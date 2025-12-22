¿Cómo era Jane Austen? La respuesta está en las cartas que escribió la autora de “Orgullo y prejuicio”

El 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen, que llegó al mundo el 16 de diciembre de 1775, reavivó el interés por la autora. La escritora vivió apenas 41 años, pero fueron suficientes para crear algunas obras emblemáticas de la literatura universal como la mítica Orgullo y prejuicio. Se cree que esta, que en un principio iba a titularse First Impressions, empezó como una novela epistolar, un formato muy popular a finales del siglo XVIII.

Aunque Austen abandonó finalmente esa estructura, el peso del género epistolar permanece de manera evidente en la versión publicada: Orgullo y prejuicio cita o menciona más de 40 cartas a lo largo de la novela. La importancia de estos escritos entre personajes son una constante en la ficción de Austen, pero su relevancia también estuvo presente en su vida cotidiana. La autora escribió numerosas cartas a familiares y amigos, especialmente a su hermana Cassandra.

La correspondencia de Austen arrancó el 10 de enero de 1796, cuando tenía veinte años, y terminó el 28 de mayo de 1817, dos meses antes de morir. De todas sus cartas se conservan solo 161, de las que Amparo Llanos, fundadora del grupo de rock Dover, seleccionó y tradujo un total de 73 para Afectuosamente tuya, Jane Austen. A través de estos escritos, podemos hacernos una idea de quién era la mujer que se escondía detrás de los libros.

La mayoría de sus cartas se centran en asuntos aparentemente triviales: chismes, moda, eventos sociales, dinámicas familiares. “Es fascinante la calidez con la que refleja la vida cotidiana, desde cómo cuenta lo que ha preparado para comer al vestido que se le ha estropeado”, explica a EFE la traductora del libro recién publicado. “Contaba muchas cosas a través de la ironía, como en sus novelas, y de vez en cuando con un poquito de mordacidad, aunque eso solo en sus cartas, nunca en las novelas, y hasta en sus últimas cartas, ya muy enferma, se nota su alegría de vivir”.

Austen sentía una gran devoción por Cassandra, su única hermana. La mayoría de las cartas que escribió la autora, iban dirigidas a ella. Ninguna de las dos se casó y vivieron juntas la mayor parte de su vida. Cuando estaban separadas, se escribían constantemente.

Una exposición en Nueva York

Con motivo del 250 aniversario de su nacimiento, se están organizando todo tipo de festivales, encuentros y exposiciones alrededor del mundo. Una de las más destacadas se encuentra en Nueva York, en el Upper East Side de Manhattan, donde el grupo de bibliógrafos Grolier Club expone hasta el próximo 14 de febrero de 2026 más de 100 libros, pósteres, cartas y ensayos relacionados con la novelista británica.

La muestra de Paper Jane: 250 Years of Austen, nombre de la exposición, está dividida en cinco periodos de 50 años cada uno, en los que el público puede adentrarse en un recorrido por la literatura de la autora de Sentido y sensibilidad. “Tratamos de mostrar los aspectos más importantes de Jane Austen en cada momento y cómo la percibían sus lectores”, explica a EFE Mary Crawford, una de las curadoras de la exhibición.

Uno de los objetos más emblemáticos que expone Grolier Club es un fragmento de una carta que Austen envió a su hermano Frank en 1814 en la que la escritora le cuenta sobre el futuro lanzamiento de su novela Mansfield Park. “No es arriesgado decir que nunca envió una nota o carta que no mereciera ser publicada”, llegó a decir su hermano Henry de ella.