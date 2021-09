Con una santa rebelde y una teóloga feminista argentina olvidada, el Colón abre su temporada lírica post pandemia

Cuentan que Theodora decidió morir cuando los soldados romanos comenzaron la matanza de cristianos. Ella logró escapar, pero volvió para salvar a quien la había ayudado. Finalmente los dos murieron. Cuenta Franco Torchia que cuando Alejandro Tantanián le contó sobre el oratorio que quería montar a partir de la vida de la santa del siglo IV sólo pensó en Marcella Althaus-Reid, la intelectual argentina, que desde el feminismo queer se acercó a la Teología de la Liberación. Cuentan que cuando Tantanián escuchó el nombre y la trayectoria de la pensadora olvidada no hubo más que hablar. Lo que sucedió después se verá en el escenario del Teatro Colón.

Así será el inicio de esta extraña y tardía temporada lírica del Teatro Colón. El equipo creativo que está al frente de la producción tiene la Dirección Musical de Johannes Pramsohler, la Dramaturgia y Dirección de Escena de Tantanián, los textos de Torchia y el espacio y vestuario de Oria Puppo.

Serán cuatro funciones programadas: los días martes 28 y miércoles 29 de septiembre, el viernes 1 de octubre; la última presentación es el domingo 3 de octubre. La Orquesta Estable del Teatro Colón construirá el andamiaje del repertorio barroco con mirada contemporánea de la obra de Händel. En el escenario estará la soprano coreana Yun Jung Choi quien interpreta el papel de Theodora, el contratenor Martín Oro, la mezzosoprano Florencia Machado, el tenor Santiago Martinez y el barítono Víctor Torres.

Theodora es un oratorio de Händel con libreto de Thomas Morell, basado en una obra de Robert Boyle publicada el 1687 con el nombre de The Martyrdom of Theodora and Didymus. Esta interpretación decide priorizar el esquema argumental original construyendo una versión que pueda, a su vez, dialogar con la contemporaneidad. Una de las voluntades centrales de este montaje es presentar al público la figura y el pensamiento de Marcella Althaus-Reid para rescatarla del olvido o el desconocimiento en el que se encuentra. El relato propuesto por Händel-Morrell pareciera haber sido compuesto para que Marcella Althaus-Reid pueda decir lo suyo, pueda incorporarse a la historia de Theodora casi cuatro siglos más tarde.

