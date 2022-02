Serrat recibe del presidente español, Pedro Sánchez, la condecoración por su carrera como “excelentísimo músico y poeta”

El músico Joan Manuel Serrat recibió este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Estoy emocionado y muy feliz al mismo tiempo", aseguró el cantautor, que recientemente anunció su despedida de los escenarios con una gira a lo largo del año.

"Estoy emocionado de recibir esta distinción con mis hijos, que, más allá de ver en casa a un ser humano en calzoncillos- tantos años en su vida y en situaciones tan desconcertantes, que sepan que hay una persona que ha trabajado y que ha hecho otras cosas", dijo Serrat en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa. Entre las anécdotas que relató, reveló que cuando recibió la llamada del Gobierno anunciando que le concendían esta distinción, se acordó de una llamada anterior, años atrás: "Recordé un premio para mí muy querido, se lo dije a mi mujer, una mujer muy lúcida y muy serena me dijo: 'y a ti por que?'". Y en esta ocasión volvió a pensar lo mismo: "¿Y a mí por qué?".

Serrat reconoció que tenía asociado este reconocimiento en su memoria "a algo que se da a la gente ya mayor y a punto del retiro", sostuvo entre risas. De inmediato buscó en internet —"recurrí a Google, que es lo que solemos hacer todos nosotros cuando no sabemos la respuesta a algo que se nos pregunta"— quién más la había recibido, "a partir de un cierto año para acá": "Descubrí que estaba Álvaro Mutis, amigo mío, Fernando Fernán Gómez, amigo mío, a Conchita Velasco, amiga mía y terminaba con José Luis Cuerda, gran amigo al que echamos mucho de menos y todo eso todos amigos, me reconforta", ha dicho. "Trataremos de ser un poco como ellos", agregó.

"Lo único que hice en mi vida es hacer lo que quise, como lo quise hacer y en la forma que me pareció que debía hacerlo", dijo también Joan Manuel Serrat.

Después de bromear sobre la comida a la que se dirigiría después con sus amigos, presentes en el acto, se ha despedido diciendo "chicos, vámonos que estas personas se dedican a gobernar y tendrán muchas cosas que hacer".

Niño eterno

"La cruz que hoy imponemos es para un niño eterno a quien llamaremos a partir de ahora excelentísimo, excelentísimo poeta, escritor, letrista, músico, ciudadano", le dijo Pedro Sánchez. "Queremos acompañarte en este viaje y esta medalla es el símbolo del inmenso cariño que te profesamos", agregó. "Cada una de sus letras se han inspirado en valores que ahora debemos reivindicar, como es la convivencia, la libertad y el amor por la cultura", remarcó.

"El valor de tu contribución es haber ido más allá de lo puramente literario o artístico y demostrar, como escribió Gabriel Celaya y cantó Paco Ibáñez, que la poesía es un arma cargado de futuro", según Sánchez. "Nos ha ayudado a transmitir la conciencia de la diversidad de las lenguas en nuestro país, has reivindicado el abrazo de las lenguas que no es más que el abrazo de los pueblos", le manifestó al respecto de sus canciones escritas en catalán. "Has conseguido que millones de personas tararen las 'Nanas de las cebolla' de Hernández", aseveró el presidente del Gobierno. "Nuestra historia fue cantada por ti", concluyó.