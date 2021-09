"Este equipo de Barcelona no es el de hace ocho años", argumentó el DT Koeman

El entrenador de Barcelona, Ronald Koeman, que jugó hoy con resultado negativo la primera de "tres finales" que tiene por delante para conservar su cargo, se defendió de otra paupérrima expresión futbolística de sus dirigidos al empatar como locales en el último minuto por 1 a 1 ante el modesto Granada, al señalar que "este equipo no es el mismo de hace ocho años".

"Para lo que hay, hicimos lo máximo que podíamos y con un poco más de suerte hasta pudimos ganar el partido. El sistema básico es el 4-3-3 y así nos paramos en toda la primera parte, pero no había delanteros en el banco y por eso recurrimos a los centros para empatar en la segunda etapa buscando las cabezas de Gerard Piqué (arrancó en el banco) y Ronald Araújo (el uruguayo igualó en el último minuto)".

"Por eso digo que lo intentamos todo y creo que hay destacar esto. Barcelona hoy en día no es el de hace ocho años. Y esto también depende de los jugadores que nos faltan. Siempre queremos jugar desde nuestro estilo, pero si el partido pide un cambio, hay que hacerlo. Queríamos jugar más por afuera y lanzar centros a nuestra gente que va bien por arriba. Hicimos un gran partido, pero no teníamos para jugar tiki taka", advirtió.

En declaraciones que reprodujo DPA luego del empate que cerró la quinta fecha de LaLiga española donde Barcelona está séptimo, a cinco unidades del líder Real Madrid, el neerlandes puntualizó que de haber estado "Ansu Fati y Ousmane Dembélé, que son otro tipo de jugadores, el equipo habría tenido profundidad. Por eso debemos buscar otras maneras de jugar. Y si alguien no me entiende lo que digo, no es culpa mía", cerró.