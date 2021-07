Boca asegura que Tinelli se comprometió a suspender partido con Banfield

Boca Juniors asegura haber "recibido la notificación verbal por parte del presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli, de la suspensión del partido con Banfield", programado para este sábado por la segunda fecha de la Primera División.

El club lo afirmó mediante un comunicado oficial en el que adelanta que, en caso de jugarse, el plantel profesional "se hará los PCR de rigor e irá a disputar dicho partido", pese al aislamiento de siete días que le indicó el Ministerio de Salud a su regreso de Brasil, donde disputó la Copa Libertadores.

"Tal como se ha informado al Ministerio de Salud en el día de ayer, en ningún momento se rompió la burbuja. Esto ha sido confirmado en un informe de Conmebol realizado por Frederico Nantes, director de Competiciones de Clubes, y a través de una carta firmada por el cónsul General Santiago Muñoz Martinez en Belo Horizonte", aclara el comunicado con ambas notas adjuntas.

Pese a lo publicado por el club "xeneize", voceros de la LPF le adelantaron a Télam que la Mesa Directiva de la entidad se reunirá mañana para rechazar el pedido formal de Boca de suspender los partidos con Banfield, el sábado, y ante San Lorenzo, el martes.

Tinelli, que firmará esa decisión, "se comprometió a buscar una salida pero no a suspender los partidos", avisó la misma fuente.

La LPF considera "inviable e improcedente" el pedido de Boca amparado en el artículo 29.2 del Reglamento de la LPG que señala: "Los clubes no podrán solicitar la suspensión de partidos por cuestiones vinculadas a la pandemia (Covid-19), salvo que las autoridades gubernamentales impidan la realización del mismo".

Para las autoridades de la LPF, el criterio no aplica dado que el gobierno "no resolvió que no se juegue el partido sino que no lo hagan los jugadores aislados, pero sí otros que forman parte de la lista de buena fe".

Por esa razón, el pedido de Boca es "inviable e improcedente" y hacer lugar implicaría el "incumplimiento del propio reglamento", explicaron voceros de la LPF.

La delegación de Boca, integrada por 24 futbolistas, quedó aislada en un hotel de Buenos Aires desde ayer y durante una semana, por disposición del Ministerio de Salud, por la ruptura de su burbuja sanitaria en Brasil durante los incidentes ocurridos tras el polémico partido con Atlético Mineiro que marcó su eliminación en los octavos de final de la Libertadores.

Boca debe visitar a Banfield este sábado a las 20:15 en un partido que ya tiene árbitro en viaje hacia Buenos Aires y operativo policial pago, confiaron desde la LPF.

El clásico con San Lorenzo está programado para el martes a las 21:00 en La Bombonera.