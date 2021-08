Dt Tabárez se hizo "cargo" de no haber convocado a Edinson Cavani

El técnico del seleccionado uruguayo de fútbol, Oscar Tabárez, asumió hoy la responsabilidad por no haber convocado al delantero Edinson Cavani para los próximos encuentros de eliminatorias sudamericanas que disputará el combinado ‘celeste’.

“Los motivos para que no venga (Edinson) Cavani son estratégicos. Si lo hacía ahora jugaba los tres partidos, pero luego se perdía varios de su equipo (Manchester United) y tenía la cuarentena”, explicó el experimentado entrenador en conferencia de prensa.

La referencia de Tabárez, de 74 años, tiene relación directa con la negativa de la Premier League a autorizar a los futbolistas que acudan a los cotejos de eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, a partir de no querer someter a los jugadores a “un posterior aislamiento de diez días” como mínimo, a partir de la vigencia de la pandemia del coronavirus.

“Iba a ser más perjudicial para más adelante. Por eso me hago responsable de la decisión”, explicó el DT, quien está al frente del equipo ‘charrúa’ desde el Mundial Sudáfrica 2010.

De esta manera, la Asociación Uruguaya (AUF) resolvió cancelar la convocatoria del atacante de Salto, quien no estará para los cotejos ante Perú (jueves 2 de septiembre), Bolivia (domingo 5) y Ecuador (jueves 9), sucesivamente.

Tabárez explicó –además- que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) logró “un acuerdo” con el club Aston Villa, para que el arquero Emiliano Martínez y el mediocampista Emiliano Buendía, ambos llamados por el DT Lionel Scaloni, “jueguen dos de los tres partidos” de esta fecha de la eliminatoria.

“Los jugadores estarán en dos de los tres partidos; pero la cuarentena la van a hacer igual sólo que la iniciarán tres días antes”, comentó el ‘Maestro’ Tabárez.

“Esta posibilidad la conversamos con Cavani, no le convencía esto y a mi tampoco. Tiene que hacer la cuarentena y no está dispuesto a ciertas cosas. Tampoco me corresponde a mi decir lo que va a hacer Cavani. En definitiva esos fueron los motivos, estratégicos desde lo deportivo”, sostuvo.

Uruguay perdió también para estos compromisos eliminatorios al defensor Sebastián Coates (Sporting Lisboa, Portugal) y al goleador Luis Suárez (Atlético de Madrid, España), ambos por lesiones.

“Tenemos futbolistas para afrontar estos partidos. Es el potencial que tenemos y creemos que podemos obtener resultados importantes, a pesar de lo que nos falta”, aseveró el DT.