Carrascal quiere demostrar en la cancha lo que puede dar, y no con palabras

Jorge Carrascal, volante de River Plate, aseguró desde Orlando, en donde realiza la pretemporada, que tiene que demostrar lo que puede dar como jugador en la cancha y no con palabras.

“Venimos con otro chip y yo no pienso en mí. Esto es un grupo, primero está eso y luego lo individual, quiero ser un jugador de equipo y no tengo que hablar, tengo que demostrar en la cancha y no con palabras”, dijo el 10 en diálogo con el programa radial "River Monumental".

Sobre su rendimiento, el jugador colombiano señaló que “o hay que tenerle miedo al error, hay que intentar y siempre lo hago. Pero a veces no se da y cuatro veces me fui triste, llorando, que no sale nada. Te desconectas de todo, pero con la ayuda de todos vamos a estar bien”.

“Los jugadores somos humanos, son épocas en las que a veces sale todo y a veces nada, todos tenemos malas rachas y yo estuve super bien, sin problemas personales, pero a veces no salen. Pero ya está, pasó lo que debía pasar ahora cambié el chip”, agregó.

Al recordar la expulsión ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Carrascal dijo que “la jugada esa dentro del campo de juego es distinta a cómo se ve, hay mucha adrenalina, en una jugada cometí un error y me dolió mucho. Pero ya está, pasó y ahora hay que pensar en lo que viene”.

En cuanto a las críticas cuando no le salen las cosas, el futbolista expresó que "no le presto atención a las críticas, las redes, la tv, o los periódicos. No necesito las críticas de los demás, porque yo sé lo que me pasa”.

“Yo mismo me fastidio y hasta dejo de correr, pero no es porque uno no quiere correr o algo así, es el fastidio porque no te salen las cosas. Hay que seguir trabajando y sacarlo adelante lo más rápido posible, estoy más tranquilo”, añadió.

Ante la consulta del peso de la camiseta número 10 de River, Carrascal dijo que “no es fácil llevar la 10, fue un gran desafío para darme cuenta dónde estoy y para darme confianza. No es fácil, pero me gusta, y claro que sé quienes fueron los 10 de River, como el Burrito (Ariel Ortega), o (Norberto) Alonso”.

Consultado sobre los momentos que desaparece del juego, dijo que “hay mucha gente que no sé de qué manera ve el fútbol, a veces tenés que aparecer y otra veces hacer movimientos para que tenga espacio otro compañero. Yo le doy atención a lo que me pide el entrenador” Marcelo Gallardo.

Sobre el peso del apodo (cuando llegó a River le decían el Neymar colombiano) reveló que le gusta más el que le pusieron en el plantel: “El apodo fue algo exagerado, cada futbolista debe hacer su camino con su nombre, no lo tomé mal, pero me gusta más Chiche, el que me pusieron acá, creo que fue Cachete (Montiel)”.

Finalmente sobre las posibles ofertas del exterior contó: “Estoy muy contento en River y mi mente está enfocada en lo que viene y en trabajar para sacar lo mejor de mi, no se qué se habla, pero ya cambié el chip y hay que pensar para adelante”.

En otro orden de cosas, el delantero juvenil Lucas Beltrán finalmente no se sumará a la pretemporada ante los nuevos protocolos sanitarios para los viajes y se reintegrará al plantel la semana que viene en Buenos Aires.

Beltrán tuvo que volver a Buenos Aires desde la escala de Lima que hizo la delegación en el inicio del viaje, el pasado 18 de junio, porque no autorizaron su ingreso a Estados Unidos al no completar las dos semanas de cuarentena tras regresar desde Europa.