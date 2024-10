Los libros de octubre: las mujeres de Maitena, Borges en Estados Unidos, Hebe Uhart y el humor según Alexandra Kohan

Octubre llega con novedades editoriales bien variadas. Entre novelas, cuentos, ensayo, nuevas ediciones de clásicos y antologías, los sellos apuestan a nombres nuevos y también a los consagrados.

A continuación, un repaso por los lanzamientos más destacados de este mes y las editoriales que los publicaron.

1. Clases de literatura argentina. Universidad de Michigan, 1976, de Jorge Luis Borges. “Siempre inspirado y provocador, Borges despliega en estas páginas su visión personal de la literatura argentina a través de diez clases magistrales que dio en la Universidad de Michigan entre enero y marzo de 1976, y cuya existencia permaneció ignorada hasta que el hallazgo de un conjunto de viejos casetes permitió recuperarlas”, adelantó Sudamericana sobre esta publicación que llega a las librerías este mes.

“Mientras la vida en la Argentina se cargaba de oscuros presagios, Borges y María Kodama emprendieron el viaje a los Estados Unidos invitados por el profesor Donald Yates, uno de sus primeros traductores al inglés, quien registró, con su pequeño grabador portátil, el curso completo que Borges dio ante un reducido grupo de estudiantes de habla hispana. Gracias a un meticuloso trabajo de transcripción de esas grabaciones, este volumen recupera el tono espontáneo e intimista que tuvieron esos encuentros, donde reverbera la irónica y sinuosa voz de un Borges que en la década de 1970 ya era una celebridad en el ambiente cultural y académico estadounidense”, se lee en la contratapa del libro.

“Por sus páginas desfilan, siempre enmarcados en sus circunstancias históricas, el Facundo y las batallas de Sarmiento, la figura del gaucho en Hilario Ascasubi, las fallidas lecturas del Martín Fierro y la renovación que trajo el modernismo, entre múltiples temas y autores. Borges enriquece cada clase con los recuerdos de su abuela sobre la vida en la frontera en el siglo XIX, con las anécdotas de su madre sobre Almafuerte, con narraciones míticas oídas en la estancia de Adolfo Bioy Casares o con evocaciones personales de Lugones o de Groussac, pero también con incursiones en la mitología griega o escandinava, y con luminosas digresiones sobre Shakespeare, Whitman o la amistad, para él una de las grandes pasiones argentinas”, agregan los editores.

Clases de literatura argentina. Universidad de Michigan, 1976, de Jorge Luis Borges, salió por Sudamericana.

2. El sentido del humor, de Alexandra Kohan. “Vivimos épocas de mucha solemnidad. Y, como dice Anne Dufourmantelle, el poder necesita de la solemnidad para ejercerse. El humor es un límite para la crueldad y suprimirlo, censurarlo, es dejar la crueldad a cielo abierto. Recuperar su dimensión subversiva, potente y emancipatoria resulta fundamental para hacer frente a los tiempos oscuros que se nos vienen, que ya se vinieron. Luego de abordar el amor y el cuerpo, Alexandra Kohan enfrenta en este libro el desafío de pensar acerca de lo que el humor hace de nosotros, en nosotros. No hay resistencia al poder sino en aquello que nos mueve a risa. Freud consideró su libro sobre el chiste un 'lugar aparte' respecto del resto de sus escritos. Dijo: 'me distrajo un poco de mi camino', 'fue una digresión'. Alexandra Kohan dirá que hace falta ese margen, ese desvío, el del humor, para poder seguir en el camino. 'La risa muestra que las cosas fueron hasta los bordes: se estira el elástico y la risa lo afloja justo antes de que se rompa. La risa es pura exuberancia del cuerpo. La risa: lo imposible de domesticar, la evidencia de que ser humano es, antes que nada, no ser dueños de nosotros mismos. Y pocas cosas más irrisorias que esa'”, se lee en la contratapa de esta publicación de Alexandra Kohan, que llega de la mano de Paidós.

El sentido del humor, de Alexandra Kohan, salió por Paidós. En este enlace, un capítulo del texto.

3. Las mujeres de mi vida, de Maitena. “En 2022 Maitena montó una muestra, Las mujeres de mi vida, con un recorrido por sus grandes éxitos, Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas Peligrosas, que incluyó material muy íntimo: originales, bocetos, piezas inéditas. Fue la celebración de una trayectoria dedicada al humor, a la historieta y a las mujeres. Este libro concentra y expande ese evento y cuenta además con textos críticos que nos invitan a revisitar su obra repensando los temas que aborda desde siempre: la maternidad, el trabajo, la pareja, el cuerpo. Y deja claro que se trata de un clásico. Porque no sólo nos permite descifrar una zona fundamental de la historia del feminismo cuando era una lucha de pocas, una palabra temida y negada: nos sigue haciendo reír con una risa que ilumina aspectos de nuestras propias vidas hoy”, señaló Sudamericana sobre este libro.

“El humor de Maitena es a veces tierno, a veces transgresor, siempre inteligente y a la vez accesible para todo el mundo. Y logra lo que muy pocos: condensa en pocas viñetas, con claridad total, cuestiones que suelen necesitar de bibliotecas enteras para ser entendidas”, agregaron.

Las mujeres de mi vida, de Maitena, salió por Sudamericana.

4 Impresiones de una directora de escuela, de Hebe Uhart. La escritora argentina Hebe Uhart (1936-2018) publicó su primer libro en 1962, en una edición de autor: Dios, San Pedro y las almas. Se trataba de siete cuentos y cuatro microcuentos que mostraban la originalidad y valor de su escritura. El budín esponjoso (1977) representa ya una de las colecciones más logradas de la autora. Este volumen, que lleva como título Impresiones de una directora de escuela, reúne los cuentos de esa primera etapa. Un momento en el que, según sus editores, “ya está presente la exploración a fondo de la propia historia, de la familia y los vínculos más cercanos; la relación con los objetos (la tela de un vestido, los atuendos en general) y las actividades (limpiar muebles, cocinar un budín, andar en bicicleta)”. “Una visión que no aspira a la totalidad, de descripciones breves y estilo conciso, conformada por personajes a los que conocemos de cuerpo entero sobre todo a través de sus formas de hablar”, agregan desde Adriana Hidalgo Editora.

Impresiones de una directora de escuela, de Hebe Uhart, salió por Adriana Hidalgo Editora.

5. Por qué cambié de opinión, varios autores. “Once escritoras y escritores escriben sobre algún momento particular en el que cambiaron de opinión y explican por qué”, adelantan desde Ediciones Godot sobre esta publicación. En estricto orden alfabético, participan de este libro con sus textos Nicolás Artusi, Fernando Duclos, Diego Golombek, Liliana Heker, Federico Kukso, Margarita Martínez, Bard Borch MIchalsen, Agostina Mileo, María Moreno, Hinde Pomeraniec y Alejandro Tantanian.

“Liliana Heker cuenta cómo llegó al feminismo después de tener una larga trayectoria viviendo en un mundo de hombres; María Moreno habla sobre la restitución de los hijos y nietos desaparecidos a sus familias de origen y todo lo que ello implica, especialmente para esos hijos y esos nietos. Tantanian habla sobre cómo expresa en su núcleo familiar su homosexualidad en los ochenta. Artusi cuenta cómo llega a afiliarse a un Partido de Izquierda por amor. En todos los casos, hay una tensión permanente entre las concepciones arraigadas y cómo operaron en la historia personal para verse modificadas”, apuntan los editores de esta novedad.

Por qué cambié de opinión salió por Ediciones Godot.

6. Museo del beso, de Andrés Gallina y Matías Moscardi. “Un recorrido por besos icónicos en el arte, la historia, la literatura, el cine, la cultura popular. Con pequeños ensayos, relatos y reflexiones, Andrés Gallina y Matías Moscardi trazan un recorrido original que va de lo clásico a lo inesperado”, adelantan los editores de esta publicación que salió por el sello Reservoir.

“Los besos se practicaban en las primeras sociedades de la Mesopotamia, hacia el sur de Asia, 2500 años a.C. De ahí proviene el primer registro arqueológico, grabado en una tabla de arcilla, en la que se ven dos personas trenzadas en un abrazo. En julio de 2009, el Telescopio Espacial Hubble capturó una imagen de la llamada Nebulosa de la Mariposa, a 3800 años luz de distancia, en la Constelación de Escorpio: dos rostros de luz dándose un piquito cósmico. Es el primer beso hecho de polvo de estrellas”, señala la contratapa de este libro.

“El de Francesco Hayez es el beso más caliente del arte pictórico; el de Gustav Klimt, el más reproducido. El beso más largo de la historia se lo dio una pareja tailandesa: duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El del soviético Leonid Brezhnev y el alemán Erich Honecker posiblemente haya sido el más frío. El marinero y la enfermera besándose en Times Square al final de la Segunda Guerra Mundial fueron sorprendidos por dos fotógrafos. Diego Maradona y Claudio Paul Caniggia inauguraron en un Boca-River la era de los piquitos en el fútbol. Michael Corleone besó a su hermano Fredo antes de matarlo. En el Kama Sutra hay una lista de veintidós formas de besar. Besos famosos, históricos, futuristas, oscuros, militantes, pintados, fotografiados, filmados, escritos, exhibidos y ocultos: las piezas más icónicas están en el Museo del Beso”, agrega.

Museo del beso, de Andrés Gallina y Matías Moscardi, salió por Reservoir Books.

7. Un silencio lleno de murmullos, de Gioconda Belli. “Valeria hizo grandes sacrificios en su compromiso como protagonista activa de los cambios políticos de su país, Nicaragua. Tras su muerte en Madrid, en plena soledad, le corresponde a su hija Penélope viajar a España y ocuparse de sus bienes materiales. Rodeada de las pertenencias de una madre que siempre sintió ausente, Penélope resolverá incógnitas inesperadas y conocerá la apasionante vida de una mujer marcada por triunfos y derrotas, la clandestinidad y las vicisitudes del amor. En el silencio del hogar la voz de Valeria resurgirá como un murmullo que la acompañará para siempre. Con su reconocida maestría para profundizar en la psicología de los personajes, Gioconda Belli se inspira en los grandes mitos clásicos para mostrar un conflicto generacional entre dos mujeres que rehúsan la pasividad de los roles femeninos y deben hacer frente a la culpa y los prejuicios sociales. Un silencio lleno de murmullos es una emocionante novela sobre la zozobra de los secretos familiares y sobre los costos personales del compromiso político para una madre y su hija”, adelantan desde Seix Barral sobre esta nueva publicación de Belli.

“Exiliada en Madrid desde 2022, Belli ha escrito esta novela desde su propia experiencia como madre y como militante que ha vivido el auge y la caída del sueño revolucionario”, agregaron desde la editorial. “Los hijos de quienes nos involucramos en la revolución sufrían una suerte de abandono. El de los padres se aceptaba. Otra cosa pasaba con las madres. Esa ausencia materna cargaba a ambas partes con un nivel de reproche y culpabilidad muy doloroso. He pensado en mis hijas escribiendo esta novela”, dijo la autora.

Un silencio lleno de murmullos, de Gioconda Belli, es una novedad de Seix Barral.

8. Mundo loco. Guerra, cine, sexo, de Slavoj Zizek. “¿Cómo describir el mundo en que vivimos? Žižek lo resuelve con pragmatismo: habla de un mundo loco, en el que las ideologías perdieron relevancia. A partir de tres ejes fundamentales: guerra, cine y sexo, todos los textos de este libro se hilvanan para (intentar) explicar un mundo en crisis”, señalan los editores de este libro.

“Lo que vemos últimamente es algo que solo podemos llamar tecnopopulismo: un movimiento político con una clara apelación populista (trabajar para el pueblo, para sus ‘intereses reales’, ni de izquierda ni de derecha) que promete ocuparse de todos mediante una política racional y de expertos; un enfoque pragmático que no moviliza pasiones bajas ni recurre a eslóganes demagógicos. La vergonzosa paradoja que nos vemos obligados a aceptar es que, desde un punto de vista moral, el modo más cómodo de mantener una posición de superioridad es vivir en un régimen moderadamente autoritario”, agregan sobre la publicación.

Mundo loco. Guerra, cine, sexo, de Slavoj Zizek, salió por Ediciones Godot.

9. Cuentos reunidos, de Sylvia Iparraguirre. La editorial Alfaguara acaba de publicar todos los cuentos de la escritora argentina Sylvia Iparraguirre reunidos en un único volumen. Con prólogo de Alejandra Kamiya, la publicación comienza con los textos del libro En el invierno de las ciudades, de 1988 y tiene, entre otros, relatos de Probables lluvias por la noche (1993) y El país del viento (2003).

“Trabajamos con el lenguaje; es una utopía creer que ejercemos sobre él algún dominio: las formas se convocan o se rechazan, las historias se resignifican y las contigüidades dan sorpresas, por lo que la corrección y el cambio de orden no dejan de ser siempre algo provisorio. Y seguramente superfluo, ya que el lector o la lectora, como sucede con los libros de cuentos, entrarán a él por donde la curiosidad o el instinto los guíe. Y es lo que todo libro solicita: la libertad del lector”, sostiene la autora en las notas preliminares de la publicación.

Cuentos reunidos, de Sylvia Iparraguirre, salió por Alfaguara.

10. Cómo pronunciar cuchillo, de Souvankham Thammavongsa. Este mes Eterna Cadencia Editora lanza el primer libro de relatos de Souvankham Thammavongsa, una escritora nacida en un campo de refugiados laosianos en Tailandia y criada en Canadá.

“Traducido por Paula Galindez, retrata la experiencia de la inmigración y sus derivas más crueles, aunque también por momentos luminosas. ¿Cómo habitar una tierra nueva y extraña? ¿Cómo hacer pie? ¿Dónde encontrar los puntos de apoyo, los resquicios para la alegría? Un boxeador fracasado termina esculpiendo uñas en el negocio de su hermana; una niña esconde las comunicaciones del colegio para no exponer que sus padres desconocen la cultura y el idioma del país al que acaban de mudarse; dos pequeños hermanos esperan con ansias que llegue esa única noche al año en la que recorren el barrio disfrazados de fantasmas y, sin saber bien por qué, reciben golosinas gratis; una mujer mantiene un amorío con un hombre cuarenta años menor”, adelantan desde la editorial y agregan: “En las catorce historias que componen Cómo pronunciar cuchillo, narradas con una prosa conmovedora y punzante, pero también con humor, se entrecruzan idiomas, usos y costumbres, paisajes y recuerdos para dar cuenta de los deseos, las aspiraciones y los dolores de personajes entrañables que, a pesar de las violencias, de los naufragios, se aferran con convicción a la vida”.

Cómo pronunciar cuchillo, de Souvankham Thammavongsa, salió por Eterna Cadencia Editora.

11. Las orillas del mar Dulce, de Laura Alcoba. “Laura Alcoba conoce desde niña el poder de las palabras, aprendiendo en la clandestinidad durante la dictadura que ignorarlas puede costar la vida. En el exilio, se mueve entre su español natal y el francés, dominando este último con sutileza. La casa de los conejos y sus otras obras reflejan una voz propia e inconfundible. En Las orillas del mar Dulce, Alcoba recorre su irrupción en el mundo literario y el destino del escritor argentino Héctor Bianciotti, lo silenciado en su historia familiar, y la imagen cautivante y aterradora del río de Solís. Con maestría y sensibilidad, aborda la experiencia de ser prisionero de uno mismo, habitando una lengua ajena y un tiempo dislocado. Este texto formidable invita a dejarse llevar por las aguas de su escritura extraordinaria”, se lee en la contratapa de esta nueva publicación de la autora de las extraordinarias La casa de los conejos, El azul de las abejas y La danza de la araña.

Las orillas del mar Dulce, de Laura Alcoba, salió por Edhasa.

12. Truman Capote reeditado. A cien años del nacimiento de Truman Capote, autor icónico de la literatura estadounidense, célebre por obras como Desayuno en Tiffany's y A sangre fría que marcaron un hito en el siglo XX, la editorial Lumen lanzó este mes en el país reediciones de gran parte de su obra. Además de los dos mencionados, vuelven con diseño renovado, libros clásicos del escritor como El arpa de hierba, Otras voces, otros ámbitos o Música para camaleones, entre otros, y también compilaciones de narrativa breve como un tomo con sus primeros cuentos y otra publicación que reúne una serie de notas periodísticas bajo el título de Retratos.

Las reediciones de los libros de Truman Capote salieron por Lumen.

13. Cuaderno de ideas, de H. P. Lovecraft. “Este libro se compone de ideas, imágenes y citas anotadas a vuelapluma para su posible uso futuro en ficciones de misterio. Solamente unas pocas son, de hecho, tramas desarrolladas; la mayor parte consiste en meras sugerencias o en impresiones arbitrarias destinadas a mantener en activo la memoria o la imaginación. Sus fuentes son diversas: sueños, lecturas, encuentros casuales, divagaciones, etcétera”, avisa Lovecraft al principio de esta singular publicación. Con traducción de Juan Andrés García Román y Carmen Ibáñez Berganza, este libro es, según apuntan sus editores, “un viaje apasionante por un paisaje literario aún por inventar”.

Cuaderno de ideas, de H. P. Lovecraft, salió por Periférica.

14. ¡Quién iba a decir!, con ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson y textos de Valeria Tentoni. Publicado por la editorial independiente cordobesa Portaculturas, este es “un libro para volver al asombro, esa condición propia de la niñez que está mirando el mundo por primera vez”.

“¿Qué nos produce asombro? ¿La diversidad del mundo o su unidad; a veces oculta, otras, manifiesta? La sutileza del poema de Valeria Tentoni y la fuerza y alegría de las ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson nos ayudan a intuir, jugando poéticamente, el origen y unidad de nuestros pequeños y múltiples universos. En una pequeña piedra comenzó nuestro planeta, en un perro se esconde la semejanza con una nube, en una piedrita luce una estrella lejana.

Siguiendo la línea conceptual de la colección Periquito, las ilustraciones a dos tintas potencian el color y las formas en pequeño formato. Colores que toman diferentes luces y tonos de acuerdo a cada uno de los tres tipos de papel que le dan cuerpo al libro y lo vuelven una experiencia de descubrimiento“, apuntan los editores de esta publicación pequeña y magnética.

“Cada uno de los libros de nuestra colección es una manera de concebir las diferentes formas de ser niñx, no importa la edad que se tenga”, agregan.

¡Quién iba a decir!, con ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson y textos de Valeria Tentoni, salió por Portaculturas.

15. Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, de John Berger. “interZona lanza Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, una obra esencial del célebre escritor y crítico de arte John Berger. Este libro, que forma parte de la colección Zona de Tesoros, reúne una serie de reflexiones profundas y poéticas sobre la pintura, donde Berger explora su significado y relevancia en el mundo contemporáneo. A través de sus ensayos y poemas, nos invita a reconsiderar nuestra relación con lo que vemos y cómo lo interpretamos. Berger, con su estilo único, combina rigor e intuición para abordar el arte de la pintura como una afirmación de lo visible, ese mundo que siempre aparece y desaparece ante nuestros ojos. A través de estas páginas, el autor nos invita a considerar que aún tenemos tiempo para representar todo aquello que todavía no ha desaparecido”, informó la editorial sobre este lanzamiento.

“Con esta obra, John Berger reafirma su lugar como uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el ámbito del arte y la crítica cultural, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la relación entre el ser humano y lo visible. Esta edición cuenta con las traducciones de Pilar Vázquez y Nacho Fernández Rocafort y es una invitación a detenerse, observar y cuestionar el acto mismo de ver”, agregan los editores.

Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, de John Berger, salió por Interzona.

16. Intermezzo, de Sally Rooney. “Peter e Ivan Koubek no tienen nada en común, salvo el hecho de ser hermanos y estar atravesando el duelo por la muerte de su padre. Peter, a sus treinta y pocos años, es un carismático y reputado abogado dublinés de apariencia inquebrantable que se medica para poder dormir y manejar la relación sentimental que mantiene con dos mujeres muy diferentes: su eterno primer amor, Sylvia, y Naomi, una estudiante universitaria que no se toma la vida muy en serio. Ivan, de veintidós, es un ajedrecista profesional de carácter inflexible y reservado, que se ve a sí mismo como la antítesis de su hermano, al que considera superficial y demasiado hablador. En un torneo de ajedrez que se celebra pocos días después del funeral del padre, Ivan conoce a Margaret, una mujer divorciada catorce años mayor que él. En la intimidad de su soledad compartida surge una fuerte conexión, y sus vidas se entrelazarán rápida e intensamente. Para dos hermanos afligidos y las personas a las que aman, este es un nuevo interludio cargado de deseo y desesperación, culpa y dolor, pero también lleno de posibilidades. Una oportunidad para descubrir cuánto puede contener una vida sin romperse”, se lee en la contratapa de la nueva novela de la autora de la célebre Gente normal.

Intermezzo, de Sally Rooney, salió por Random House.

17. El interés detrás del desinterés, de Pierre Bourdieu. Esta nueva entrega de la Biblioteca Bourdieu que edita Siglo XXI lleva como subtítulo “El Estado moderno, las pujas de poder y la definición del bien común. Cursos en el Collège de France 1987-1989”.

“Una característica clave de quienes trabajan para el Estado y le dan forma es que afirman sacrificar sus intereses personales y ejercer su función de modo desinteresado, por el bien común. Pero ¿es posible un comportamiento desinteresado, hacer algo a cambio de nada? ¿Habrá que tomar al pie de la letra los discursos altruistas de abnegación y devoción? Poniendo en duda todos los supuestos y los moralismos de las almas bellas –que se resisten a escrutar las determinaciones materiales y simbólicas de sus prácticas–, y renovando las herramientas críticas, Bourdieu arroja nueva luz sobre la formación del Estado y del sistema jurídico modernos”, se lee en la contratapa.

El interés detrás del desinterés, de Pierre Bourdieu, salió por Siglo XXI Editores.

18. Anagrama por dos. La editorial Anagrama anunció la llegada este mes de dos libros de autores emblemáticos de ese sello: Alessandro Baricco y Richard Ford.

“Ocho años después de su última novela, Alessandro Baricco regresa con un western excepcional y trascendente: Abel. El sheriff Abel Crow tiene 27 años y ya es un personaje de leyenda. Sus dotes innatas como tirador —su disparo preferido es ‘el Místico’, uno doble, cruzado y simultáneo, con ambas manos, sobre blancos distintos—, no podrán evitar, sin embargo, que en un momento crítico se replantee el sentido de la existencia”, adelantaron en un comunicado.

“En Sé mía regresa un viejo conocido, con aires de despedida definitiva: Frank Bascombe protagoniza su quinto libro de la mano de Richard Ford. Conocimos a Frank Bascombe en el ya lejano 1986 con El periodista deportivo y sus andanzas nos han ido mostrando las transformaciones de Estados Unidos en las últimas décadas. Reaparece ahora con 74 años y arranca su relato con esta frase: ‘Últimamente, me ha dado por pensar en la felicidad más que antes’”, anticipan desde el sello.

Abel, de Alessandro Baricco y Sé mía, de Richard Ford, salieron por Anagrama.

19. Irene Gruss. El corazón del asunto, de Daniela Pasik. “Los casilleros donde suele ubicarse la obra de Irene Gruss, dice Pasik, son el de la ironía y el de lo doméstico. Y, sobre el sedimento de aquella lectura señala: ‘La poesía es inquietud, esa es su génesis. Eso hace Irene en cada poema. Deja algo abierto, sin responder’. Lo mismo hace Pasik en su texto: indaga, divierte, invita a pensar. Lejos de la solemnidad y la idealización, este libro desafía las convenciones anquilosadas del género biográfico de un modo fresco, oscuro, luminoso, sin que esto sea contradictorio. Las visiones caleidoscópicas de los numerosos entrevistados configuran escenas vivas que regalan épocas y climas culturales. Paul Ricoeur hablaba de la vida como relato y aquí encontramos todos los condimentos de lo cotidiano y de lo estético: desde su relación con el café y el cigarrillo hasta las grandes ideas.

¿Es El corazón del asunto una biografía? Sí. Y no sólo eso. Es una historia de vida en clave de comedia negra; de cinismo tierno, de sensibilidad sin cursilería que amalgama el retrato biográfico con la lectura crítica en una sinfonía de filos de cuchillos que se rozan. En ese acto de contacto se genera la chispa áspera y amorosa que vuelve poderosos los pliegues de la literatura. Atrapa en su narrativa y no es necesario haber leído a la biografiada. No sólo porque a lo largo de la trama se cuelan sus poemas como intersticios que dialogan con sus temas y conflictos vitales. Hay una fuerza centrífuga de energías de personajes que debaten y crean, de ideas en consonancia y otras que no. Al mismo tiempo, regala un ars poética rebelde, estricta y risueña. Este libro enseña maneras de leer, y de escribir, como una reversión contemporánea de Consejos para un joven poeta de Rilke -con mirada de sucesos y movimientos literarios históricos- donde el contexto mueve y enriquece la intriga“, apunta la escritora Sonia Budassi en la contratapa de este libro que acaba de salir por el sello Gog&Magog. Se trata de una publicación escrita por la periodista Daniela Pasik sobre la vida y la poesía de Irene Gruss, que es además el segundo título de la colección Biografías del sello.

Irene Gruss. El corazón del asunto, de Daniela Pasik, fue publicado por Gog & Magog.

20. Gelatina libre, de Marina Abiuso. “Laura cumple con todos los ‘deber ser’ que se esperan de una mujer joven de su época: es independiente, trabaja, estudia. Y hace dieta. Porque no se siente cómoda con su cuerpo, porque vive obsesionada con su tamaño. Esté gorda o flaca. La vida entera pasa por ese severo escrutinio que se aplica a sí misma: sus logros profesionales, sus encuentros amorosos, sus vínculos familiares, la amistad con otras mujeres. Laura quiere encajar. Y usará todas sus capacidades para lograrlo, incluso si es ella misma la que debe quedar por el camino. Divertida y ágil, esta primera novela de Marina Abiuso es a la vez una crónica y una sátira que invita a la reflexión sobre la fuerza de los mandatos. ‘El peso es relativo. Esto es: en relación con los otros. Si estoy flaca me miran más, me dicen más cosas por la calle. Odio que me digan cosas por la calle pero también me dicen cosas cuando estoy gorda. Gorda, me dicen. Y piropos más chanchos. Con las gordas se animan más y encima esperan que agradezcas’”, se lee en la contratapa de esta publicación, que es la primera incursión en el universo de la ficción de la periodista Marina Abiuso.

Gelatina libre, de Marina Abiuso, salió por Planeta.

21. La ruta del esnife, de Gustavo Caletti. “Factotum ediciones anuncia el lanzamiento de La ruta del esnife, la nueva novela de Gustavo Caletti que promete sacudir el panorama literario con su estilo único y su mirada provocadora. A través de una narrativa que mezcla el humor, la ironía y la crítica social, Caletti nos lleva en un viaje a lo largo y ancho de un país que se refleja en los rincones menos esperados: los baños de las estaciones de servicio”, adelantó en un comunicado la editorial.

“La historia comienza con un encuentro inesperado en el baño de un bar, donde Claudio, el protagonista, se ve envuelto en una situación límite con Mika, una mujer enigmática que cambiará el rumbo de su vida. Alejado de su vida académica y sumido en un mundo de excesos, Claudio encuentra en Mika no solo una conexión inesperada, sino también una oportunidad laboral insólita: evaluar la situación de las franquicias de una cadena de estaciones de servicio, centrando su atención en el estado de los baños. Lo que parece ser un trabajo banal se convierte en una excusa perfecta para que Claudio retome su faceta de investigador y se embarque en la creación de una singular cartografía: la del esnife”, agrega.

La ruta del esnife, de Gustavo Caletti, salió por Factotum.

22. Acequia, de Amaury Colmenares. “El 15 de junio de 2024, un jurado integrado por las editoriales Laguna Libros (Colombia), Pesopluma (Perú), Dum Dum (Bolivia), Las Afueras (España), Severo Editorial (Ecuador), Chatos Inhumanos (Estados Unidos), Sigilo (Argentina), Hueders (Chile), Casa Editorial Hum (Uruguay) y Ediciones Antílope (México) otorgó el I Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas a Acequia, de Amaury Colmenares. Desafiante como un puzle y ligera como una sonrisa, Acequia sorprende y emociona con su humor inteligente y su exquisita invención. Estos fueron los fundamentos de Sigilo para el dictamen que la consagró de forma unánime con este premio otorgado por diez editoriales independientes”, informó Sigilo en un comunicado sobre este flamante texto del escritor mexicano que llega por estos días a la librerías locales.

“A través de fragmentos hábilmente entrelazados, moviéndose entre lo individual y lo colectivo, Amaury Colmenares nos entrega una obra extravagante y erudita, una comedia hilarante, escrita con mordacidad y lirismo. Editoriales embusteras, comediantes retirados y niños perdidos en el subsuelo convergen en esta portentosa novela, un caleidoscopio de personajes e hilos narrativos que van tejiendo la biografía de una ciudad, Cuernavaca, de su historia y de sus habitantes. Desafiante como un puzle y ligera como una sonrisa, esta novela le devuelve a la narrativa su potencia de juego e invención”, se lee en su contratapa.

Acequia, de Amaury Colmenares, salió por Sigilo.

23. Los años frente al puente, de Andrés Barba. “El puente Roque González comunica las ciudades de Posadas, en Argentina, y Encarnación, en Paraguay. Forma parte del paisaje de quienes participaron en su construcción, de quienes lo contemplaron a ras de ciudad, y de quienes día a día -tiempo después- cruzan el río Paraná o se asoman por primera vez a él. Acaso Los años frente al puente, de Andrés Barba, sea entonces un libro de memoria: de la propia y de la ajena, de la que nos acompaña y de la que erige piedra a piedra, instante a instante, y también de la que se nos transmite en los recuerdos que escuchamos o en las historias que leemos”, adelantan sobre este libro desde el sello La Bella Varsovia.

Los años frente al puente, de Andrés Barba, salió por La Bella Varsovia.

24. Nuestro plan de fiesta, de Camila Fabbri y Jazmina Barrera. “Durante varios meses, Jazmina Barrera y Camila Fabbri se mandan mails al modo de las clásicas correspondencias entre escritores. Lo hacen desde todos lados: el asiento apretado de un avión, una residencia de artistas, las calles de una ciudad de paso o desde sus casas. Así, mientras el tiempo pasa, lento e imperceptible, la conversación se va metiendo por temas inesperados. ¿De qué hablan dos amigas? ¿Qué cuerda invisible anuda a dos escritoras que viven a miles de kilómetros una de la otra?”, adelantan desde el sello Vinilo sobre esta novedad editorial de octubre.

“Frente a un mundo cada vez más veloz, Camila Fabbri y Jazmina Barrera cultivan por unos meses el antiguo arte epistolar y crean, carta a carta, una temporalidad paralela. No es un gesto nostálgico, sino una aventura gozosa, que atraviesa océanos a la vez que añora la tierra firme; que sondea el significado de ser adultas y las particularidades de un oficio que respira en ellas; que examina los asombros y las broncas, las fobias y los pequeños placeres; y que va urdiendo el guión de una película futura. Una película al modo de un cadáver exquisito, en el que las amigas fusionan la imaginación, se trenzan en la escritura colaborativa y dan cuerpo a una fiesta propia, alucinada, brillante, parecida a la felicidad”, señala en la contratapa del libro la escritora Alejandra Costamagna.

Nuestro plan de fiesta, de Camila Fabbri y Jazmina Barrera, salió por Vinilo.

