peña-Fernández (Universidad del País Vasco, UPV/EHU - España), Soledad Blardone (Infobae), Stella Martini (UBA), Tamara Smerling (Canal Encuentro), Tamara Tenenbaum (autora, El fin del amor), Tomás Aguerre (Cenital), Tomás Balmaceda (Revista Viva), Ulises Muschietti (TEA), Valentin Muro (Cenital), Valeria Arévalos (UBA, UNA), Victor Postiglione (director, Santa), Victoria Duclós Sibuet (Puntocero), Victoria Ginzberg (Página/12), Victoria Ojam (Télam), Virna Molina (productora, Sinfonía para Ana), Viviana Montes (UBA, UNA, Conicet), Washington Uranga (Página/12), Werner Pertot (Página/12), Willy Bray (AM 530), Ximena Poo (Universidad de Chile), Yhovanna Hernández Ferral (BUAP - México)

JJD