Boca consolidó su buen momento, le ganó a Tigre y cerró la fase regular del Clausura como líder de su grupo

Boca Juniors venció 2-0 a Tigre en La Bombonera, en el encuentro correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura 2025.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, tras este triunfo, el “Xeneize” se quedó con el primer lugar del Grupo A, con 29 unidades, y cerró la fase regular con la punta de su zona.

Los dos goles del elenco comandado por el entrenador Claudio Úbeda fueron realizados por el defensor central Ayrton Costa y el centro delantero Edinson Cavani.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo local desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante, las cuales focalizaron su planteo en la cuestión colectiva, pero no logaron anular las individualidades.

Sin embargo, las imprecisiones en las definiciones sellaron el frutrante 0-0 en el resultado del final de la primera parte.

En el complemento del duelo, el “Xeneize” regresó al campo de juego con una actitud diferente que se observó en la solidez y la eficacia ofensiva.

En el minuto 27 del segundo tiempo, el mediocampista Leandro Paredes realizó el tiro de esquina que terminó en el cabezazo preciso del defensor central Ayrton Costa.

A los 47 minutos del segundo tiempo, el centro delantero uruguayo Edinson Cavani convirtió el gol desde los doce pasos y la tribuna explotó de alegría. De esta forma, el conjunto de Úbeda amplió su ventaja en el último minuto y concretó un triunfo clave en La Bombonera.

Síntesis

Boca: Marchesín; Barinaga, Figal, Costa, Blanco, Paredes, Delgado, Palacios, Herrera, Zeballos y Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Zenobio; Souto, Laso, Cardona, Álvarez, Cabrera, López, Elías, Medina, Russo y Romero. DT: Diego Dabove.

Goles en el S.T: 27 m. Ayrton Costa (B); 47m. Edinson Cavani (B).

Cambios en el S.T: 19m. Gonzalo Agustín Piñeiro por José David Romero (T); 19m. Alfio Oviedo por Elías Cabrera (T); 30m. Edinson Cavani por Ander Herrera (B); 36m. Simón Rivero por Sebastián Medina (T); 36m. Braian Martínez por Julián Alejo López (T); 41m. Tomás Belmonte por Carlos Palacios Núñez (B); 45+4m Mateo Mendía por Nicolás Figal (B).

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Darío Herrera