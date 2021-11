Colegiales venció a Flandria y se quedó con la primera final en la B

Colegiales le ganó esta tarde como local a Flandria por 1 a 0, en la primera final del torneo de la Primera B de fútbol, que definirá el ascenso inicial a la categoría superior.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Libertarios Unidos, en ciudad bonaerense de Munro, y el tanto de Colegiales lo anotó Federico Martínez, en la etapa inicial.

El primer tiempo fue parejo en los minutos iniciales, pero sobre el cierre del mismo "Cole" se adueño del juego y comenzó a preocupar al arquero visitante Juan Manuel Lungarzo.

A los 43 llegó la apertura del marcador para el "Tricolor", luego de una buena jugada que concluyó con un centro rasante al área de Brian Ferreyra por derecha para que Federico Martínez, con un toque corto y preciso debajo del arco, estableciera el merecido 1 a 0.

La parte final tuvo al "Canario" con más posesión de la pelota, pero sin llegadas al arco de Colegiales, que esperó ordenado atrás y salió de "contra", vía por la que contó con la mejores opciones para aumentar las cifras, pero el triunfo por la mínima diferencia marcó la justa diferencia entre los equipos.

Colegiales, ganador del torneo Apertura, y Flandria, vencedor del Clausura, definirán el ascenso inicial a la Primera Nacional para la próxima temporada.

La revancha de la final se llevará a cabo el sábado 20 de noviembre venidero, a partir de las 17, en el estadio Carlos V, de Flandria, en la localidad bonaerense de Jáuregui.

Si al cabo del segundo encuentro final, la llave estuviere igualada en puntos y goles, se llevarán a cabo 30 minutos suplementarios, tras los cuales, de persistir el empate en todo, el primer ascenso de categoría se definirá con tiros desde el punto penal.

El ganador del cruce decisivo subirá a la Primera Nacional, mientras que el perdedor de la final pasará a jugar en la instancia de semifinales del torneo reducido que determinará el segundo ascenso.

Los equipos clasificados por tabla general para el reducido son Sacachispas, Justo José de Urquiza, Los Andes, Acassuso, Defensores Unidos de Zárate y Deportivo Merlo.

Los cruces de la primera fase del reducido son Sacachispas vs. Merlo, Justo José de Urquiza vs. Defensores Unidos y Los Andes vs. Acassuso.

- Síntesis -

Colegiales: Nicolás Báez; Diego Magallanes, Lucas Faggioli, Sebastián Martínez y Martín Rodríguez; Enzo Serrano, Fabrizio Palma, Santiago Camacho y Federico Martínez; Mauro Scatularo y Brian Ferreyra. DT: Darío Lema.

Flandria: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Andrés Camacho, Julián Marchio y Nicolás Henry; David Zarco, Francisco Solé, Joaquín Ibáñez y Matías Nouet; Enzo Trinidad y Fernando Giménez. DT: Andrés Montenegro.

Gol en el primer tiempo: 43m. Federico Martínez (C).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Franco Pulicastro por Fernando Giménez (F), 28m. Marcos Godoy por Brian Ferreyra (C) y Rodrigo Brandán por Mauro Scatularo (C), 31m. Franco Tisera por David Zarco (F) y Julián Ford por Matías Nouet (F), 39m. Martín Lucero por Santiago Camacho (C) y

Amonestados: Fabrizio Palma (C), Fernando Giménez (F), Julián Marchio (F), Enzo Serrano (C), Franco Puliscatro (F),

Árbitro: Jorge Broggi

Estadio: Libertarios Unidos (Colegiales).