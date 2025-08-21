Victoria De Masi y Emilia Delfino, las periodistas que escriben sobre las mujeres del poder

En este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta, Ana Correa conversa con Victoria De Masi, colaboradora de elDiarioAR, y Emilia Delfino, a cargo de la Unidad de Investigación. Ambas periodistas investigaron y trajeron a la luz los aspectos menos conocidos de dos de las mujeres más influyentes de la política argentina en la era Milei: Karina, la hermana presidencial y la persona de mayor confianza, y Victroria Villarruel, la mujer que forjó los comienzos de La Libertad Avanza y quedó marginada en el Senado.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins