Woody Allen anuncia su retiro del cine

El director Woody Allen reveló que planea su retiro luego de terminar con su próxima película, “Wasp 22”, durante una reciente entrevista para el diario español La Vanguardia. Esta próxima película será la número 50 y “en principio” no hará más, ya que tiene planeado escribir su primera novela.

“Probablemente, voy a hacer al menos una película más, pero gran parte de la emoción se ha perdido, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar”, había anticipado en junio de este año el autor y director, quien recientemente se vio envuelto en un escándalo por la acusación de abuso sexual de su hija adoptiva.

Con grandes éxitos en su carrera como “Manhattan” (1979), “Annie Hall” (1977) y “Medianoche en París” (2011), su próxima película “Wasp 22” está ambientada en París, y “será parecida a Matchpoint, emocionante, dramática y además siniestra”.

“No me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine (...) Era agradable saber que 500 personas la veían de una vez”, reveló en un live con Alec Baldwin. Y continuó: “Cuando solía hacer una película, iba a salas de cine en todo el país. Ahora hacés una película y tenés un par de semanas en una sala de cine. Tal vez cuatro semanas y luego pasa directamente al streaming, o al pago por visión... No es lo mismo... No es tan agradable para mí”.

A fines de septiembre, lanzará su libro de cuentos cómicos “Gravedad cero”: “Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir, estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más bien en una novela”, comentó.

En el 2021, poco antes del lanzamiento del documental de HBO Allen Vs. Farrow, en el que Dylan Farrow presta testimonio, el cineasta -quien nunca fue detenido por la acusación de pedofilia- aseguró ser inocente. “Nada de lo que hice con Dylan en mi vida podría malinterpretarse como abusos”, señaló, y agregó: “No creo que ella se lo esté inventando, no creo que esté mintiendo. Creo que ella cree eso”.

LC con información de agencia NA