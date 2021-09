Bucaramanga empató con Once Caldas y se ubica tercero en Colombia

Bucaramanga empató esta tarde frente a Once Caldas en un gol, en condición de visitante, en el marco de la octava fecha del torneo Finalización de la liga de Colombia.

Con el punto sumado, Bucaramanga, que le dio ingreso en el segundo tiempo al delantero argentino Alejandro Quintana (ex Huracán y Brown de Adrogué, entre otros), llegó a la tercera ubicación con 14 unidades, a 5 del líder Atlético Nacional de Medellín

La sorpresa de la jornada fue Deportivo Pasto, que estaba último en soledad y que ahora comparte ese sitio con Once Caldas, al ganarle a Deportivo Cali, por 2-0

El vencedor mantuvo entre los relevos sin ingreso al delantero Alejandro Barbaro (ex Banfield y San Lorenzo, entre otros). Mientras que en el once visitante jugó desde el inicio el volante Franco Torres (ex Gimnasia y Esgrima La Plata).

Por otra parte, el enfrentamiento entre los dos Independiente, el de Medellín y el de Santa Fe, culminó sin abrirse el marcador, de acuerdo al detalle ofrecido por el sitio 'Flashscore'

En el equipo de Medellín participó como titular el mediocampista Adrián Arregui

(ex Huracán, Temperley e Independiente); e ingresó en la segunda parte, el delantero Agustín Vuletich (ex Vélez y Arsenal).

Por su parte, el "Expreso Rojo" tuvo como titular al delantero Matías Castro (ex El Porvenir y Defensores de Cambaceres).

La octava fecha se cerrará mañana con estos partidos: Águilas Doradas Rionegro-Dep. Pereira; Dep. Tolima-Envigado y Millonarios-Patriotas.

En tanto, que el compromiso de Junior de Barranquilla con Atlético Huila fue postergado, con fecha y horario a confirmar.

Principales posiciones: Atlético Nacional, 19 puntos; Envigado, 16; Bucaramanga, 14; Millonarios, A. Petrolera y Deportes Quindio, 13; Dep. Tolima, 12; América de Cali, 11.