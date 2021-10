"Solo faltó el gol para ganar", consideró el volante de Argentina, Leandro Paredes

El volante central del seleccionado argentino, Leandro Paredes estimó que a su equipo "solo le faltó el gol para ganar", al entender que en el juego fue superior al de Paraguay, en el empate en cero que se registró esta noche en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, por la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

"Solo faltó el gol para ganar porque fuimos superiores al rival por todas las llegadas que generamos, pero no se pudo convertir", expuso Paredes en declaraciones para la transmisión televisiva de TyC Sports.

"Como se dio el partido era para llevarnos los tres puntos, que era lo que vinimos a buscar, pero lamentablemente no se pudo concretar", se lamentó el actual mediocampista del Paris Saint Germain, de Francia, donde al igual que en la selección es compañero del astro Lionel Messi.

De todos modos, el ex Boca Juniors valoró la igualdad al decir que "al menos no se perdió" y que sumar un punto no deja de "ser importante", indicó.

A la vez, Paredes criticó el mal estado del campo de juego, "donde era difícil dominar la pelota porque picaba para cualquier lado. Eso nos perjudicó, porque no nos permitió tener mejor control de la pelota para tener un mayor volumen de juego", subrayó.