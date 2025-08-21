Marcela Pagano cruzó a Javier Milei y cuestionó el papel de Karina y los Menem: “No delegue más la política en fracasados”

Después de haber hecho realidad su ruptura con el bloque de La Libertad Avanza, Marcela Pagano explicó este jueves los motivos que la llevaron a alejarse del oficialismo y acusó al presidente Javier Milei de estar manipulado por la casta y de llevar al país al “abismo”.

“Usted no es la casta. Pero lo rodea. Y lo peor: lo manipula. Le han tomado el timón y lo conducen, como en los días más oscuros de nuestra historia, hacia la tormenta. Lo están llevando a un abismo, Presidente”, señala Pagano en el texto que publicó en su cuenta de X.

Ayer, la periodista y diputada anunció su ruptura con el oficialismo y la creación de su propio bloque, Coherencia, junto con Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González. La noticia se dio a conocer minutos después de que el Gobierno sufriera una de las más grandes derrotas en la Cámara de Diputados desde que asumió Javier Milei.

A lo largo de su publicación, Pagano cuestiona al Presidente por haber traicionado sus principios: “Usted se apartó de lo que nos enseñaba: ser leones y no corderos. Ahora parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar. Así fueron guillotinando a toda la militancia, a los dirigentes, a los que tenían matices. Quienes opinan son traidores, quienes levantan la voz son desestabilizadores y quienes denuncian, golpistas. Así se quedaron con los oportunistas”.

La ruptura de Pagano no fue una sorpresa. Está peleada con Martín Menem desde hace más de un año, y ya hace varias votaciones que no responde a la directivas del riojano o el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni. La ruptura de hecho se dio cuando Karina Milei intervino para que no presidiera la comisión de Juicio Político, generando una vacancia que nunca se resolvió, por un lado, y la primera ruptura del bloque, por otro. Fue el motivo por el cual Oscar Zago, que había respaldado la designación de Pagano, terminó siendo desplazado de la presidencia del bloque.

Pagano y Milei mantenían una relación de amistad, ambos se conocían desde que compartían trabajo en América. Por eso, sorprendió que atacara donde más le duele, sus vínculos con lo que el Presidente denomina “casta”, el rumbo de la economía y su propia hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia. “Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, un entramado que repite lo más rancio de la casta argentina”.