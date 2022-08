Con “La revolución y algo rico para el postre” de Ana Minujin y Eleonor Faur arranca el Laboratorio de periodismo performático de Anfibia

En estos años de pandemia y encierro, nuestros cuerpos e ideas quedaron en reposo pero nunca quietos“, dice la información que envían desde la revista Anfibia y el dato sigue con un ”¡Por fin! En agosto vuelve el Laboratorio de Periodismo Performático, segunda edición“. Será con los tres estrenos que el ASPO dejó en espera. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con entrada libre y gratuita.

Con la tutoría de Lorena Vega y Cristian Alarcón, esta vez se narrará en clave performática historias sobre masculinidades trans, maternidades y migración en América Latina.

Se trata de un encuentro de dos mundos: el de periodistas y artistas.

La programación es la siguiente:

La revolución y algo rico para el postre, de Ana Minujin y Eleonor Faur. Sábado 13 de agosto, 20 hs.

Pena & pachanga, de Laura Sussini y Alejandra Torrijos. Domingo 14 de agosto, 19 hs.

Yo elijo mi nombre, de Ivanna Soto y Eric Montenegro. Sábado 20 de agosto, 20 hs.

El Laboratorio de Periodismo Performático es un proyecto de Revista Anfibia y Casa Sofía que promueve el cruce entre investigación periodística y arte desde una matriz innovadora y explorando nuevas formas de contar historias. Propone una intervención en el espacio y la agenda pública, renovando el lenguaje periodístico de manera experimental y masiva. Se asume como un cruce de las nuevas fronteras hacia las que la revolución digital y la crisis de los medios hegemónicos empujan al periodismo.

La revolución y algo rico para el postre propone un recorrido no-lineal sobre el polifacético vínculo entre madres e hijas. Ana Minujin y Eleonor Faur, hija y madre respectivamente, recurren a dispositivos íntimos y académicos para visitar su propia historia y la de otros dúos, entrelazando biodrama y video documental. La obra apuesta a la conjunción de arte y sociología para ahondar en procesos, intercambios y sensibilidades cotidianas.

Idea, dirección y performers: Ana Minujin y Eleonor Faur. Iluminación: Luciana Giacobbe. Vestuario: Mishal Katz. Algo rico para el postre: Agustina Tarruella.

Entradas gratuitas disponibles a partir del lunes 8 de agosto en: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

Danza y migración

Pena & pachanga, de Laura Sussini y Alejandra Torrijos.

Domingo 14 de Agosto, 19 hs.

Alejandra Torrijos y Laura Sussini cocrean y dirigen Pena & Pachanga. Se trata de una performance que recrea una fiesta clandestina narrando la historia de vida de 4 migrantes de Colombia en Buenos Aires y su vínculo con la salsa. Habitar una ciudad sin tener un rastro de pasado cercano. Atravesar la migración y encontrar en el baile, un refugio contra el desarraigo.

Idea y dirección: Alejandra Torrijos y Laura Sussini. Performers: La Candela Viva, Carlos Echeverri, Angge Zea, Camilo Jaramillo. Asistencia y producción: Ana Español. Sonido: Gabriel Estarque.

Entradas gratuitas disponibles a partir del lunes 8 de agosto en: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

Identidad, género, voz y masculinidad trans

Yo elijo mi nombre, de Ivanna Soto y Eric Montenegro.

Sábado 20 de agosto, 20 hs.

Yo elijo mi nombre es una performance sonora. Eric Montenegro transita con fluidez por todos los géneros musicales, sin necesidad de definirlos ni explicarlos. La contundencia de su voz -invisible, como el mundo para él; como la masculinidad trans para el mundo- es el testimonio vivo de que la identidad de género no proviene de una imagen externa sino de un sentimiento interior, íntimo, irrenunciable: no me veo pero elijo cómo quiero verme, cómo quiero que me vean. Un nombre como la imagen acústica de una autopercepción física. La elección del nombre propio como el acto primordial de refundación de uno mismo.

Actuación y música en vivo: Eric Montenegro. Audio y video: Jesús Montenegro, Ana Montenegro. Dramaturgia: Eric Montenegro, Ivanna Soto. Sonido: Pablo Paradela. Iluminación: Matías Sendón. Dirección: Ivanna Soto

Entradas gratuitas disponibles a partir del lunes 15 de agosto en: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/

Laboratorio de periodismo performático: Dirección general: Cristian Alarcón. Tutorías: Lorena Vega y Cristian Alarcón. Asesoría artística: Juan Pablo Gómez. Producción: Julieta Hantouch y Sol Dinerstein. Asistencia general: Sol Rieznik. Arte y diseño: Sebastián Angresano y Jael Díaz Vila Coordinación Casa Sofía: Julieta Hantouch.

