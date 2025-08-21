Mayans tildó a Milei de “mentiroso” y llamó “tonta” a Virginia Gallardo, por los sueldos de los legisladores

El jefe del bloque de Unión por la Patria del Senado, el formoseño José Mayans, apuntó contra Javier Milei y contra la panelista y candidata de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, en torno de los sueldos de los legisladores de esa cámara del Congreso.

“Milei atacó al Poder Legislativo, buscando el desprestigio del Poder Legislativo. Miren, hace un año que me están diciendo que voy a ganar nueve o diez millones de pesos y cada vez que voy a revisar mi cuenta me hago el bocho y veo que ni siquiera alcanza la mitad. Es mentira. Ganamos menos que un juez de primera instancia”, sostuvo Mayans. “El presidente dice por todas partes que ganamos diez millones de pesos. Nunca ganamos esa plata. Un mentiroso”, lanzó.

En ese mismo tramo, arremetió contra la modelo y panelista correntina: “Le digo a la tonta esta... ¿cómo es que se llama la chica esta, la actriz esta? La Victoria Gallardo, que habla mal de los políticos porque dice que le enseñó Milei... ¿Cómo se llama? ¡Virginia! Virginia Gallardo, que es de Corrientes. Bueno, ella dice en una mesa ahí tradicional que quiere ganar 9 millones. La verdad es que es una tonta, una estúpida, porque le digo ya que si cree que va a venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Que se comió la mentira del Presidente.”

El formoseño también refutó las acusaciones de privilegios que agita Milei en cada discurso. “En segundo lugar, dice que somos unos privilegiados porque estamos cuidando nuestras jubilaciones de privilegio. Segunda mentira al pueblo argentino contra el Parlamento. En el Parlamento no existen jubilaciones de privilegio. En 2001 yo voté en contra de las jubilaciones de privilegio, cuando llegué acá. ¿Sabe quiénes se quedaron con jubilaciones de privilegio? El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Parlamento tiene jubilación ordinaria. Señor presidente de la Nación: lea, infórmese y no mienta al pueblo argentino. Mentiroso”, espetó.

Las palabras de Mayans se insertan en un debate que ya había abierto el propio Milei, cuando denunció que los senadores se habían votado aumentos que llevaban sus sueldos brutos a 9 millones de pesos mensuales, lo que calificó como “una traición al pueblo argentino” y “una burla” a los trabajadores.

A esa misma cifra había aludido Gallardo semanas atrás en la mesa de Mirtha Legrand, en un cruce con Elisa Carrió. “A este paso, yo quiero ser senadora, ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de los que estamos acá, y encima se venden. Den el ejemplo...”, dijo enrostrándole los salarios de los legisladores de la Cámara alta a la líder de la Coalición Cívica, que nunca fue senadora y fue diputada nacional en el pasado pero entonces, y al día de hoy, no ocupa ningún cargo público.

Según los recibos oficiales de julio de 2025 a los que accedió este medio, el salario neto de un senador nacional ronda entre $4,9 y $5,1 millones mensuales, con variaciones según si cada legislador renunció o no al último aumento paritario.

JJD