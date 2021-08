"Los chicos conocemos lo que Battaglia quiere", dijo juvenil volante boquense Aaron Molinas

El volante de Boca Aaron Molinas, una de las figuras de la victoria ante Platense por 3 a 1, destacó el conocimiento del director técnico Sebastian Battaglia sobre algunos chicos que dirigió en la reserva y ahora los tiene en primera.

"Nos sentimos cómodos. Estamos agarrando confianza. Los chicos conocemos lo que quiere Battaglia, Él les tiene confianza a varios chicos que tiene buen pie", dijo el juvenil de 20 años.

"Y en cuanto al partido de hoy, creo que ganamos bien y fuimos superiores, especialmente en la primera parte", apreció.

También se refirió a su actualidad en TyC Sports. "Ya jugué en varias posiciones, pero me siento cómodo de enganche, aunque puedo hacerlo en otros lugares de la cancha. Tuve problemas en la rodilla derecha que vengo sufriendo hace rato. Eso no me permitió debutar en su momento, pero ahora me recupere y tomé confianza", aseguró.

Boca venció esta noche de visitante a Platense por 3 a 1 con goles de Norberto Briasco (el primero desde que llegó al club), Diego González y Cristian Pavón (también el primero desde su retorno desde Estados Unidos), por la octava fecha de la Liga Profesional, y consiguió su segunda victoria consecutiva en el torneo local desde el alejamiento de Miguel Ángel Russo.