"Confío en mi equipo", aseguró Simeone antes de enfrentar a Porto

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, expresó hoy su confianza en el equipo antes del decisivo partido ante Porto, como visitante, por la última fecha de la Liga de Campeones de Europa.

"Las palabras no sirven para nada, sirven solo los hechos y confío absolutamente en mi equipo", afirmó el "Cholo" Simeone en la conferencia de prensa previa al partido de mañana en Portugal, que definirá la suerte del Atlético en la "Champions".

El actual campeón de España está último en el grupo B con 4 puntos y necesita ganarle a Porto (5) y esperar que Milan (4) no derrote a Liverpool en Italia.

"Tenemos un equipo de hombres que sabrán llevar adelante una situación", agregó Simeone.

El entrenador argentino tendrá que afrontar el decisivo encuentro en Portugal con importantes bajas, ya que el defensor uruguayo José María Giménez quedó descartado por un lesión muscular.

Esta ausencia se suma a las de Felipe Monteiro y Stefan Savic, por lo que Mario Hermoso quedó como el único defensor natural del plantel.

Atlético de Madrid perdió dos de los últimos tres partidos y la racha desató las críticas al equipo del "Cholo".

"Jamás, desde que juego al fútbol y después pasé a ser entrenador, me exalté con los halagos ni me deprimí con las críticas, que es parte de lo que hacemos. Sé lo que quiero y, obviamente, lo vamos a ir a buscar", concluyó el ex DT de River, Racing y Estudiantes.