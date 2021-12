Ómicron, la variante del coronavirus que desnuda la inequidad en la distribución de vacunas en el mundo

"Confirman el primer caso de la variante Ómicron de coronavirus en EEUU"; "Brasil confirmó el tercer caso importado de la nueva variante". Como ocurrió con la Delta, los portales de noticias llevan el conteo de los nuevos casos diarios que se suman a nivel mundial de la nueva variante de Covid mientras los países avanzan con las campañas de vacunación, marcadas por la inequidad de distribución de dosis. Inequidad que trae como consecuencia el surgimiento de nuevas mutaciones del coronavirus que encienden las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la comunidad científica y los gobiernos que ya impusieron restricciones en sus fronteras.

¿Es realmente tan peligrosa la nueva variante ómicron?

Este miércoles se conoció una noticia muy importante con respecto a la nueva variante Ómicron: Nigeria anunció haber detectado un caso en una muestra que recolectó en octubre, semanas antes de que Sudáfrica alertara al mundo sobre la mutación, la semana pasada. Se trata del país más poblado de África y el primero de África Occidental en detectarla desde que especialistas sudafricanos informaran de su descubrimiento, y se suma a una lista de una veintena de países de todos los continentes que también la registraron.

"El secuenciamiento retrospectivo de casos previamente confirmados de coronavirus entre viajeros llegados a Nigeria también identificó la variante Ómicron entre las muestras recolectadas el 21 de octubre", dijo el director general del Centro de Control de Enfermedades nigeriano (CDC), doctor Ifedayo Adetifa, informó la agencia de noticias DPA.

Nigeria, un país de 206 millones de habitantes, informó además de 105 casos nuevos y un fallecido en las últimas 24 horas, lo que sitúa en 213.219 los casos desde que estalló la crisis sanitaria y en 2.977 el número total de muertos.

La semana pasada, la variante B.1.1.529 fue clasificada como "de preocupación" por la OMS ante su "alto número de mutaciones" y capacidad de propagación. "Pasa a ser de preocupación cuando puede significar un mayor riesgo. Esto quiere decir que pueden evadir la respuesta inmune de las personas vacunadas o que tuvieron Covid; que puede ser más contagiosa o generar cuadros de gravedad, o contagiar a más personas, lo que puede llevar a que el sistema de salud colapse", explica el el doctor Adrián Rosa, médico clínico por la Universidad de Buenos Aires, a elDiarioAR.

1. El 26 de noviembre, la OMS designó como variante de preocupación (VOC) a la variante de SARS-CoV-2 asignada al linaje Pango B.1.1.529 y la denominó como “Omicron”.@ciencia_ar — Proyecto PAIS (@ProyectoPAIS4) 1 de diciembre de 2021

Ante este escenario, el presidente Joe Biden, por ejemplo, anunció que las personas de Sudáfrica, Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Esuatini (o Suazilandia), Mozambique y Malaui tendrían prohibido ingresar a territorio estadounidense a partir del lunes pasado. El mandatario afirmó que esta nueva aparición debe alentar al resto del mundo a donar más vacunas a los países más pobres.

"Tenemos que dar información responsable de cuidados y prevención: no asustar ni generar angustia, conocer que las mutaciones son posibilidades reales de todos los virus que no necesariamente tienen que ser más graves o peligrosas. La pandemia nos demuestra que la inequidad es uno de los grandes riesgos en el cual la vacunación no es pareja. En África se ha vacunado poco y mal, por falta de recursos. Y la llegada de las vacunas te permite la posibilidad de que haya menos mutaciones o cambios en los virus. Esto nos explica que nadie se salva solo, que debe haber acciones coordinadas en el mundo para la provisión de vacunas", sostiene Rosa.

Ayoade Olatunbosun-Alakija, vocera de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas, fue una de las voces más fuertes y claras en sus reclamos hacia las potencias mundiales. "La aparición de esta variante era inevitable. Se debe a la falta de vacunación por el acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados", señaló en una entrevista a la BBC. "Si el Covid-19 que apareció en China hubiera aparecido primero en África, no quedan dudas de que el mundo nos habría encerrado y hubiera tirado la llave muy lejos. No habría existido ninguna urgencia para desarrollar vacunas porque hubiéramos sido prescindibles. África se habría hecho conocida como el continente de Covid-19", apuntó.

Poco se sabe aún de la variante, incluyendo si es más contagiosa, si es más probable que cause cuadros graves de Covid-19 o que sea resistente a las vacunas. En una nota de elDiarioAR, Fernando González Candelas, Catedrático de Genética, explica que la secuencia genómica de la variante Ómicron (linaje B.1.1.529 en el sistema PANGO, o linaje 21K de NextStrain) muestra 55 mutaciones respecto al virus original de Wuhan, 32 de ellas situadas en la proteína S o espícula, "la más importante por su papel en la infección de las células y la respuesta inmunitaria". También indica que hasta que no dispongamos de resultados de laboratorio y de datos epidemiológicos y de vigilancia genómica que nos demuestren una mayor transmisibilidad o mayores posibilidades de escape frente a la respuesta inmunitaria "no es razonable pasar de vigilancia a alerta o, menos aún, a alarma".

"Se sabe que la mutación de los virus es un mecanismo que tienen permanentemente. Por ejemplo, el virus de la gripe va mutando, por eso todos los años tenemos que darnos una vacuna diferente con modificaciones en la cepa o variante con respecto a la del año anterior. En el caso de las mutaciones del Covid, se está viendo que es habitual y estudiando las causas a las que obedecen; hay muchas teorías, como las personas inmunosuprimidas o con problemas en la inmunidad, por ejemplo, por diferentes patologías o diferentes enfermedades puntuales, o tratamientos específicos. También se habla de las personas no vacunadas que podrían ser la posibilidad de que el virus genere una mutación a partir de una respuesta incompleta", cierra el doctor Rosa, quien reitera y destaca aquello que ya conocemos y debemos seguir cumpliendo que son los cuidados sanitarios: vacunación, ventilación y barbijo.

Con información de Télam y BBC.

AB