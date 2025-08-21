Cristian Graf, el principal acusado del crimen de Diego Fernández Lima: “No sé cómo llegó el cuerpo ahí”

Cristian Graf, el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima, rompió el silencio este jueves, varias semanas después de haberse identificado el cuerpo del joven que hallado en su casa en el barrio porteño de Coghlan y que había desaparecido en los años 80.

El hombre aseguró que no tenía relación con la víctima, pese a que compartieron el colegio secundario: “Nunca tuve contacto con Diego ni con su familia. No éramos amigos y no recuerdo la última vez que lo vi. No sé cómo llegó el cuerpo ahí. Tengo la conciencia limpia y mi familia también”.

Sobre el lugar donde aparecieron los restos, Graf mostró ante las cámaras del canal TN la medianera que comparte con una casa vecina: “El cuerpo aparece abajo de la ligustrina, cuando estaba haciendo la medianera. La pileta del lugar está hace 20 años. La pared era todo ligustrina con alambre y las plantas que están ahora son nuevas”.

Graf negó vínculos con la víctima y rechazó las acusaciones: “Me acusaron de tirar tierra en el terreno, pero eso no es cierto. Me están acusando de algo que no es y me tiraron un muerto. No sé si fue intencional, es raro”.

También descartó la participación de su padre, además de la posibilidad de haber tenido una moto, ya que era una de las pruebas que lo unía a Diego. “Nunca tuve carnet de conducir motos, no me gustan. No recuerdo la desaparición de Diego”, dijo el principal sospecho. Ayer el juez de la causa, Alejandro Litvack, rechazó llamarlo a indagatoria, pese al pedido del fiscal Martín López Perrando por los supuestos delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia al sostener que el acusado “buscó silenciar el crimen de Diego Fernández”, que data de 1984.

Graf intentó expresa su angustia por la situación este jueves: “Siento impotencia, me gustaría tener una respuesta para la familia Fernández, pero no la tengo”. “Estamos muy mal por el hecho de encontrar los restos y el acecho mediático. Nos sentimos señalados por los vecinos y por todos en general”, agregó el hombre.

En tanto, su esposa, Analía, salió en su defensa y manifestó: “La persona que lo conoce sabe que es bueno. Lo voy a bancar siempre, mi hijo es fuerte y cree en el padre. Ni mi suegro ni mi esposo son capaces de matar ni una mosca”. Finalmente, los abogados de Graf manifestaron que confían “en la Justicia”.

MC