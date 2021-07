Arquero Lampe llega a la Argentina y hará cuarentena una semana antes de incorporarse a Vélez

El guardavallas boliviano Carlos Lampe arribó esta noche a Buenos Aires para integrarse al plantel de Vélez Sarsfield, aunque primero concretará una cuarentena de una semana, aproximadamente, antes de ponerse a disposición del DT Mauricio Pellegrino.

El arquero, de 34 años y oriundo de Santa Cruz de la Sierra, se erigió horas atrás en la primera incorporación confirmada de la entidad de Liniers. Llega a préstamo por 18 meses, luego de rescindir el vínculo con el Always Ready, que dirige el exjugador de Vélez, Omar Asad.

“Me haré los estudios PCR que me indiquen en el club. No tengo inconvenientes más allá de que en Bolivia no salí de mi casa”, indicó el guardavallas que supo pasar por Boca Juniors (2018), aunque no pudo debutar en forma oficial.

“Ya me puse en contacto con el entrenador de arqueros (Gustavo Campagnuolo). Además, el presidente del club (Sergio Rapisarda) me llamó y me dio la bienvenida. Me pareció que es un gran gesto. Y eso me indica que se trata de un club sentimental que me identifica”, dijo el guardavallas al programa partidario ‘Vélez 670’.

“Voy a dejar la vida por estos colores. Voy a poner la cara donde otros no ponen la pierna. Si me tienen que romper la cara para tapar un gol, lo haré. Me debo a este club que confió en mí”, remarcó Lampe.

El arquero boliviano contó que tuvo la ocasión de “tomar un café” con el paraguayo José Luis Chilavert, exguardavallas de la entidad e indudable referente del club de Liniers en el período dorado de gloria de mediados de los ’90, cuando Vélez se adjudicó la Copa Intercontinental (1994).

“Ojalá en un futuro me vuelva a juntar con (José Luis) Chilavert. Todos los arqueros de nuestra edad lo tenemos de referente. Fue un distinto. Cuando llegué a Boca también conté mi admiración por ‘Chila’”, expresó.

De cara al partido del miércoles ante Barcelona de Ecuador, el plantel velezano cumplió hoy una nueva jornada de entrenamiento.

El equipo de Pellegrino que se perfila para enfrentar al elenco de Guayaquil este miércoles, a las 19.15, será con Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Miguel Brizuela; Santiago Cáseres y Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Ricardo Centurión y Lucas Janson; Juan Martín Lucero.