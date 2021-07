Bragantino, con gol argentino, avanza de ronda y podría ser rival de Rosario Central en Sudamericana

Bragantino de Brasil, con anotación argentina, empató esta noche 1-1 con Independiente del Valle de Ecuador y accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, donde podría encontrar a Rosario Central como adversario.

En el estadio Abi Chedid de Braganca Paulista, el conjunto que es sensación del actual Campeonato brasileño (Brasileirao) estableció la igualdad por intermedio del tucumano Tomás Cuello.

El exjugador de Atlético Tucumán, de 21 años, consiguió la paridad a los 7 minutos del segundo período para el elenco que figura en la cuarta colocación en la Liga local.

El elenco ecuatoriano se había puesto en ventaja por mediación de Fernando Guerrero (Pt. 4m.), según consignó el sitio ‘Lance’.

Bragantino se adjudicó la llave por un marcador global 3-1, a partir de la victoria 2-0 que logró en el duelo de ida, celebrado la semana pasada en Ecuador.

El equipo conducido por Mauricio Barbieri se metió entre los ocho mejores del certamen y podría medirse en cuartos con Rosario Central, si los dirigidos por Cristian ‘Kily’ González eliminan mañana al Deportivo Táchira de Venezuela (empataron 2-2 en la ida en San Cristóbal).

En otro encuentro disputado esta noche, Libertad de Asunción, a las órdenes del DT Daniel Garnero (ex Independiente y Arsenal), avanzó a la siguiente rueda, pese a perder como local por 1-0 ante Junior de Barranquilla.

El conjunto paraguayo hizo valer la mayor cantidad de tantos conseguidos en condición de visitante, pues en Colombia se había impuesto por 4-3.

Junior, que desperdició un penal a los 10m. del segundo período por medio de Cristian Martínez Borja, marcó a través de Luis González (St. 42m.).

En Libertad resultaron titulares el defensor Alexander Barboza (ex Defensa y Justicia e Independiente) y el atacante Héctor Villalba (ex San Lorenzo), mientras que Fabián Sambueza (ex Temperley) se alistó en la escuadra colombiana.