El argentino Vojvoda, DT del Fortaleza, elogia las ganas del futbolista brasileño

El entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico del Fortaleza, actual semifinalista de la Copa de Brasil y tercero en el certamen de Brasil, elogió hoy la predisposición que tiene el futbolistas brasileño para entrenarse y no quejarse nunca.

"El jugador argentino se caracteriza por ser competitivo, tener personalidad, siempre tratando de ganar. El brasileño también es así, pero lo mejor que tienen es que les gusta jugar, muchas veces entrenamos con sol o sin luz y el jugador no se queja, quiere seguir entrenando", puntualizó Vojvoda.

El exentrenador de Newell's, Defensa y Justica, Huracán y Talleres remarcó la conducta de los jugadores brasileños al señalar: "Es como si estuvieran jugando en la calle, el brasileño no pierde el espíritu y la pasión por el fútbol".

Vojvoda, entrevistado en la televisión brasileña en el programa "Bien, amigos" se mostró feliz por su presente y el cariño que despierta en la gente del Fortaleza.

"Creo que aprendo más de lo que doy en Fortaleza. Para mí es una experiencia de aprendizaje todos los días. Les digo a los jugadores que no quiero cambiar nada en el fútbol brasileño. Si puedo sumar para mejorarlos, mejor. No quiero quitar ni cambiar, me gusta que brasileño disfrute jugando al fútbol”, dijo el DT cordobés de 46 años.