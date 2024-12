Los libros de diciembre: María Moreno, cartas de escritores, Simon Reynolds y la poesía según Marcelo Cohen

Se termina un año difícil en el rubro editorial que, sin embargo, cierra con una gran cantidad de novedades durante diciembre. Las editoriales argentinas y también las internacionales que publican sus títulos en el país anunciaron la publicación de novelas, ensayos, libros de cuentos, investigaciones periodísticas y crónicas que llegarán a las librerías locales de la mano de autores y autoras como María Moreno, Marcelo Cohen, Leila Guerriero, Cynthia Rimsky, Simon Reynolds, Michel Nieva y Luisa Valenzuela, entre muchísimos otros.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados y las editoriales que los publicaron.

1. Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria Pop, de María Moreno. “María Moreno llega a Sigilo y no podemos estar más felices con su nuevo libro. La gran escritora argentina se incorpora al catálogo de nuestra editorial con Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria pop, un libro de crónicas atravesado por su particular y aguda mirada sobre la Argentina. Concebida por la propia autora, Por cuatro días locos es una selección de crónicas, columnas, ensayos y artículos de distintas épocas –cuarenta años la más antigua, de ayer nomás y aún inédita la más reciente, atemporales todas–, en donde María Moreno, con una inteligencia sin concesiones, hace del imaginario popular argentino su territorio personal”, informó sobre este lanzamiento la editorial en un comunicado.

“Pícara, irreverente, reina barroca y plebeya de los matices, la gran cronista y escritora se zambulle en la historia, la cultura y la política de nuestro país, revuelve en nuestro panteón de mitos y leyendas para iluminar, denunciar, recordar, interpretar, rastrear, armar y desarmar el sentir popular y los lugares comunes de la argentinidad. San Martín, Evita, Perón y sus caniches, Maradona, Borges, la Coca Sarli, Cristina y el Che son algunas de las muchas figuras que marchan en este desfile que celebra y discute los fulgores y contradicciones de nuestra Patria pop, al ritmo de la música desbordante de una de las voces más extraordinarias de la literatura en castellano”, apuntaron desde Sigilo.

Por cuatro días locos. Pequeño inventario de la Patria Pop, de María Moreno, salió por Sigilo.

2. Una morada ambulante (escritos sobre poesía), de Marcelo Cohen. La poesía, dice Marcelo Cohen, “es, cuando menos, el intento de romper las paredes del zumbido hegemónico, devolver al texto del mundo su carácter variable y, mediante tratos particulares con la palabra, impedir que las cosas se vuelvan definitivamente opacas y ajenas”.

“Esta idea, articulada sobre una exquisita comprensión de la prosa, orienta y encauza los más de treinta ensayos y artículos reunidos en este libro”, informan desde el sello Entropía. “Un modo de aproximarse a la poesía que reconoce en ella su naturaleza impertinente, su obstinada voluntad de cambiar siempre de tema, ”su equívoca cualidad de discurso y canto, alumbramiento y representación, molestia y consuelo, objeto y fantasma“, agregan.

“Escritos con una lucidez y una erudición inusitadas a lo largo de cuatro décadas, estos textos nos llevan de Rilke a Vallejo, de Pound a Mirta Rosenberg, de Wallace Stevens a Louise Glück, de A.R. Ammons a Heberto Padilla, de Larkin a Zurita, de Baudelaire a Alicia Genovese, y la lista sigue, desborda los límites de la lírica, nos confronta con las restricciones y las maravillas del lenguaje”, apuntan los editores.

Marcelo Cohen (Buenos Aires, 1951 - 2022) fue escritor, crítico y traductor. Publicó una docena de novelas, diez volúmenes de cuentos y varios libros ensayísticos. Entre estos últimos se destacan ¡Realmente fantástico! y otros ensayos, de 2003, Música prosaica (cuatro piezas sobre la traducción), de 2014; Notas sobre la literatura y el sonido de las cosas, de 2016, y Un año sin primavera, de 2017.

Una morada ambulante (escritos sobre poesía), de Marcelo Cohen, salió por Entropia.

3. Futuromanía, de Simon Reynolds. “Tras ocho años sin novedades editoriales, Simon Reynolds vuelve con una celebración de la música que parece anticipar el futuro. Estableciendo un contrapunto con Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado (2011) y con Los fantasmas de mi vida. Escritos sobre depresión, hauntología y futuros perdidos (2013) de su camarada bloguero Mark Fisher, en esta compilación de artículos Reynolds insiste en librar una guerra contra la cultura retro. Solo que al desesperanzado diagnóstico vinculado a la desaceleración de la innovación en la primera década del siglo XXI opone una mirada actualizada y más optimista sobre la capacidad de la música popular para continuar reinventándose. ‘Si bien lo retro sigue siendo prominente, ya no es dominante’, dice, y esto permite que su ingenio crítico pueda detectar aquí y allá nuevos territorios acústicos en los que adentrarnos con perplejidad'”, señalaron desde el sello Caja Negra, sobre su lanzamiento de diciembre en manos del periodista y crítico cultural británico.

“Pero el foco de esta selección de textos, escritos entre los años noventa y el presente, no está puesto solo en la actualidad, sino en una genealogía de artistas que hicieron de las texturas y ritmos artificiales su zona de exploración. Futuromanía es un tapiz que reúne las ficciones sónicas que han proliferado en ese espacio de incertidumbre y creatividad donde lo humano se encuentra con las máquinas. Una guía entusiasta que recopila toda una vida de escucha electrónica. Comenzando con un extraordinario capítulo sobre Giorgio Moroder, pasando por perfiles esclarecedores de Kraftwerk, Ryuichi Sakamoto, Wolfgang Voigt o pionerxs del sintetizador como Wendy Carlos, y registrando con ojos neófitos el nacimiento del acid house, el jungle, el gabber o el IDM, la primera parte de este libro es una verdadera arqueología de monumentos al futuro. En la segunda mitad, productores como Aphex Twin, Daft Punk o Burial se encuentran con Oneohtrix Point Never, Geneva Jacuzzi, Grimes, Traxman, Arca o Travis Scott para cartografiar una gama de microescenas y estéticas que están expandiendo los límites de la escucha. El trap, el footwork o el hyperpop, y tecnologías digitales revolucionarias como el Auto-Tune, se vuelven aprehensibles gracias a la reconocida inventiva de Reynolds para crear conceptos que definen una época. ‘Maximalismo digital’, ‘etnodelia’, ‘conceptrónica’ son algunas de las nociones con las que uno de los críticos más influyentes de nuestro tiempo revalida su vigencia y nos alienta a descubrir la música del mañana… hoy”, agregaron.

Futuromanía, de Simon Reynolds, salió por el sello Caja Negra.

4. ¿De dónde vienen las historias? Viaje hacia el centro de la ficción, de Luisa Valenzuela. “Factotum se enorgullece en inaugurar la Biblioteca Luisa Valenzuela, un ambicioso proyecto que agrupa a editoriales de Argentina y el mundo con la misión de reunir y difundir la obra de una autora fundamental de la literatura argentina, con un libro seminal sobre el arte de la escritura”, informó la editorial en un comunicado en el que informó sobre su reciente lanzamiento.

“¿De dónde vienen las historias?, puede considerarse el Ars Poetica de Luisa Valenzuela. En él nos invita a explorar el origen de la ficción, un terreno donde imaginación y realidad se entrelazan en un laberinto de posibilidades”, detalló la editorial y destacó que la autora, una de las escritoras argentinas más importantes de su generación, “se adentra en los misterios de la creación literaria, a través de reflexiones sobre física cuántica, patafísica y psicología”.

“Valenzuela explora no solo las técnicas narrativas, sino también los sucesos, contextos y personajes que han nutrido su propia obra. En este viaje personal y artístico, intenta responder preguntas fundamentales: ¿se puede enseñar a imaginar? ¿Dónde radica la esencia de las historias?”, agregaron.

¿De dónde vienen las historias? Viaje hacia el centro de la ficción, de Luisa Valenzuela, salió por Factotum.

5. Una intimidad discreta, varios autores. “En Una intimidad discreta, cinco ejes estructuran cinco intercambios epistolares: azar (Cynthia Edul y Romina Paula cuentan por qué guiño de la vida llegaron a conocerse y compartir experiencias en el mundo del teatro), dinero (Mercedes Halfon y Fernanda Nicolini exponen sus padecimientos con el dinero y explican cómo hacen para vivir compartiendo una tarjeta de crédito), fama (Betina González y Tamara Tenenbaum hablan sobre el significado de la fama), realidad (Juan Mattio y Ricardo Romero exhiben sus fantasmas y su necesidad de escapar de eso que llamamos ‘realidad’, y silencio (Sebastián Martínez Daniell y Soledad Urquía comparten experiencias vividas en torno a la posibilidad del silencio)”, se lee en la contratapa de este libro que publicó Ediciones Godot y fue compilado por Agustina Larrea.

El libro Una intimidad discreta salió por el sello Godot Ediciones.

6. Karina. La Hermana. El Jefe. La Soberana, de Victoria De Masi. “Con apenas ocho años, Karina Elizabeth Milei se sentaba en la tribuna de la canchita de Lugano para ver atajar a su hermano. Por su asistencia perfecta, se convirtió en la mascota del equipo. Muchos años después, sin formación política ni experiencia alguna en contiendas electorales, aquella nena armó dos campañas. En 2021 colocó a su hermano en el centro de la escena y lo llevó al Congreso de la Nación. En 2023, a la Casa Rosada. Secretaria General de la Presidencia, es la líder de La Libertad Avanza, un fenómeno de alto impacto global que interpretó cambios profundos en los modos de vida después de la pandemia. Decodificó la demanda de una nueva forma de hacer política: del emprendedurismo al odio en las redes sociales, de la conexión íntima con los animales a la posverdad, de la caída de los discursos institucionales al derrumbe de la familia como núcleo organizador de la sociedad”, se lee en la contratapa de esta flamante publicación editada por el sello Sudamericana.

“Víctima ella también de un padre golpeador, Karina se volvió protectora, sostén y doble inescindible del Presidente. Carente del don de la locuacidad, evita el contacto con el periodismo. El enigma a su alrededor multiplica las preguntas: ¿Toma decisiones de Estado leyendo el tarot? ¿Es sagaz o apenas una mujer con suerte? ¿Qué valores la guían? ¿Cuán despiadada es? En esta investigación sorprendente, Victoria De Masi -quien ha cubierto el vertiginoso ascenso de los Milei- perfora el secreto que rodea a los hermanos y describe como nadie ha hecho aún el disciplinamiento y el silencio con que construyen su poder. Karina, El Jefe, no habla: ejecuta”, agregan los editores del libro.

Karina. La Hermana. El Jefe. La Soberana, de Victoria De Masi, salió por Sudamericana. En este enlace, un adelanto del libro.

7. Clara y confusa, de Cynthia Rimsky. Esta novela, recientemente editada por Anagrama, fue la ganadora reciente del Premio Herralde, junto con Los hechos de Key Biscayne, de la escritora española Xita Rubert.

“‘No es casual que esta historia llegue a sus vidas. Significa que están preparados para entender que ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado’, nos dice el narrador, que ha empezado a trabajar como plomero. De camino a la casa de un cliente que asegura oír ruido de agua en una pared —una fuga fantasma, porque no hay rastro de humedad—, se detiene ante la cristalera de un centro cultural en el que hay una exposición. En la sala vacía, la artista descuelga uno de sus cuadros y hace algo inaudito. La artista se llama Clara, y el narrador queda atrapado por esa acción, que será el inicio de una historia de amor y dependencia con límites torturantes. Al mismo tiempo, el protagonista descubre los turbios tejemanejes de la cúpula del gremio de plomeros, en el que acaba de ser admitido”, se lee en la contratapa de la publicación.

“Liviana y profunda, esquiva y sólida, hilarante y seria, esta novela singularísima, que despliega un escurridizo y delicioso sentido del humor, nos lanza algunas preguntas trascendentales: ¿qué es el arte? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo podemos darle sentido a la vida? ¿Qué es el amor? ¿Lo que nos sucede es fruto del destino o de la casualidad? ¿Hay una lógica en el azar?”, apuntan los editores del libro.

Clara y confusa, de Cynthia Rimsky, salió por Anagrama.

8. Cartas a Kevin, de Stephen Dixon. “Este es el sexto título publicado por Eterna Cadencia Editora del considerado por la crítica ‘escritor de escritores’ Stephen Dixon, y una de sus obras más osadas. Con una traducción admirablemente lograda de Ariel Dilon (¡los desafíos fueron innumerables!) e ilustraciones conmovedoras del propio autor, esta novela epistolar (¿o historia de aventuras?, ¿o roadtrip americano?, ¿o farsa absurda?) confirma que la imaginación de Stephen Dixon no tenía límites”, informó sobre este libro la editorial en un comunicado.

“Rudy Foy vive en Nueva York y quiere comunicarse con Kevin Wafer de Palo Alto, California, pero no tiene teléfono. Recuerda que los vecinos del edificio de enfrente sí tienen uno y les pide que lo llamen a Kevin y le digan que hable lo más fuerte posible así logra escucharlo desde su ventana, pero lo ignoran bajando la persiana. Rudy va entonces hasta una cabina telefónica, pero tampoco consigue comunicarse con Kevin y encima queda atrapado dentro de la cabina. El técnico que se acerca para ayudarlo se olvidó las herramientas, pero tiene una grúa: se lleva a rastras la cabina con, por supuesto, él adentro”, señala la sinopsis oficial del libro y agrega: “Rudy comienza así un viaje tan absurdo como hilarante, siempre con su máquina de escribir a cuestas que le permite ir escribiéndole a Kevin cada una de las aventuras que va viviendo en dieciséis cartas desopilantes. En tiempos de aparente conexión constante y omnipresente, Cartas a Kevin muestra un mundo de fallidos, derivas e interrupciones que se vuelve extrañamente familiar”.

Cartas a Kevin, de Stephen Dixon, salió por Eterna Cadencia Editora.

9. Ir a La Habana, de Leonardo Padura. “Es propio de las buenas novelas, sobre todo de las policiacas, que aparezca un personaje tan importante como el protagonista: la ciudad donde transcurren los hechos. Por eso no hay mejor guía para conocer La Habana que Leonardo Padura, el autor que ha sabido tomarle el pulso, a lo largo de diferentes épocas, en cada una de sus obras. Este libro ofrece un paseo por los barrios de La Habana en forma de historia autobiográfica del propio novelista, que va desde Mantilla hasta La Rampa”, señalan en un comunicado los editores de esta publicación flamante del sello Tusquets.

“Y en cada uno de ellos, su historia se complementa con los fragmentos de las novelas donde aparecen. A la vez, en una segunda parte, se reúnen noticias y reportajes sobre los aspectos más sorprendentes y desconocidos de muchas zonas de la ciudad, así como el destino de algunos personajes clave. No es difícil ver en ellos el embrión de los casos de Mario Conde, o el pasado evocado en tantas narraciones de Padura, que tiene la gran habilidad de hacernos vivir la ciudad del presente, y permitirnos viajar en el tiempo para conocer su esplendoroso pasado. Un fascinante paseo por La Habana con un guía de lujo, el propio Leonardo Padura”, agregan.

Ir a La Habana, de Leonardo Padura, salió por Tusquets.

10. Han Kang por dos. La última ganadora del Premio Nobel de Literatura, la autora coreana Han Kang, llegará por partida doble este mes a las librerías locales. El sello Random House anunció la salida de dos títulos de su autoría.

Por un lado, sale Imposible decir adiós, la última novela de la escritora. “Una novela inquietantemente bella sobre la imposibilidad de despertar de la pesadilla histórica. La prosa de Han Kang, tan delicada como huellas en la nieve o un palimpsesto de sombras, evoca a los espectros que acechan a una nación, una familia, una amistad. Es inolvidable”, señaló sobre el libro el escritor Hernán Díaz.

Además, será lanzada en español el libro Actos humanos. “En esta novela polifónica, Han Kang homenajea a las víctimas de la masacre de su ciudad natal a través de las voces de los mártires de la dictadura surcoreana. Actos humanos es una novela brutal, profundamente atemporal y universal que nos habla de las heridas colectivas, la represión y la violencia humana”, señala la sinopsis oficial de la publicación.

Imposible decir adiós y Actos humanos, de Han Kang, salieron por el sello Random House.

11. Epistemología feminista, varias autoras. “La Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba) en forma conjunta con la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF) y la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI - publicaron Epistemología Feminista compilado por Danila Suárez Tomé, Laura F. Belli y Agostina Mileo”, informaron desde Eudeba en un comunicado.

“La opresión a las mujeres, personas trans, intersex y no binarias es una condición necesaria del sistema jerarquizado de género, que asigna un determinado rol social a una identidad sexogenérica. Su influencia, naturalmente, no excluye a la producción de conocimiento: la ciencia no se construye por fuera de lo social, sino que está formateada por las relaciones de poder y por las ideologías que rigen este sistema. Este manual tiene como objetivo introducir a las y los lectores al campo de estudios de ciencia y género y dar una serie de herramientas epistemológicas que sirvan como instrumento de liberación y, a la vez, de producción de una ciencia más democrática”, agregaron desde la editorial.

La primera parte de este libro aborda las principales corrientes del pensamiento feminista, a fin de componer un panorama teórico que permita distinguir no solo la imbricación del género con la producción científica, sino también las distintas perspectivas que posibilitan su análisis. La segunda parte, en tanto, revisa, a través de ejemplos concretos, el impacto que tienen las críticas feministas en el modo clásico de hacer ciencia.

Epistemología feminista salió por el sello Eudeba.

12. La dificultad del fantasma. Truman Capote en la Costa Brava, de Leila Guerriero. Finalmente llegará a las librerías locales esta publicación de la autora argentina Leila Guerriero, a través del sello Nuevos cuadernos, de Anagrama.

Se trata, según la sinopsis oficial, de “una crónica de estructura soberbia que mezcla investigación y diario y que sigue los pasos de Truman Capote en la Costa Brava, donde el autor norteamericano trabajó durante largas temporadas en su célebre A sangre fría”.

La dificultad del fantasma, de Leila Guerriero, salió por Anagrama.

13. Diario de los chapuzones, de Carlos Ríos. “Este libro inventa una ciencia del mar situada, atenta a las corrientes, las velocidades y la temperatura del agua a partir de una cartografía cuyos puntos son balnearios turísticos o desiertos, de Mar del Plata, Santa Teresita o Florianópolis. Pero inventa, sobre todo, una estilística del mar, de playas distópicas, inválidas o anodinas, y también de playas sorprendentemente nuevas; del agua marrón, invadida de basura, aunque también celestisima o con ”arabescos verdes iluminados“; del agua blanda o tensa como un mantel; de la espuma puntilla o lava; de la ola ornamental, tirabuzón o bucle renacentista”, señala Ana Porrua en la contratapa de este libro del escritor argentino Carlos Ríos.

“El estilo inventado no puede separarse de una práctica sin épica, de un modo de entrar al mar, el chapuzón, y tampoco de la escritura de un diario del que se entra y se sale cada vez: la simultaneidad de este salto triple es la de Diario de los chapuzones”, agrega.

Diario de los chapuzones, de Carlos Ríos, salió por la editorial Bosque energético.

14. Anacronías alemanas, de Patricio Binaghi. “Mientras intento embalar y resolver cómo llevar todo el material a Madrid, pienso en el viaje de cada uno de estos objetos hasta mis manos, piezas centenarias, imagino la vida que llevaron durante la Segunda Guerra Mundial, su historia y cómo terminaron en este mercado. Intentaré en estas horas estar más tranquilo y absorber la paz que me transmite Alemania, aprovechar el silencio antes de regresar al bullicio de Madrid. Es extraño como este país puede transmitir paz después de su historia reciente”, señala Patricio Binaghi, el autor de esta publicación y también editor y coleccionista.

“El protagonista deambula por una Alemania que es, más que un país, un collage de emociones acumuladas. Acompañado por la nostalgia que le resulta cómoda, transforma cada instante en un intento de pertenencia, una colección de escenas donde la belleza y la curiosidad se rozan. La Alemania que se nos muestra no es solo un destino: es un entramado de calles, espacios y recuerdos que nunca se acomodan del todo. Un país donde los días se suceden entre visitas a mercados de antigüedades, cafés llenos de gente, librerías y momentos que invitan a la reflexión. En cada esquina, una mezcla de belleza fría y melancolía amable. Anacronías alemanas es un retrato sobre el viaje como un acto de resistencia. Es también un diálogo con la soledad y con el eco de aquellos que ya no están”, señala la sinopsis oficial del libro, que salió por el sello Paripé Books.

Anacronías alemanas, de Patricio Binaghi, salió por Paripé Books.

15. La distancia que nos separa, de Maggie O'Farrell. “Paseando por Londres, Stella se cruza con un hombre que la devuelve a un momento insoportable de su pasado. Este encuentro la perturba tanto que deja inmediatamente el trabajo y, sin avisar a nadie, se instala en un recóndito lugar de Escocia; solo su impredecible hermana Nina, a quien está muy unida desde niña, sabrá dónde encontrarla. Al otro lado del mundo, en Hong Kong, Jake y su novia están disfrutando de la multitudinaria celebración del Año Nuevo chino cuando ocurre un accidente. Stella y Jake no se conocen, pero ambos huyen de sus vidas: Jake busca un lugar tan remoto que no aparece en ningún mapa, y Stella se esconde de algo cuyo significado únicamente su hermana puede entender”, señala la sinopsis oficial de esta publicación, que llega al país de la mano del sello Libros del Asteroide.

La distancia que nos separa, de de Maggie O'Farrell, salió por Libros del Asteroide.

16. Ciencia ficción capitalista. Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, de Michel Nieva. “El capitalismo tecnológico impulsado por Bezos, Musk y Zuckerberg, con sus viajes interplanetarios y sueños de inmortalidad, es una seductora narrativa que se ha apropiado del lenguaje de la ciencia ficción dura para especular con un supuesto futuro mejor. La ciencia ficción capitalista ha devenido en la fantástica narración de una ‘humanidad sin mundo’, de turistas que viajan por el cosmos sacándose selfies mientras la Tierra se prende fuego. Este ensayo, que reivindica la literatura y hace una crítica política a la estetización tecnológica, nos muestra las perversas conexiones que existen entre la ciencia ficción y la historia del capitalismo”, señala la sinopsis oficial de esta publicación editada por Anagrama.

Ciencia ficción capitalista. Cómo los multimillonarios nos salvarán del fin del mundo, de Michel Nieva, salió por Anagrama.

AL/JJD